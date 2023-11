O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 21

Arraial do Cabo

De hoje até o dia 23 de novembro, pessoas de todas as idades terão acesso a uma série de serviços gratuitos promovidos pelo Detran RJ, em parceria com a Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio do Detran Mulher. A ação ocorre em frente à Prefeitura, das 9h às 16h. As atividades oferecidas incluem serviços como pré-agendamento de identidade (1ª e 2ª via), CPF (1ª e 2ª via), título de eleitor (1ª e 2ª via), habilitação para casamento, termo de união estável, cálculo de rescisão, além de capacitação e muito mais.

Cabo Frio

Feijoada nota 10! A Feijoada da Associação dos Blocos e Atividades Carnavalescas de Cabo Frio (ABACCAF) foi o maior sucesso neste domingo (19), no Choppeixe Bar e Restaurante, no Bairro Braga. Quem esteve no evento classificou como uma das melhores de todos os tempos. O evento contou com a participação de vários artistas do samba Cabofriense, que estarão fazendo o carnaval de blocos de rua em 2024. Joir Reis (presidente), Jorge Bongo e toda diretoria estão de parabéns pelo sucesso da 3ª edição da maior feijoada da Região dos Lagos! O evento teve apoio da Rádio Litoral FM, Jornal de Sábado e TV Rádio Litoral.

São Pedro da Aldeia

A um mes do início do verão e com previsão de nova onda de calor na Região dos Lagos, esta semana 36 aparelhos novos de ar-condicionado estão sem funcionar na escola Feliciano Sodré, em São Pedro da Aldeia, enquanto os alunos sofrem com o calor de 40º na sala de aula. A Secretaria Estadual de Educação informa em nota que realizou a climatização de 983 escolas no ano passado, adquirindo 24 mil novos aparelhos de ar-condicionado e revela que além da Feliciano Sodré, outras 80 unidades não realizaram a instalação em função de adequação de carga elétrica junto à Enel.

Búzios

O ex-deputado federal por dois mandatos, diretor da Rádio Litoral FM, jornalista, radialista e graduado em direito, Bernardo Ariston, se filiou ao Partido dos Trabalhadores (PT) de Búzios e anunciou em uma rede social que é pré-candidato à prefeito de Búzios em 2024. Bernardo disse que o momento é de trabalho e está aberto ao diálogo e para somar. Também deixou claro que está preparado para ir até o fim no que classificou de “desafio”. Ele ressaltou que o objetivo é contribuir para uma nova realidade e lutar por mais justiça social e pelo desenvolvimento socioeconômico da cidade.

Iguaba Grande

A Prefeitura Municipal de Iguaba Grande, através da secretaria de Turismo e Lazer, cujo o secretário é o vereador Marcelo Durão, vai homenagear os músicos da cidade e de toda Região dos Lagos nesta quarta-feira (22). O evento acontecerá na Praça Edyla Pinheiro, no Centro da cidade. Durante o evento serão entregues vários certificados para os músicos participantes.

Araruama

O ex-prefeito Chiquinho da Educação foi para as redes sociais, na manhã de domingo (19), para protestar contra a concessionária Enel. Chiquinho reclama da falta de energia em vários bairros do municipio de Araruama, fazendo alusão a stiuação de falta de energia em São Paulo. No vídeo, Chiquinho pede “respeito e responsabilidade com os idosos e as crianças que sequer tem uma água para beber, por incompetência de vocês”, exclamou. O guerreiro bateu forte e falou com propriedade.

Saquarema

A prefeita de Saquarema, Manoela Peres, anunciou na tarde desta segunda-feira (20), a criação de um auxílio emergêncial para as vitimas do temporal que atingiu o município no final de semana. Ela promete encaminhar hoje o projeto para Câmara de Vereadores criando o auxílio no valor de R$3.000,00. Um forte temporal com rajadas de vento atingiram o município no sábado (18). Centenas de residências foram destelhadas e também foram registradas diversas quedras de árvores e postes no Centro, Asfalto Velho e Jardim. Bairros inteiros ficaram sem energia, internet, abastecimento de água e sinal de celular.