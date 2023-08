O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 22

Búzios

Búzios participa até a quinta-feira do IC Week 2023 – a Semana do Casamento Inesquecível – que acontece no Jockey Clube Brasileiro com exposição de produtos e serviços de especialistas dos mais variados setores para quem está a caminho do altar. Dos vestidos do sonho aos bolos mais incríveis, o objetivo do evento é inspirar noivas e conectá-las com os melhores fornecedores do mercado. Búzios pçarticipa com um stand no local promovendo a cidade como destino de casamento. O evento vai reunir estilistas, maquiadores, decoradores, cerimonialistas, DJs, profissionais de buffet, bolos e doces, papelaria e fotógrafos. O secretário de Turismo, Cristiano Marques, explica que a participação da cidade no IC Week, busca atrair os noivos, para casar em Búzios. O município, segundo ele, oferece todas as condições para o casamento perfeito.

Cabo Frio

O empresário Diogo Barreto, marido da prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, negou numa rede social, ter declarado ser miliciano ou ameaçado agredir jornalistas não alinhados ao governo. Diogo diz na postagem que ele e a mulher são vítimas do que chamou de calúnias, difamações e mentiras propagadas por pessoas sem escrúpulos. Diogo explica que brincou ao chamar o dono do portal para o tatame e frisou que esperava ser acusado pelo site de ser miliciano, visto que os integrantes do veículo acusaram Magdala de envolvimento com a milícia em uma rádio. O empresário garantiu não ter qualquer vínculo com a prefeitura e voltou a atacar o “portal de notícias”, segundo ele, conhecido como o maior propagador de fake news da região a quem acusou de perseguir a prefeita. Diogo disse que tomará medidas judiciais, certo que o portal será condenado pelas mentiras publicadas, o que, segundo ele, já aconteceu em diversas outras ocasiões.

Araruama

Depois da inauguração, o vereador licenciado e secretário de Transportes, ficou meio murimbundo e já estava falando lá na festa, no aniversário da prefeita, que iria voltar. O suplente vereador Armando Polate estava do outro lado da mesa só de orelha em pé. Luiz, que vem realizando um belo trabalho no Transporte, não foi lembrado pela prefeita nos agradecimentos, mas foi por conta do cerimonial que esqueceu de colocar no papel do discurso. Luiz já tá mais calmo e o vereador Polate mais tranquilo, mas já tava com o paletó de baixo dos braços.

São Pedro da Aldeia

O Projeto de Lei do prefeito de São Pedro da Aldeia, Carlos Fábio da Silva, o Fábio do Pastel, pedindo autorização da Câmara para contrair empréstimo de R$ 17 milhões e meio junto ao Banco do Brasil foi votado e aprovado por 8 votos a 1. O único qie votou contra foi vereador Isaías do Escolar. O canhão da fofoca tá fervendo.

Arraial do Cabo

A Creche Maria do Socorro Dantas, em Monte Alto, vai reabrir as portas nesta quinta-feira (24), às 19h, após uma ampla reforma que modernizou suas instalações, proporcionando maior conforto e segurança para os alunos e colaboradores. Um dos destaques dessa obra é a instalação do inovador piso vinílico, que traz benefícios em termos de segurança. O material é antichamas e antialérgico, fornecendo uma camada adicional de proteção.

Iguaba Grande

A Prefeitura Municipal de Iguaba Grande, através da secretaria de Saúde, inicia nesta quarta-feira (23), a Campanha de Intensificação de Atualização de Vacinação. As Ações de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Criança e Adolescente, para menores de 15 anos, será realizada entre os dias 23 de agosto e 15 de setembro. A mobilização faz parte da Campanha Nacional de Multivacinação lançada na última quinta-feira (17), pelo Ministério da Saúde, com etapas regionais ocorrendo em todo país até o fim de 2023. O local de aplicação será em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 8h às 17h. As unidades do Centro, Iguaba Pequena e Ubás irão funcionar em horário diferenciado, das 7h às 19h. ⏱️

Saquarema

Na manhã de segunda-feira, 21 de agosto, a Prefeitura de Saquarema, por meio do Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, realizou um café da manhã em homenagem aos servidores públicos aposentados e pensionistas do município. Durante o encontro com os representantes, a Prefeita Manoela entregou o “Certificado de Reconhecimento” pelos serviços prestados ao município.