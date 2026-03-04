O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 04

Arraial do Cabo

O cantor Paulo Ricardo é a grande atração nacional confirmada para o Arraial BBQ Festival e será responsável por encerrar a programação, no domingo (8). O evento será no Estádio Municipal Hermenegildo Barcellos (Barcelão), que fica no Centro de Arraial do Cabo. O festival começa na sexta-feira (6), com entrada gratuita, e promete três dias de muita gastronomia, música e entretenimento para moradores e turistas. No palco, além das bandas tributo ao rock nacional e internacional, o público poderá conferir o show especial de Paulo Ricardo, com sucessos do RPM, da carreira solo e clássicos do pop rock brasileiro.

Araruama

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e a prefeita de Araruama, Daniela Soares, vão inaugurar nessa quinta-feira, 05, a nova unidade da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) no distrito de São Vicente. A cerimônia será realizada às 11h30, na Rodovia Renato Lessa, também conhecida como Estrada de São Vicente, 281, no terceiro distrito. A iniciativa é fruto da parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, e a Prefeitura de Araruama. A nova unidade nasce como um marco para o desenvolvimento educacional e econômico da cidade, especialmente para os moradores de São Vicente, que passam a contar com uma estrutura voltada à oferta de cursos gratuitos. A prefeita Daniela Soares ressaltou a relevância da conquista para o município. “A chegada da Faetec representa uma conquista significativa para Araruama, especialmente para os moradores de São Vicente, que passam a contar com uma unidade voltada à oferta de cursos gratuitos de qualificação profissional, cursos técnicos e de nível superior, ampliando o acesso à educação e à formação para o mercado de trabalho”, destacou a prefeita.

Iguaba Grande

Garanta 10% de desconto pagando em cota única até o dia 6 (sexta-feira). Prefere parcelar? A 1ª parcela também vence dia 6 (sexta-feira). Retire seu carnê nos postos de atendimento ou acesse o site oficial: iguaba.rj.gov.br

Saquarema

Nesta quinta-feira, será inaugurada a base do Programa Segurança Presente! A cerimônia, que contará com a presença do Governador do Estado, Claudio Castro, acontecerá a partir das 15 horas na Rodovia Amaral Peixoto, em frente ao JP Palace Hotel. Logo após, às 16 horas, será realizada a cerimônia de lançamento das obras de drenagem, pavimentação e urbanização do bairro Bonsucesso! O evento acontecerá próximo ao antigo Bar do Samuca.

São Pedro da Aldeia

O PROCON de São Pedro da Aldeia promove na próxima segunda e terça-feira, na șede do órgão, no Centro, um mutirão de negociação de dívidas. A iniciativa contará com a participação de concessionárias e empresas prestadoras de serviços, entre elas a Prolagos e Enel, esta última com atendimento confirmado para o dia 16. O mutirão acontece das nove e meia da manhã às quatro e meia da tarde. O objetivo é facilitar acordos entre consumidores e credores, promovendo soluções amigáveis para regularização de débitos, evitando a judicialização de conflitos. A iniciativa busca, ainda, oferecer à população a oportunidade de negociar pendências financeiras com diferentes empresas. A diretora do Procon, Pâmella Monteiro, lembra que muitas famílias enfrentam dificuldades financeiras e a negociação é uma ferramenta importante para restabelecer o equilíbrio econômico e devolver tranquilidade ao consumidor.

Búzios

A Câmara de Búzios aprovou, em regime de urgência especial, na sessão de ontem o Projeto de Lei, que cria o Conselho Municipal da Causa Animal, órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo, consultivo e fiscalizador, para temas relacionados à proteção e defesa dos Animais. O Conselho da Causa Animal será composto por seis membros titulares e seus respectivos suplentes, sendo metade representantes do Poder Público e metade da Sociedade Civil. A Câmara também aprovou projeto do vereador Raphael Braga que proíbe a nomeação ou posse de servidores públicos municipais, condenados por crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Também foi aprovado o Requerimento do vereador Toni Russo, soliciando realização de audiência pública a respeito da prestação de serviços da ENEL no município.