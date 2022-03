O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 15

Cabo Frio

A Secretaria de Turismo de Cabo Frio, Katyuscia Brito, disse, ontem, que está “tomando” conhecimento dos processos em andamento na Secretaria e que tudo será analisado e debatido, inclusive a implantação do espaço de

recreação na Praça da Águas, na Praia do Forte. O projeto tem recebido duras críticas da população e ontem, o ex-secretário, Carlos Cunha, em nota, negou que tenha autorizado a implantação do projeto. Cunha explicou que autorizações para instalação de projetos em espaços públicos assim como reformas de praças, não fazem parte da competência do secretário e que a exploração da praça foi aprovada pelo prefeito José Bonifácio.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, voltou a trocar a caneta pela vassoura, mangueira e até por uma enxada, ontem, para ajudar nos preparativos para a reinauguração da Escola Antônio Rodrigues dos Santos, no bairro Porto do Carro. A unidade passou por limpeza e capina, troca de pisos e portas, limpeza de pastilhas e restauração de ambientes, além de reparos estruturais. O prédio também recebeu pintura geral na nova padronização nas cores azul e cinza.

As obras de refroma serão entregues nesta quarta-feira, às dez da manhã. O prefeito aldeense já tinha participado da faxina em outas duas unidades: a escola Teixeira Paulo, no Balneário, e a Creche Dona Chica, no Morro dos Milagres em fevereiro.

Araruama

Acontece nesta terça-feira um protesto dos servidores da prefeitura de Araruama, na Praça da Bíblia, contra o que classificam de abusos da prefeita Lívia de Chiquinho, acusada pelo sindicato dos servidores de violar uma série de direitos. O presidente do Sindicato Luis Loureiro, o Luis da Saúde, lembra que o funcionalismo não tem reajuste salarial há mais de dez anos. Segundo ele, agentes de saúde não recebem nem o piso salarial e o governono cortou a insalubridade até dos servidores da varrição. Lívia, além de não pagar o reajuste de 12,84% em janeiro não repassou o aumento de 33,24% determinado pelo governo Federal ao magistério. A guarda recebe apenas um salário mínimo com o corte do adicional de risco e dos demais benefícios, além disso, o cartão alimentação beneficia, apenas, poucas categorias.

Búzios

O secretario de Turismo de Búzios, João Carlos Souza dos Anjos, o Dom de Búzios classificou a relação dele com o prefeito Alexandre Martins, de casamento quente. A declaração foi dada ao jornalismo da Litoral FM. O secretário revelou que ainda não esteve pessoalmente com o prefeito depois faltar a coletiva que anunciou o calendário de eventos e obras e de criticar duramente, setores do governo em vídeo, divulgado numa rede social. Dom revelou que em conversa por telefone foi aconselhado por Alexandre Martins a ignorar o que os outros falam. O vereador licenciado disse ainda que continua secretario leal até ser exonerado e voltar a Câmara. Ele alertou que vai continuar falando o que pensa e que aguarda amanhã um posicionamento do prefeito durante reunião do secretariado.

Arraial do Cabo

Os vereadores Xuxu e Juliano dos Distritos almoçaram ontem com o prefeito Marcelo Magno. Segundo informações, durante o almoço, Juliano dos Distritos, ficou emocionado e jurou fechamento com o prefeito. Xuxu, levantou a bandeira branca e de vez pulou do “muro”.

Iguaba Grande

Com atitudes de um veterano da política, o chefe de Gabineprefeito Vantoil Martins, Fábio Costa, acorda às 5 da manhã, passa em várias padarias e depois vai para o gabinete. Segundo o Sombra, Fábio Costa vive um bom relacionamento com os vereadores. Homem de confiança, do prefeito, de certo vai buscando seu espaço na política iguabense.