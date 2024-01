O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 16

Cabo Frio

O presidente da Associação dos Blocos e Atividades Carnavalescas de Cabo Frio (ABACCAF), Joir Reis, reagiu as declarações do superintendente de Cultura de Cabo Frio, Rodrigo Patinho, que disse, em entrevista ao Bom Dia Litoral, que o carnaval não terá subvenção financeira. Joir disse que não reconhece nem nunca viu nenhum trabalho do superintendente de Cultura em cargo de gestão do carnaval nos governos passados, muito menos em cargo de direção de alguma agremiação e afirmou que não tem como discutir planejamento com Patinho. Joir ressaltou que o superintende precisa ler o ofício da Associação com as solicitações para depois ir a público falar. Patinho, nas palavras de Joir, sequer sabe o que foi pedido a prefeitura. Ele lembra que desde que assumiu, em 2018, a ABACCAF nunca pediu subvenção financeira e frisa que os R$ 400 mil repassados ano passado foi porque o governo não tinha meios para contratar a estrutura, além disso, o valor não custeou todo o carnaval.

Saquarema

Saquarema vai ser palco da terceira etapa do Circuito Brasilerio de Vôlei de Praia, de 3 a 7 de abril. A temporada, que será aberta em Campo Grande, de 21 a 25 de fevereiro, vai servir como preparação para as duplas que disputam a corrida olímpica. O Circuito Brasileiro terá nove etapas, cinco delas antes dos Jogos Olímpicos. Para definir o campeão, serão computados os oito melhores resultados do ano. Em junho serão conhecidos os representantes do Brasil nos Jogos de Paris que tem início em 26 de julho. O modelo lançado pela CBVem 2022, com divisão entre Top e Aberto, foi mantido, com o aumento de 12 para 16 duplas na divisão principal. A iniciativa torna a disputa ainda mais emocio-nante e sobe de 28 para 32 o número total de duplas em cada etapa. O Top 16 será formado pelas 13 primeiras duplas do ranking, a dupla campeã do aberto anterior e duas parcerias convidadas.

São Pedro da Aldeia

O beach soccer vai voltar a movimentar a Praia do Centro, em São Pedro da Aldeia nesta quinta-feira com o ponta-pé inicial da Segunda Copa São Pedro de Beach Soccer nas categorias adulto, master e sub-21. Os jogos tem início às sete da noite. Com oito equipes confirmadas, os jogos da categoria adulto serão válidos pela segunda divisão do Fest Verão. Os dois melhores classificados garantem vaga no Fest Verão deste ano. Atletas da categoria que já participaram do Fest Verão 2023 não irão disputar a Copa. O primeiro dia terá três jogos, dois do Master – Rodoviário e Estrela de Pedra e Mineiro’s Beach e Baleiense e um do adulto: Central Beach e Vila. A torcida pode acompanhar tudo pelo aplicativo Copa Fácil, com todos os resultados, artilharia, pontuação e a tabela dos jogos da competição.

Arraial do Cabo

A convocação do Processo seletivo 004/2023, referente a Posturas, está disponível no site da Prefeitura. O prazo para a entrega da documentação é até amanhã, dia 16 de janeiro. Os interessados devem acessar o Diário Oficial e ver a lista que está no dia 11 de Janeiro de 2024, quinta-feira. Os candidatos aprovados, conforme a edital, só poderão assumir as suas vagas de contratação temporária caso atendam as seguintes exigências: Idade mínima de 18 anos, kit com as obrigações militares, escolaridade exigida para o cargo. Também é necessário apresentar comprovante escolaridade para o cargo em que se escreveu, identidade, foto 3×4, CPF, título de eleitor, certidão de antecedentes criminais, comprovante quitação eleitoral emitida pelo TSE e certificado de reservista para brasileiros até 45 anos. É necessário ainda levar a inscrição no PIS PASEP, carteira de trabalho, comprovante de endereço residencial, certidão de nascimento ou de casamento, certidão de nascimento e CPF dos filhos menores de 14 anos, além do laudo médico se a pessoa for PCD. O prazo para a entrega da documentação é até hoje, dia 16 de janeiro, na Secretaria Municipal de Ordem Pública, Posturas e Fiscalização, situada na Rua Wenceslau Brás, nº108, Praia Grande.

Araruama

Araruama inaugura, no próximo dia 27, o Botânico das Asas, um espaço ecológico e de lazer, localizado nos fundos da Praça Menino João Hélio, no centro da cidade. A inauguração está marcada para às dez da manhã como parte das celebrações dos 165 anos do município. O espaço vai reunir o Palácio das Borboletas, Palácio das Araras, Palácio das Orquídeas além de espaço para piquenique e conservação biológica de plantas e animais. O acervo promete encantar os visitantes. As primeiras espécies de borboletas e aves silvestres e exóticas, incluindo pavões e marrecos já estão no local. O Botânico também terá ações ambientais e educativas, que vão ajudar na preservação ambiental, além de fortalecer o turismo na região. Os estudantes de ciências biológicas que se interessarem em participar como monitores poderão se inscrever através do site da prefeitura no programa de estágio com remuneração de mil Reais.

Iguaba Grande

O presidente da Câmara de Iguaba Grande, Marcilei Lessa, segundo os corredores da Câmara, é quem saiu na frente para formar uma chapa com Fábio Costa, pré candidato a prefeito de Iguaba. Para rimar, já estão falando: Marcilei Lessa, o vice sem pressa.

Búzios

A inauguração da Secretaria de Serviços Públicos foi adiada para o dia 26/01, às 18h. A princípio, ela seria realizada na próxima sexta-feira (19), na Estrada de Búzios s/n. O imóvel, adquirido pela administração municipal, passou por reforma e reestruturação, visando atender plenamente às necessidades da pasta e a proporcionar um serviço público mais eficiente e qualificado aos buzianos.