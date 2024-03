O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 19

Búzios

O prazo para os partidos políticos que definiram os nomes de Leandro de Búzios e Rafael Aguiar para a disputa da eleição suplementar de Búzios pedir o registro dos escolhidos em convenção a Justiça eleitoral termina às sete da noite da próxima sexta-feira. A partir da publicação no Diário da Justiça Eleitoral dos pedidos de registros dos candidatos, passa a contar o prazo de cinco dias para que o Ministério Público ou candidatos, partidos, coligações ou federações ajuizem ação de impugnação de candidatura. Qualquer cidadão poderá apresentar a justiça denuncia de inegibilidade, através de petição fundamentada com pedido de impugnação do candidato. De acordo com o calendário eleitoral da Justiça, todos os pedidos de regitsro de candidatura para a eleição suplementar, com ou sem impugnação, deverão estar julgados pelo juiz eleitoral de Búzios com as decisões publicadas até o dia 12 de abril.

Arraial do Cabo

O lutador cabista Alexandre Pantoja e o australiano Steve Erceg iniciaram uma guerra de provocações a pouco mais de um mês do combate do UFC 301, marcado para o dia 4 de maio, no Rio, pelo cinturão dos moscas. O lutador cabista ontem, se referiu a si mesmo como Apollo Creed, personagem da série de filmes “Rocky”, antes de sua próxima luta pelo título contra um lutador que, nas palavras dele, ninguém conhece. Erceg reagiu e declarou na Fox Sports Australia que o confronto dos dois no Brasil pode ser uma história real de Rocky se desenrolando e lembrou que a exemplo do lutador interpretado por Sylvester Stalone, no cinema, tem herança italiana. Eceberg avisou que em seu momento Rocky sente pena do adversário que estará parado na frente dele.

Araruama

Imagina você escolher o pescado fresquinho e por preços bem atrativos, às margens da Lagoa de Araruama?? Pois essa é a proposta da 8ª edição do Feirão do Peixe da Semana Santa, que será realizado pela Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Proteção Animal. O evento vai acontecer entre os dias 27 e 30 de abril, das 07h às 12h. Os moradores poderão comprar peixes fresquinhos, como as espécies: Carapeba, Corvina, Tainha e Perumbeba. O Feirão vai acontecer nas seguintes unidades: Rancho dos Pescadores, Porto da Pontinha, Porto de Iguabinha e Colônia dos Pescadores Z-28. O projeto tem o objetivo de estimular a pesca local durante a Semana Santa, quando o consumo de pescado aumenta significativamente no país, tendo em vista que se trata de uma tradição.

São Pedro da Aldeia

Rola no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia que o ex-prefeito, que andava tristinho pela cidade, é só alegria. Como falam: “o amor voltou e Paulo Lobo está feliz”. Tudo mudou depois de um encontro com o prefeito, Fábio do Pastel. Melhor assim!

Iguaba Grande

Os vereadores Luciano Silva e Balliester Wernec partiram em um voo de helicóptero para Rio de Janeiro em busca de um novo partido para a eleição de outubro. A aeronave decolou do campo do Santos e sem levar o amigo Alan Rodrigues, que gritava desesperado pedindo para ir junto. Que coisa!

Cabo Frio

As reuniões para montar nominatas em Cabo Frio tem sido intensas. Os novos pré candidatos querem ficar longe dos vereadores de mandato. Em algumas nominatas, só dois vereadores de mandato serão aceitos. Coisa da política!