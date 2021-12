O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 14

São Pedro da Aldeia

A PROLAGOS desmentiu o despejo de esgoto na Lagoa de Araruama, em São Pedro da Aldeia, como sugere um vídeo que circulou em redes de whatsapp.

A concessionária identificou o local como a saída do RIO PIRIPIRI para a Lagoa de Araruama que, segundo a empresa, faz parte do sistema de drenagem do município. Em nota, lembra que em períodos de chuva, como no início da semana passada, a coloração da água pode sofrer variações devido ao desprendimento de material do talude ou do fundo.

A concessionária garantiu, ainda, que a qualidade do efluente tratado – os resíduos do tratamento de esgoto – em suas estações atende aos parâmetros exigidos na legislação.

Iguaba Grande

Iguaba Grande suspendeu a vacinação contra a gripe no município na sexta-feira depois que as doses da vacina esgotaram. A secretaria de Saúde informa aque a campanha será retomada após chegada de novas remessas enviadas pelo governo federal. O município tinha prorrogado a vacinação o contra a influenza ate próxima quinta-feira nas Unidades Básicas de Iguaba Pequena, Boa Vista, Pedreira, Centro e Sapeatiba.

Cabo Frio

A presidente do Conselho comunitário de segurança de Cabo Frio, Patrícia Cardinot, em texto divulgado em grupos de what’s app faz uma série de críticas a atuação do governo municipal na segurança publica. A presidente do Conselho reclama da ausência da fiscalização de postura e de qualquer outro Órgão de fiscalização da prefeitura nas areias da praia na orla ontem. Cardinot cobra do governo a apresentação de um planejamento estratégico de apoio as forças de segurança e pede o retorno da fiscalização da postura e da Romu para coibir o som alto e as caixas e carros de som. A Litoral FM pediu uma posição do governo sobre as críticas e cobranças mas ainda não recebeu resposta.

Búzios

O discurso do vereador Aurélio Barros sobre entendimento, pelo visto foi entendido por todoseus pares. Segundo o próprio, o ” entendimento é o melhor para o entendimento.” Estamos entendidos sobre o entendimento. Dizem que desta vez o Aurélio Barros, errou ao bater o “pênalti”.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo vai fazer alegrar os servidores da prefeitura com aumento de 15% e os professores podem ter aumento de 31% a partir de 1° de Janeiro de 2022. Desde de sexta-feira, a última passada a mensagem já teria sido enviada para a Câmara. Agora é só aguardar a votação dos nobres edis.

Araruama

As sessões da Câmara de Araruama tem sido bastante agitadas. Na última quinta-feira, o vereador Oliveira da Guarda, se ausentou do plenário e rola nos corredores da casa, que Oliveira, não aguentou ouvir o discurso, do líder de governo, Luiz do Táxi. “Pode isso Arnaldo?”