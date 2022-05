O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 24

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio anunciou no início da noite de ontem, através do Twitter, que testou positivo para COVID-19, mas frisou que está bem. Ele contou que teve sintomas na sexta-feira e que a confirmação veio nesta segunda-feira, após exames. Bonifácio disse que ficará em isolamento até o teste dar negativo. Ele ressaltou que está em dia com a vacinação, por isso apresenta somente sintomas leves. O prefeito cabofriense tem 77 anos e ainda se recupera de uma cirurgia no fígado. Essa é segunda vez que ele testou positivo para a COVID. A primeria foi em fevereiro do ano passado. Na ocasião, Bonifácio cancelou todas as atividades pelo período de 20 dias.

Araruama

O secretário de estado de Saúde, Alexandre Chieppe, cancelou a reunião com integranntes do Movimento Desperta São Vicente, marcada para ontem, para discutir o fechamento dos leitos do Hospital de São Vicente de Paulo. O secretário remarcou a reunião para a próxima segunda- feira, às três da tarde. O encontro contará, também, com a participação da deputada Martha Rocha, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legilativa. O Movimento Desperta São Vicente está convocando moradores para um grande protesto em defesa do Hospital Prefeito Armando da Silva Carvalho. A manifestação no próximo domingo, tem concentração na Ponta da Areia, às 10 da manhã, seguida de passeata para um abraço ao Hospital.

São Pedro da Aldeia

O SEPE costa do Sol está convocando os profissionais da rede municipal de educação de São Pedro da Aldeia para uma assembleia, na sexta-feira, às seis da tarde, no Colégio Estaual Feliciano Sodré. Na pauta da assembleia revisão do PCCR, auxílio transporte em dinheiro, redução da carga horária do pessoal de apoio e pagameno de periculosidade a merendeiras.

Búzios

O vereador de Búzios Dida Gabarito, que vinha prometendo um pronunciamento em cadeia nacional, foi para a tribuna na sessão desta terça-feira(24) e rasgou “verbo”. Segundo o Sombra, o seu colega Uriel Da Saúde, quis logo saber o que estava acontecendo. Correu para verificar a temperatura e a pressão arterial do nobre edil e detectou que Dida Gabarito está com dor de dente. E agora quem vai cuidar do dente do Gabarito? “Qual quer semelhança é mera coincidência”.

Iguaba Grande

Os vereadores de Iguaba Grande, Luciano Silva e Alan Rodrigues, foram vistos em Brasília na manhã desta terça-feira (24). Segundo informações, eles estavam batendo à porta de deputados e senadores, em busca de recursos para Iguaba. Parabéns!

Arraial do Cabo

A ida ao aniversário do deputado federal Felício Laterça, em Niterói neste final de semana, do prefeito Marcelo Magno com sua comitiva, está dando o que falar em Niterói e no Cabo. Dizem que foi a maior comitiva no aniversário. Dizem que o prefeito fez questão de dirigir o ônibus para dar mais segurança. Bobo não galo!