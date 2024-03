O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 12

Búzios

Os diretórios municipais dos partidos políticos de Búzios tem de amanhã até domingo para realizar as convenções que vão indicar os nomes dos candidatos a prefeito e vice para as eleições suplementares de 28 de abril, como determina o calendário eleitoral do TRE. O PRD de João Carrilho marcou a convenção para o próximo sábado. O pré-candidato não confirmou mas admitiu que Viviane Ferrari pode ser a vice. Policial Militar há quase 20 anos, ele disse que ela é uma amiga e hoje pre candidata a vereadora. O nome do vice, segundo ele, não está definido, mas não descarta a possibilidade. Ontem o pré-candidato Leandro Alex de Souza recebeu o apoio do MDB após reunião com o presidente estadual do partido Washington Reis. O MDB indicará o vice da chapa. O Solidariedade marcou a convenção para o próximo domingo no Clube Vila Rica.

Saquarema

A Justiça Federal determinou que a prefeitura de Saquarema regularize o Portal da Transparência e insira os dados exigidos pelas Leis de Acesso à Informação e da Transparência. A decisão atende a um pedido do Ministério Público Federal em ação civil pública ajuizada, após o órgão constatar diversas irregularidades no portal, mesmo após recomendação para que o município procedesse a adequação da plataforma. Na decisão, a Justiça alerta que o descumprimento injustificado da ordem resultará na aplicação de multa diária à prefeita de acordo com entendimento atual do TRF2 que responsabiliza pessoalmente às autoridades ou agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações judiciais. O procurador da República Leandro Mitidieri, responsável pelo caso, destaca a relevância de os dados públicos estarem acessíveis, inclusive para que os órgãos de fiscalização e controle possam agir dentro de suas atribuições.

Arraial do Cabo

O Ministério Público ajuizou Ação Civil para barrar construções de até oito andares na área das salinas das Álcalis, região denominada Zona Residencial 5, em Arraial do Cabo. O MP argumenta que a autorização para oito pavimento que está na nova lei de uso do solo, por meio de emenda dos vereadores, é inconstitucional, pois não foi precedida de estudos técnicos de viabilidade. A prefeitura informou que o projeto encaminhado à Câmara previa o gabarito apenas para a Zona Residencial 4 – das ruínas da Álcalis, com base em estudos técnicos. A Câmara informou que os vereadores apresentaram emendas ao projeto autorizando oito andares sob o argumento de que as áreas são similares por serem contí-guas. O MP pede também ação na suspensão de eventuais autorizações e permissões já concedidas para todo e qualquer pedido de edificação de até oito pavimentos na área das salinas do município.

São Pedro da Aldeia

O ex-prefeito de São Pedro da Aldeia, Paulo Lobo, esteve na última quinta-feira no gabinete do prefeito Fábio do Pastel. Segundo informações, a galera que ficou atrás do gabinete ouviu Lobo falar três hipóteses com o prefeito Fábio do Pastel. Primeiro seria ele, o Paulo Lobo, sair candidato à cadeira de prefeito, terceira é apoiar um nome e a última ficar no “tome” do Pastel.

Araruama

Os investimentos em Educação são prioridade em Araruama e caminham junto com a vocação turística da nossa região. Nesse sábado, às 10h, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, vai inaugurar o 1º Hotel Escola Bilíngue Juvenil Municipal do Brasil. A unidade servirá como laboratório para as aulas práticas dos 180 alunos da Escola Bilíngue com orientação em Hotelaria e Gastronomia. O Hotel Escola comporta uma cozinha de alto padrão para treinamento dos alunos, com 8 ilhas; cada uma conta com um cook top, armários, exaustores, forno industrial e utensílios para cozinha. E para tornar as aulas teóricas mais interativas na cozinha foi instalada uma moderna lousa digital. A unidade conta também com hotel, que possui 18 quartos equipados; onde os alunos vão ter aulas práticas de gerenciamento e administração de rede hoteleira. O objetivo é que os alunos da Escola Bilíngue com Orientação em Hotelaria e Gastronomia entrem no 6º ano e terminem o 9º ano falando inglês fluentemente e capacitados para ingressar no mercado de hotelaria e gastronomia.

Cabo Frio

A engenheira Thais Souza Rodrigues é a nova secretária de governo da prefeitura de Cabo Frio. Ela assume no lugar do marido, o vereador Roberto Jesus, que volta a Câmara Municipal. A exoneração dele e a nomeação dela foram publicadas na edição de ontem do Diário Oficial.

Thais tem 32 anos, é casada com o vereador Roberto Jesus há oito anos, com quem tem um filho Lorenzo, de sete anos. A nova secretária é carioca de nascimento, mas desde os sete anos de idade mora em Cabo Frio. Formada em Engenheira de Produção, pela UVA, Thaís também é técnica em Logística, pelo Instituto Federal e especialista em gerenciamento de projetos, pelo Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet-Rio). A secretária disse vai dar continuidade ao trabalho que Jesus estava desempenhando. Com o retorno de Jesus a Câmara, André Jacaré deixa a cadeira.

Iguaba Grande

A montagem das nominatas em Iguaba vem tirando o sono de muitos pré candidatos em Iguaba. Só que o mais preocupado é o vereador Júnior Bombeiro. O moço está nervoso.