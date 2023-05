O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 23

Búzios

A prefeitura de Búzios cassou a permissão de oito vans que operavam na cidade, seis da Cooperbúzios e duas da Coopergeriba que não circulavam há, pelo menos, três meses em meio as crescentes cobranças da população por melhorias do serviço pelas duas cooperativas . A ação acontece as vésperas do governo anunciar um aumento no preços das passagens que pode chegar a 25%, o que deve elevar a tarifa dos atuais R$ 4 para R$ 5 Reais. As duas coperativas já informaram que o reajuste entra em vigor a meia noite do dia primerio de junho.

O aumento, entretanto, ainda depende de publicação no Diário Oficial. As cooperativas justificam o reajuste devido ao aumento de insusumos como peças automotivas, combustível e de serviços de mão de obra para manutenções que impactam no valor final das tarifas.

Cabo Frio

Cabo Frio vai receber, no próximo sábado, pescadores de várias partes do pais para disputar a décima quinta Copa Gandola de Pesca Submarina. O tradicional torneio volta a se destacar entre os maiores na pesca sub.

O Torneio de pesca é promovido pelo Costa Azul Iate Clube e Associação de Pesca Submarina de Cabo Frio. Para o Vice-Comodoro do clube cabofriense Marcelo Sá, o Costa Azul sempre foi destaque em atividades esportivas e retoma agora uma série de atividades. A Copa Gandola já tem mais de 50 atletas inscritos mas o diretor de Esportes do Costa Azul, Marcio Bastos destaca o potencial da equipe de pescadores do clube. A pesagem dos pescados será feita na sede do clube a partir das três da tarde de sábado. A maioria dos pescados serão doados para entidades assistenciais.

Saquarema

Está chegando a hora dos melhores surfistas do mundo desembarcar no Brasil para a etapa brasileira da Liga Mundial de Surfe na Praia de Ita ̇na, em Saquarema. O Vivo Rio Pro vai acontecer entre os dias 23 de junho e 1 de julho, nas areias da Capital Nacional do Surf.

São Pedro da Aldeia

O nome do ex-vereador de São Pedro da Aldeia, Ediel Teles dos Santos, conhecido como Ediel do Espetinho aparece na lista de 20 aliados de Altineu Cortes, líder do PL na Câmara que receberam dinheiro da chamada folha secreta no escândalo da UERJ. A Universidade pagou ao menos R$ 2 milhões e 400 mil a aliados dos líderes do PL, em folhas de pagamento secretas as vésperas da campanha eleitoral de 2022. Ediel, segundo reportagem do site UOL, recebeu R$ 94 mil brutos entre janeiro e outubro de 2022. O ex-vereador, ainda segundo o UOL, se surpreendeu quando questionado sobre a reportagem sobre os serviços prestados. Pelas regras do projeto, que consumiu com pagamento de pessoal mais de R$ 100 milhões entre 2021 e agosto de 2022, os contratados não eram obrigados a cumprir carga horária.

Araruama

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, anunciou a primeira obra em parceria com o estado. Rua Alcino Primo de Medeiros, no bairro São Miguel, ganha pavimentação em massa asfáltica. São quase setecentos metros com drenagem; meio fio; calçada; e toda iluminada em lâmpadas led.