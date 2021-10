O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 26

Búzios

A prefeitura de Búzios, através da secretaria de Saúde, anunciou o alcance de 100% do público-alvo vacinado com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Segundo as autoridades do município, a meta estipulada pela Anvisa, incluindo adolescentes a partir dos 12 anos, foi cumprida e até o momento 30.677 pessoas já receberam, no mínimo, a primeira dose do imunizante. Búzios tem a população estimada em 35 mil habitantes.

São Pedro da Aldeia

Rolou no canhão da fofoca que o município de São Pedro da Aldeia, através da secretaria de Educação, teria ajuizado uma ação em face do vereador Mistura, e o Jornal de Sábado foi apurar e contatou que era verdade. Ação foi ajuizada, tendo em vista um relatório da secretaria, que onde dizia que o vereador tinha adentrado nas dependências da secretaria sem a devida autorização, e que o mesmo não fazia uso da máscara facial adequadamente. Após um encontro entre Mistura com o prefeito Fábio do Pastel, as arestas foram aparadas e a ação não prosperou. Melhor assim.

Araruama

O vereador Elói Ramalho, que anunciou que poderia trilhar o caminho da oposição no município de Araruama, depois de se mostrar insatisfeito com a prefeita Lívia de Chiquinho, ficou calado na sessão desta terça-feira (26). Nos corredores da câmara, tinha coleguinha dele dizendo que o vereador parecia um “passarinho na muda”. Na bolsa de apostas, muitos apostam que ele não canta mais, ou melhor, ele não vai falar mais nada. Agora é só aguardar os próximos capítulos.

Iguaba Grande

Secretaeria de Saúde de Iguaba Grande anunciou ontem a redução do intervalo entre as duas doses da vacina da Pfizer, que passa de 12 para 8 semanas, seguindo orientação do Ministério da Saúde. A vacinação na ciade acontece no Posto Médico da Praça da Estação, onde também estão sendo imunizados com a primeira dose os adolescentes de 12 a 17 anos, no período de 08h às 16h. Idosos a partir de 60 anos, profissionais da saúde e pessoas com doenças imunossuprimidas podem tomar a dose de reforço contra a Covid-19 nas Unidades Básicas de Saúde até a próxima sexta-feira, de 8h da 17h.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo promove, no próximo sábado, o Dia D da Campanha de Multivacinação. O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos, que possuem vacinas em atraso. A vacinação da faixa etária acontece de 9h às 16h, nos seguintes postos de saúde do município: Prainha, Canaã, Hermes Barcelos, Boa vista, Cabocla, Monte Alto, Figueira e Sabiá.

Cabo Frio

Os aposentados da prefeitura de Cabo Frio protestam, nesta quarta-feira, às 9h, em frente a prefeitura, contra o atraso no pagamento dos salários de dezembro. O SEPE acusa o governo do prefeito José Bonifácio de tratar os educadores aposentados com profundo descaso e lembra que grande parte da categoria espera há 10 meses o pagamento.