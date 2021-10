O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos neste sábado, dia 30

Iguaba Grande

Circula nos bastidores da política de Iguaba Grande, que o presidente da câmara Balliester Werneck não abre mão de ser novamente Presidente da casa. Dizem que até o “Papa” já está ciente. E agora?

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno e o presidente da Fipac, Rodrigo Félix, inauguraram, nesta sexta-feira (29), a obra de ampliação do 3° pier da marina dos pescadores. A obra estava desde março de 2020 paralisada. A ampliação vai atender aos barcos táxis, acelerar o embarque e desembarque de passageiros na temporada de verão no município.

Araruama

O vereador Eloi Ramalho vêm fazendo críticas ao governo da prefeita, Lívia de Chiquinho, e na quinta-feira (28), foi para tribuna da câmara, criticar a saúde do município de Araruama e pedir mais mais atenção da prefeita e da secretaria de saúde. Em sua fala, disse que “falta vontade política para ter uma UTI na cidade e que Araruama é uma cidade próspera, com um povo pobre”. Pelo visto, o moço vai mesmo ser oposição.

Cabo Frio

Neste sábado e domingo, a Praia do Forte vai ser o palco da retomada das competições de surfe na região, com a realização da primeira etapa do Circuito Estadual de Surfe Nova Geração. A competição é realizada pela Federação de Surf do Estado do Rio, voltado para surfistas de até 18 anos nas categorias masculino e feminino. A segunda e última etapa da competição, de acordo com o calendário divulgado pela Federação de Surfe, está prevista para o fim de semana prolongado pelo feriado da Proclamação da República, nos dias 13 e 14, na Praia de Geribá, em Búzios.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, anunciou durante live numa rede social, reajuste salarial de 14,12%, para os servidores em janeiro e aumento de 5% a partir de maio. Os percentuais, que terão impacto de R$ 24 milhões nas contas públicas, não beneficiarão os servidores da Educação, os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate a Endemias que possuem verbas federais específicas. A diretora do SEPE, Tássia Simões, disse que os sindicatos não foram consultados e que o índice não zera a perda salarial dos servidores, em torno de 27%. Ela classificou de imoral o governo deixar duas categorias de fora da política salarial e frisou que o SEPE estuda a legalidade da medida.

Búzios

Búzios foi o primerio município da região a flexibilizar o uso de máscara de proteção facial em espaços abertos, devido ao crescente número de pessoas vacinadas. A resolução da Secretaria de Estado de Saúde, publicada em edição extra do Diário Oficial, na quinta, entretanto, estabelece a necessidade de cobertura vacinal mínima de 75% do público alvo ou 65% da população total para a dispensa da proteção facial. A Secretaria de Saúde de Búzios informa que o município alcançou 100% do público-alvo com a vacinação de mais de 30 mil pessoas, mas não especifica o percentual de pessoas que foram imunizadas com as duas doses ou com a dose única da vacina contra a COVID.