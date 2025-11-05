O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 05

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel está em Brasília com o ex-vereador Edmilson Bittencourt buscando trazer os valores dos royalties do petróleo. Vale lembrar que o município aldeense é o que menos recebe royalties do petróleo na Região dos Lagos. Só que mais uma vez foi adiada a decisão para a próxima quarta-feira. Haja coração!

Iguaba Grande

Vem aí mais uma edição do I Love Baile Charme em Iguaba Grande! É neste sábado, 8 de novembro, a partir das 19h, na Praça da Estação! E não esqueça: toda quinta-feira, às 19h, tem aulão gratuito de Charme, com o professor Gabriel Gomes no mesmo local.

Búzios

A Câmara de Búzios vota, nesta quinta-feira, dia 06, o Projeto de Lei 158/2025, de autoria do vereador Victor Santos (MDB), que propõe a criação do Programa de Desenvolvimento da Saúde Mental e Inteligência Emocional nas escolas públicas do município. O objetivo é promover o bem-estar emocional dos estudantes da rede municipal de ensino, por meio de ações educativas, campanhas temáticas e espaços de escuta e acolhimento no ambiente escolar.

Arraial do Cabo

A culinária cabista é a principal atração do Festival de Frutos do Mar – Gastronomia e Chopp de Arraial do Cabo que acontece de sexta a domingo na orla da Praia Grande. O festival gastronômico reúne 15 restaurantes.

Saquarema

Saquarema, a Capital do Surf, vai se transformar nạ capital da literatura. O Campo da aviação será o ponto de encontro de autores, artistas e amantes da leitura de 11 a 20 de novembro.

Araruama

O INEA liberou a licença ambiental que permite a construção da nova adutora da concessionaria Águas de Juturnaiba, em Praia Seca, distrito de Araruama. A prefeita Daniele Soares se reuniu com Rodrigo Macool, diretor de Juturnaiba e Valdemir Dias, do Inea, para oficializar a liberação da obra, que está em fase inicial. O projeto contempla a substituição e modernização de 12 quilometros de adutora, em duas fases de exeçução, com diametros de 315 e 355 milímetos, contribuindo diretamente para o aumento do abastecimento na alta temporada.

Cabo Frio

A Meia Maratona Internacional de Cabo Frio, no próximo domingo, vai reunir 1.500 atletas, inclusive da Argentina, Uruguai e Praguai. A prova será disputada em três categorias: 5, 10 e 21 quilômetros. O percurso, de acordo com o organizador, Olavo Carvalho, passa pelos principais pontos turisticos da cidade. Esse ano, o evento faz uma homenagem especial ao Convento Nossa Senhora dos Anjos, que figura nas medalhas e camisas dos atletas.