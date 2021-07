O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 13

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo é o primeiro município da região a anunciar, oficialmente, a realização do Carnaval. O Diretor de Eventos, Anderson Braga, disse que a cidade, apesar da pandemia, pretende realizar o melhor Carnaval do Brasil. A diretoria de eventos do município se reuniu, ontem, com o presidente da Associação de Blocos e Atividades Carnavalescas, Wanderson Rodrigues, para dar início a organização da programação. Uma nova reunião foi marcada para o próximo dia 21, às 19h, na sede da diretoria de eventos, com os representantes de blocos cadastrados e também dos demais blocos interessados em participar da programação oficial.

São Pedro da Aldeia

O juíz da Segunda Vara de São Pedro suspendeu o processo que a prefeitura move contra ao Grupo Salineira por dez dias e franqueou ao município acesso aos documentos contábeis da Viação São Pedro para apuração de dados.Os representantes da prefeitura aldeense e do Grupo empresarial, se reuniram ontem, na primeira audiência de conciliação para debater um acordo que garanta a manutenção do transporte no município.O Grupo salineira ameaçou suspender o serviço devido a prejuízos, que segundo eles, foram provocados pela Lei que liberou os táxis compartilhados e pela circulação de cerca de 500 carros de lotadas irregulares na cidade.

Iguaba Grande

Rola nos corredores da câmara de Iguaba Grande, que o vereador Elifas Ramalho, que passou a fazer parte do grupo do Vantoil Martins recentemente, vem causando muito ciúmes em alguns coleguinhas. Para um amigo, Elifas teria falado que agora que conseguiu sentar na “janela do ônibus” não vai sair de lá, quem doer. Que coisa!

Cabo Frio

Fala do prefeito José Bonifácio, no Programa Bom Dia Litoral, na semana passada, irritou os taxistas de Cabo Frio, que ameaçam fazer um buzinaço pelas ruas da cidade. O motivo seria o discurso de Bonifácio, que disse que liberou a entrada de ônibus de turismo na cidade, pois o toti não reúne condições de receber os turistas, principalmente os idosos, que ficavam esperando a chegada de táxi. Por último, deixou entender que os veículos dos taxistas não são Sanitizados, o que negam veementemente os taxistas, inclusive citando a empresa Clean Sanitização como responsável pelo serviço. Fogo no parquinho!

Búzios

A Câmara de Búzios tem um novo vereador. Uriel da Costa Pereira, o Uriel da Saúde, tomou posse na sessão desta terça-feira, no lugar do vereador Dom de Búzios, que assume a Secretaria de turismo da cidade. O prefeito Alexandre Martins e o novo secretário de turismo se reuniram ontem com o trade turístico, vereadores e o Secretário Estadual da pasta, Gustavo Tutuca, para debater a retomada do Turismo no município. Alexandre Martins disse que Búzios se prepara para o recomeço de um turismo consciente e atraente

Araruama

A região vai ter uma representante nos Jogos Olímpicos de Tóquio: a atleta Geisa Coutinho, de Araruama, que integra a equipe que vai disputar a prova 4 por 400 misto. Aos 41 anos, a atleta nascida em Araruama, permanece em alto rendimento. Geisa tem nove vitórias nos 400 metros no Troféu Brasil. Bronze no Sul-Americano ano passado e nos 400 metros do Pan-Americano de Guadalajara em 2011. Ela integrou a equipe de 4por 400 misto, que garantiu a vaga olímpica no Mundial do Catar, em setembro. Na semifinal, ao lado de Anderson Henriques, Tiffani Marinho e Lucas Carvalho, o Brasil quebrou o recorde sul-americano da prova. Boa sorte!!