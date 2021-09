O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 21

Arraial do Cabo

A desistência do vereador Junior Chuchu da função de líder do governo do prefeito, Marcelo Magno, pegou o grupo do prefeito de surpresa. Dizem que ninguém sabia de tal intenção de Chuchu. Segundo informações, o prefeito ficou muito triste por ter sido informado por terceiros. Chuchu não teria sequer dado uma ligação para o primeiro ministro, Bernardo Alcântara. Que coisa!

Iguaba Grande

As mudanças na saúde de Iguaba Grande pode significar que o presidente da Balliester Werneck voltou ter força no governo de Vantoil Martins. O moço teria indicado o novo coordenador do Centro Geriátrico, Pedrinho Enfermeiro, e já mandou seu assessor, Paulo Victor, almoçar com Osmani. Dizem que bateu ciúmes em muita gente. E agora?

Cabo Frio

Os vereadores cabofrienses, que estão conduzindo a CPI da Covid-19, querem dar bastante publicidade aos trabalhos. As reuniões estão sendo transmitidas nas redes sociais. Mais 13 novos requerimentos foram aprovados, para o chefe do Executivo e empresas que fornecem medicamentos e insumos àPrefeitura de Cabo Frio. No meio político, todo mundo fala que CPI, “sabe-se como começa, mas como termina ninguém sabe”.

Araruama

O clima na câmara de Araruama vai esquentar na medida em que for se aproximando as eleições de 2022. O primeiro embate foi entre os vereadores, Amigo Walmir e Russo, que contou com a defesa do colega Eloi Ramalho. O debate está só começando e vai ser quente.

Búzios

O suplente de vereador de Búzios, Dida Gabarito, enfim assumiu a cadeira do vereador, Lorran Silveira, nesta terça-feira (21). O vereador estava tranquilo e não chorou como em outras ocasiões. Lorran, tenta na justiça voltar para Câmara nos próximos dias.

São Pedro da Aldeia

Rola no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia, que o vereador Isaías Pinheiro, sonhou que caiu da cadeira. Mas foi “apenas um sonho”, após um dia de muito trabalho, disse um colega dele em tom de brincadeira. Coisas da política de São Pedro da Aldeia.