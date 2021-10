O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 19

Cabo Frio

Cabo Frio flexibilizou as medidas de prevenção propagação da COVID. O novo Decreto assinado pelo prefeito José Bonifácio, libera a ocupação de 100% da capacidade de Hoteis e Pousadas e do terminal de Ônibus de Turismo. Casas noturnas, boates, bares, restaurantes e lanchonetes, podem funcionar até a uma e meia da madrugada sem karaoke e espaços de dança. O decreto limita a 80% a capa- cidade de público em Igrejas, academias e casas de festas.

Barracas na orla marítima poderão funcionar entre 7 da manha e cinco da tarde, com o máximo de 10 guarda- sois e ate 10 jogos de mesas. O uso de mascara de proteção o facial continua obrigatório.

São Pedro da Aldeia

O município de Sao Pedro da Aldeia retoma as aulas presencias na rede municpal, nesta segunda-feira, sob protestos do SEPE e denúncias da falta de equipamentos de proteção nas escolas. A diretora do SEPE, Tassia Simıes, diz que falta estrutura e segurança sanitaria para o retorno presencial. Segundo ela, em algumas unidades, o governo entregou apenas 14 proteções de rosto de acrílicos e um Óculos. A dirigente revelou, ainda, que o governo nao distribuiu mascaras para os profissionais por considerar que a proteção facial é de uso pessoal e cada servidor deve providenciar a sua.

Arraial do Cabo

Uma operação conjunta da Guarda Marítima de Arraial do Cabo e do ICMBio apreendeu, sábado, uma rede de malha conhecida como três malhas altamente predatória, após denúncia de pescadores de canoa da Praia Grande. De acordo com os pescadores, esse tipo de pesca também afasta cardumes de peixes da praia. As operações em conjunto tem aumentado com o objetivo de coibir a pesca predatória no município.

Araruama

O IML de Araruama vai reabrir em seis meses. O secretario de Estado de Infraestrutura, Max Lemos, e o presidente da EMOP, André Braga, deram início as obras de reforma da última sexta-feira. Com investimento de R$ 2 milhões e meio de Reais, a estrutura do IML, sera recuperada. As obras contemplam, ainda, a instalação de um novo sistema de refrigeração e da Estação de Tratamento de Esgoto.

A prefeita Lívia do Chiquinho disse que a reabertura é de extrema importância. Ela lamentou que as pessoas sao obrigadas a enfrentar, no momento da dor da perda, o desconforto de ter que se deslocar para outra cidade.

Iguaba Grande

Os vereadores de Iguaba Grande, Luciano Silva e Junior Bombeiro, desembarcaram hoje pela manhã em Brasília. Os dois teriam ido em busca de recursos para Iguaba. Júnior, disse que fica em Brasília até quarta-feira (20) e vai bater à porte de vários ministérios.

Cabo Frio

Os vereadores cabofrienses devem votar nesta terça-feira (19), pela segunda vez a proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal, vai impedir que o prefeito, José Bonifácio, decida sobre exploração pela iniciativa privada no município sem que a matéria passe pela casa legislativa. A polêmica sobre a Feira continua rendendo e amanhã mais um capítulo sobre os feirantes que prometem está na câmara.