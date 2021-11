O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 23

Cabo Frio

O vereador de Cabo Frio, Alexandre Marques Cordeiro, o Alexandre da Colônia, deve se afastar da Câmara para tratamento de Saúde por, pelo menos, trinta dias. Alexandre, foi diagnosticado, no fim de semana, com uma úlcera estomacal com sangramento, depois de passar mal. Hoje ele já não participou da Sessão. O vereador será submetido a uma série de exames que vai determinar a extensão do problema e a necessidade de se licenciar para o tratamento.

Búzios

Moradores de Búzios, apaixonados por cinema, estão se mobilizando através de financiamento coletivo, na internet, para que o Grand CINE BARDOT, símbolo da cultura de Búzios, volte a abrir as portas. Em 27 anos de existência, o cinema de Búzios apresentou mais de 2.800 filmes, produziu 25 Festivais, 18 Shows e dezenas de mostras, mas fechou as portas em março de 2020, deixando a sala sem nenhuma receita. Nesses últimos 20 meses a direção da sala buscou diversas formas de financiamento, sem sucesso. A meta do movimento “Vida Longa Cine Bardot” é arrecadar 126 mil reais. As contribuições vão de R$ 30 a R$ 12 mil.

Arraial do Cabo

As Secretarias do Ambiente e de Turismo de Arraial do Cabo, reuniu o trade turístico do município para o lançamento de uma cartilha, informando ao setor sobre os critérios do uso das praias. O evento foi realizado pela manhã, no Hotel Mediterranée. A cidade segue com os trabalhos de levantamento da infraestrutura turística.

Araruama

A prefeita de Araruama, Lívia Belo, a Lívia de Chiquinho anunciou ontem que fará uma live, na próxima quinta-feira, às 19h, com transmissão pela página dela no facebook. Lívia vai abordar uma série de assuntos na live, entre eles, a verba do FUNDEB, abertura do Natal na cidade, queima de fogos no réveillon, convênio PROEIS com a polícia militar e a programação da terceira dose da vacina contra a COVID. A prefeita adiantou outros dois assuntos que também pretende abordar: obras em andamento e os novos projetos que serão executados em 2022.

Iguaba Grande

O ano de 2022, em Iguaba Grande, promete muitas emoções na Câmara Municipal, por conta da eleição da mesa diretora. Segundo informações dos corredores, no momento tem três grupos na casa legislativa, todos da bancada do governo Vantoil Martins. Haja coração para tanta emoção.

São Pedro da Aldeia

Uma família de São Pedro da Aldeia viveu momentos de indignação e revolta, ao sepultar o pai ontem, no cemitério municipal. O caixão, maior que a cova aberta, acabou rompendo e o corpo caiu na terra. O vídeo ganhou as redes sociais. As pessoas que estavam presentes se dizem chocadas com a cena que presenciaram. O prefeito Fábio do Pastel, diante da enxurrada de críticas, disse numa rede social que foi com profunda tristeza e desapontamento que soube do caso. Ele se solidarizou com a família, prometeu investigar o que aconteceu e tomar as medidas cabíveis.