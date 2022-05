O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 17

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, flexibiliou as medidas de prevenção ao COVID e desobrigou o uso de máscara de proteção facial na cidade em decreto que está em vigor desde ontem. Segundo o documento, o uso de máscaras está liberado em toda a cidade, exceto em locais destinados a prestação de serviços de saúde e nas unidades de atendimento clínico, laboratórios, hospitais e emergências públicas ou particulares. A flexibilização se baseia em na diminuição da taxa de incidência de casos graves e mortes e redução da positividade dos exames e redução da demanda por leitos de internação, além da elevada cobertura vacinal.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo vai ganhar, nesta quinta-feira, a primeria escola cívico-militar da cidade. O CIEP 147 Municipalizado Cecílio Barros Pessoa, na Prainha vai abrigar o programa. A inauguração, voltada para alunos e funcionários da unidade, vai contar com a presença do diretor de políticas para Escolas Cívico-Militares, Coronel Gilson Passos de Oliveira; do Coordenador Regional do Sudeste, Coronel Walter José Rodrigues e do SubCoordenador Regional Sudeste, Coronel Marcos Jorges Alves Gemaque.

A escola já atende 620 alunos. O programa do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Defesa, visa melhorar o desempenho da comunidade escolar e desenvolver valores de cidadania e civismo.

Cabo Frio

O Mutirão da Diversidade vai celebrar de duas as cinco da tarde, na Praça Porto Rocha, no centro de Cabo Frio.

Serão oferecidos serviços como orientação para retificação de registro de nascimento, emissão do cartão do SUS e orientação para registro de casamento, além da emissão da Identidade Jovem.

Equipes do Hospital Dia e do Demétrio Campos estarão realizando triagem para testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis. Também serão oferecidos atendimento psicológico e aferição de pressão e teste de glicose.

Búzios

O uso da cannabis medicinal deu a Búzios o primeiro lugar na Segunda Mostra Estadual de Práticas de Saúde realizada pelo Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde, o IdeiaSUS. O projeto de implantação da Clínica de Cannabis Sativa Beija Flor no município foi classificado de inovador pelo ineditismo e considerado um modelo para todo país. O projeto será apresentado no Congresso Nacional de Secretarias de Saúde, em julho, em Campo Grande. Em uma ação pioneira, Búzios aprovou a lei que garante o uso e a distribuição da maconha medicinal no município. A cidade atende 360 crianças autistas e, também, 82 crianças com epilepsia que não respondiam aos tratamentos convencionais.

Araruama

Contribuintes de Araruama tem até o dia 31 de maio para aderir ao REFIS e renegociar dívidas junto ao município. O programa garante desconto em juros e multas em tributos como IPTU, ISSQN, taxas e multas . A pessoa deve estar com os tributos de 2022 quitados para renegociar as dívidas. O interessado deve ir pessoalmente até o departamento da Dívida Ativa do município, na sede da Prefeitura no Centro.

São Pedro da Aldeia

O dia após a festa dos 405 anos de Fundação de São Pedro foi de muitos parabéns para o prefeito Fábio do Pastel. Segundo os colaboradores, tem anos que São Pedro da Aldeia não fazia uma festa com tanto brilho, como a do final de semana.