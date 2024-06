O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 11

Búzios

O policial militar Leandro Alex de Souza da Silva, o Leandro de Búzios, pré-candidato a prefeito nas eleições de outubro, negou qualquer composição com o presidente da Câmara de Búzios, Rafael Aguiar. Leandro, em tom de brincadeira, disse que vice é o Vasco, lembrou que é Flamenguista, e garantiu que vai disputar as eleições. Ele anunciou, inclusive, que está mantida a chapa que disputaria a eleição suplementar com o policial penal e pastor Felipe Araguez como vice. Joãozinho Carrilho também se ponunciou e resumiu com a expressão “sem chance” a possibilidade de uma composição com Leandro. Rafael Aguiar ainda não se pronunciou sobre a suposta articulação que estaria sendo costurada para unir os dois grupos políticos que estavam em lados opostos na pré-campanha das eleições suplementares que acabou cancelada.

Cabo Frio

A aposentada, Selma de Oliveira Moreira, de 70 anos, é o exemplo do decaso e do caos que tomou conta da saúde pública em Cabo Frio. Ela tinha cirúrgia de catarata marcada para quinta-feira, na clinica Vision, mas o procedimento foi cancelado porque a prefeitura não pagou convênio. A aposentada está em tratamento de catarata agravada pelo diabetes há dois anos. Ela já operou o olho esquerdo e esperava agora o procedimento na vista direita, mas uma mensagem no whats’app tirou de dona Selma a eperança de recuperar a visão. A clínica, que tem dois contratos com a prefeitura que somam pouco mais de R$ 4 milhões e 300 mil, diz que, infelizmente, por falta de pagamento da prefeitura terá que suspender a cirurgia agendada e informa que ainda não tem previsão de reagendamento e que assim que normalizada a situação entrará em contato. Dona Célia classifica a situação de descaso.

Saquarema

Saquarema será o palco da oitava e penúltima etapa do Circuito Mundial de Surfe, decisiva na batalha pelas vagas no grupo dos top-5 dos rankings masculino e feminino, que vão disputar os títulos mundiais da temporada na Califórnia. A etapa brasileira será também a última antes dos Jogos Olímpicos de Paris. A competição vai acontecer entre os dias 22 e 30 de junho, na maior arena de campeonatos de surfe no mundo, instalada nas areias de Itaúna, o Maracanã do surfe brasileiro, que deve receber um grande público para aproveitar todas as atrações e torcer pelos seus ídolos. Italo Ferreira não se classificou para tentar o bicampeonato olímpico, mas Gabriel Medina vai disputar medalhas no Taiti, junto com Filipe Toledo, João Chianca, Tatiana Weston-Webb, Luana Silva e Tainá Hinckel. Medina e Tatiana são fortes concorrentes ao ouro olímpico, pois conseguiram as únicas notas 10 do Tahiti esse ano.

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Proteção Animal, vai realizar a 5ª Festa dos Pescadores. O evento vai acontecer nos dias 29 e 30 de junho, na sede da Colônia dos Pescadores Z-28, localizada na Rua Cavalcante, nº 70, no bairro Pontinha do Outeiro (Rancho dos Pescadores), das 11h às 18h. Durante os dois dias de festa o público vai contar com as barracas dos pescadores, onde serão vendidas comidas típicas, como: peixe frito, peixe na brasa, ensopado com pirão, caldinho de peixe, empada e pastel de camarão. E a programação não para por aí. No dia 01 de julho vai acontecer a tradicional Procissão Marítima. Cerca de 20 barcos vão percorrer trechos da Lagoa de Araruama, saindo da Igreja de São Pedro (Igreja Brasileira), localizada no bairro Praia do Hospício, em direção à Colônia dos Pescadores Z-28. A procissão tem o objetivo de fortalecer a fé católica e também realiza uma homenagem à São Pedro (protetor dos pescadores).

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo lamenta *e repudia os atos de vandalismo ocorridos* na madrugada desta quinta-feira (6), quando dois postos de guarda-vidas no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo, foram totalmente queimados. O município repudia a ação de vandalismo contra o patrimônio público. A Prefeitura já registrou o boletim de ocorrência na 132ª DP e o caso será investigado pela Polícia Civil. As estruturas foram destruídas, o que impossibilita o trabalho dos guarda-vidas. Os dois postos, que eram novos, foram entregues à população em abril deste ano. O crime ocorreu após a demolição dos quiosques e residências na localidade em uma ação executada pelo Ministério Público Federal e Inea por se tratar de uma área do Parque Estadual da Costa do Sol. A Prefeitura reitera o compromisso com a população cabista e com os turistas. Pensando na segurança, 12 postos de guarda-vidas começaram a ser construídos pelo governo municipal no ano passado. Destes, 11 já foram entregues, entre eles, os destruídos em Monte Alto. Segundo informações do Grupamento Marítimo de Guarda-vidas Municipal de Arraial do Cabo, foram registradas nas praias dos distritos entre os meses de janeiro e maio de 2024, 111 ocorrências por afogamentos e cerca de 3 mil prevenções. Os números reforçam a importância das estruturas para o trabalho das equipes nas praias.

São Pedro da Aldeia

As inscrições para o curso gratuito de assistente de controle e qualidade seguem abertas em São Pedro da Aldeia. Os interessados devem comparecer ao Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), das 8h30 às 12h e das 13h30 às 16h30, localizado na sede do Horto Escola Artesanal. São disponibilizadas, ao todo, 44 vagas. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, e a FIRJAN/SENAI. As inscrições estarão disponíveis enquanto houver vagas, mas uma lista de espera será criada para casos de desistência. É necessário que os participantes tenham, no mínimo, 16 anos de idade completos e o ensino fundamental completo. Os interessados devem entregar cópias da identidade e CPF, comprovante de residência e de escolaridade no momento da inscrição. Para menores de 18 anos, também são solicitadas cópias da identidade e do CPF do responsável, além de declaração escolar original para os alunos que estão estudando.

Iguaba Grande

A Praia da Ponta da Farinha, localizada em Iguaba Grande, está em 9º lugar das melhores praias rurais da América Latina, de acordo com um estudo realizado pela Rede Proplayas, a maior rede latino-americana de gestão e certificação de praias. A escolha se baseia em métodos científicos que envolvem a qualidade da paisagem, infraestrutura, acessibilidade, qualidade da água e turismo sustentável. São consideradas praias rurais aquelas que não são urbanizadas.