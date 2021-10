O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos neste sábado, dia 09

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, se reúne neste sábado com vereadores, secretários municipais e comerciantes para discutir a flexibilização das medidas de restrição adotadas em Cabo Frio através de Decreto. Serão debatidos temas sobre ampliação do horário de funcionamento dos bares e restaurantes; aumento do número de guarda-sóis nas praias, dentre outros. Os vereadores que integram a Comissão Especial de Defesa e Direitos dos Ambulantes se reuniram com representantes do setor para ouvir as demandas. O vereador Vanderson Bento defendeu, nesta semana, o fim do limite de ocupação de Igrejas e Templos.

Búzios

Uma força tarefa vai fiscalizar Hotéis, pousadas, comércios, casas de festas e casas de aluguéis durante o feriado da Padroeira em Búzios. O objetivo do grupo, formado por agentes da Romu, Proeis, Secretaria do Ambiente, Guarda, Postura e PM, é garantir que todas medidas sanitárias para prevenção do Covid sejam respeitadas durante o feriadão. Hotéis e pousadas do município estão com média de ocupação de 73,8% da capacidade permitida pelo decreto de prevenção a COVID e, de acordo com o secretário de Turismo, Dom de Búzios, até o momento, 31 ônibus de turismo estão autorizados a entrar na cidade no feriadão.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, têm trabalhado intensamente para que Arraial do Cabo tenha um dos melhores fins de ano da Região dos Lagos. Dizem que Papai Noel pode pintar no Cabo e ainda ganhar sua casinha para receber o povo cabista. Que venha o Natal.

São Pedro da Aldeia

Rola no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia, que o secretário de Educação, Professor Elias, não anda nada bem com os professores da rede municipal. Muito embora ainda esteja prestigiado com o prefeito, Fábio do Pastel, a situação dele, segundo informações, é delicada na pasta. Pior que o Sombra descobriu que as ações do Professor Elias têm influência de um ex-vereador aldeense. Se o professor cair, Sheila Atala pode ser lembrada, disse um “Mala” no canhão.

Araruama

Informações dão conta de que o vereador Amigo Valmir, que deixou a “braçadeira de capitão,” ou melhor, a liderança do governo Lívia de Chiquinho, fez uma manobra muito pensada. Tido como “raposa velha” da política de Araruama, Amigo Valmir, pensando no pleito eleitoral do ano que vem se aproximar, tratou de se desgarrar cedinho. O almoço do “Primeiro Ministro”, Chiquinho Da Educação, com o vereador Luiz do Táxi, também teria deixado Amigo Valmir muito bravo.

Iguaba Grande

Os vereadores, Junior Bombeiro, Elifas Ramalho e Luciano Silva, se reuniram nesta sexta-feira (08), no bar do Piupiu, para uma tradicional resenha e um chopp gelado, afinal, ninguém é de ferro. Os edis estavam com o empresário Robson, dono do Motel Praia Linda, que distribuiu cortesia para o trio. Que coisa!