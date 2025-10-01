O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 01

Araruama

Nesta terça-feira, 1º de outubro, a Prefeitura de Araruama promoveu atividades em homenagem ao Dia do Idoso, reforçando a importância do cuidado, da valorização e do protagonismo da terceira idade no município. Na Clínica Municipal do Idoso, os participantes tiveram um dia repleto de integração, movimento e bem-estar. A programação contou com orientações, momentos de descontração e trocas de experiências, fortalecendo o compromisso da gestão municipal com a saúde e a qualidade de vida dos idosos. A celebração também se estendeu até a Casa de Farinha da senhora Ione, em Prodígio – Morro Grande, dentro do Projeto Raízes que Conectam, uma ação especial da Subsecretaria de Trabalho e Renda da SEPOL Araruama, com participação da turma de alongamento da SUTID. O encontro uniu cultura, tradição e afeto, mostrando que os idosos são essenciais para a construção de uma cidade mais justa, humana e conectada às suas origens.

Arraial do Cabo

Se você acha que a brisa do mar já é motivo suficiente para visitar Arraial do Cabo, espere até ver o calendário de outubro: o mês promete muita cultura, esporte, tradição e sabor. De 1º a 4, tem o LiterArraial, reunindo escritores, leitores e boas histórias. No dia 4, a adrenalina toma conta com a 1ª Copa Tubarões Salvamar. Já no dia 11, o coração cabista bate mais forte com a Feira do Xaréu, celebrando a identidade local. E para fechar com chave de ouro, entre 17 e 19, a cidade se veste de fé e devoção na Festa da Padroeira.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, chega nesta quinta-feira (02) e vai direto para delegacia da cidade tratar do tema ameaças sofridas pelo vereador Jackson Souza. O próprio disse, em uma rede social, que o vereador seu apoio se for verdade, mas estiver faltando com a verdade, não sair impune. “Caldeirão” ferve em São Pedro. Aguardem!

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Sérgio Azevedo, o Serginho, em vídeo divulgado nesta quarta-feira numa rede social, disse que todos os contratados da prefeitura terão que passar por processo seletivo até o fim do ano. Ele destacou que na saúde, principalmente, cada unidade terá o dimensionamento de funcionários por setor, definindo o quantitativo necessário de acordo com as normas da Organização Mundial de Saúde. De acordo com Serginho, a medida vai evitar gastos desnecessários, acabar com o inchaço da máquina e garantir e no serviço público. O prefeito frisou, ainda, que aqueles que não se adequarem à nova regra serão desligados. Serginho garantiu que o processo seletivo será imparcial e sem interferência política, uma promessa de campanha que, nas palavras dele, vai cumprir doa a quem doer.

Búzios

O vereador Dida Gabarito continua na luta para aumentar o número de Bugueiros no município de Búzios. Segundo informações, ela não conseguir lograr êxito com sua PL. Na Câmara, tem colega dizendo que Dida que é muito emotivo vai chorar três dias sem parar, caso não passe a PL.

Iguaba Grande

O ritmo já está no ar! No próximo sábado, 4 de outubro, a Praça da Estação vai ferver com mais uma edição do I Love Baile Charme, a partir das 17h! E pra ninguém ficar de fora dos passinhos, todas as quintas, às 19h, rola aquele aulão de charme com o professor Gabriel Gomes, também na Praça da Estação. É a chance perfeita pra treinar e chegar no baile arrasando!

Saquarema

O município esteve presente na FIT América Latina 2025, realizada em Buenos Aires, na Argentina. Representada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Saquarema integrou o stand da TurisRio, levando materiais promocionais e apresentando os atrativos naturais e culturais que encantaram o público internacional. A participação fortalece a promoção do município como destino turístico e abre portas para novas oportunidades e parcerias no setor.