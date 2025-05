O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 07

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia recebe hoje o programa “RJ para todos”. A iniciativa tem como objetivo disponibilizar serviços essenciais e gratuitos para a população. A ação será realizada na Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro, das nove da manhã a uma da tarde. As senhas serão distribuídas até as onze horas. O evento é uma realização do Governo do Estado do Rio.

Arraial do Cabo

A Banda Paralamas do Sucesso asbre as comemorações dos 40 anos de emancipação politco-administativa de Arraial do Cabo. A icônica banda de rock dos anos 80 sobre ao palco da Praia dos Anjos no próximo domingo que marcaram gerações. No dia 12, a programação tem início com um espetáculo da Esquadrilha da Fumaça.

Iguaba Grande

Os proprietários de imóves em Iguaba Grande que concluíram as obras sem licença ou “Habite-se” até dezembro do ano passado já podem regularizar a situação através do “PROGRAMA IMÓVEL LEGAL”. O prefeito lembrou que a lei sancionado por ele, atende muitas famílias do município que sonham em ter seus imóveis regularizados. Fabinho lembrou que a lei aprovada pela Câmaraa e seu imóvel reconhecido e registrado no cartório. Como incentivo a regularização das edificações o Pro- grama “Imóvel Legal”.

Araruama

O vereador Amigo Walmir realizou uma indicação legislativa que visa cuidar das crianças com hipersensibilidade auditiva. O vereador propôs que a prefeitura de Araruama disponibilize proteção auditiva, com abafadores de ruído, para crianças autistas e demais estudantes com hipersensibilidade auditiva devidamente diagnosticadas com prescrição médica. Segundo o vereador, a medida é simples, de baixo custo e fará enorme diferença no dia-a-dia dessas crianças, além de promover a inclusão e bem estar no ambiente do aprendizado.

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, nomeou Ricardo Valdivia, para Subsecretário de Ordem Pública do município buziano. Segundo informações, Valdivia ficou super feliz com a nomeação e prometeu honrar o cargo.

Cabo Frio

O vice-prefeito de Cabo Frio será o convidado do Programa Bom dia Litoral desta sexta-feira (09). Dentre vários temas, Miguel Alencar vai falar o projeto ” Limpa Fio” que será emplementado no município para retirar os fios que tomam conta dos postes de rua e muitos sem serventia alguma.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, participou da 5ª Mostra Estadual de Práticas de Saúde, realizada na Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz – na cidade do Rio de Janeiro. Saquarema abriu as apresentações dos trabalhos enviados pelos municípios. O evento foi realizado pelo COSEMS (Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde), que é o órgão que representa os secretários municipais de saúde em cada estado do Brasil, vinculado ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS). É uma instituição colegiada de gestores municipais de saúde que atua como interlocutora entre os municípios e o CONASEMS, visando a defesa dos interesses comuns da gestão municipal de saúde. De todos os 34 trabalhos apresentados, Saquarema conquistou o 1º lugar na região das Baixadas Litorâneas e o 7º lugar em todo o Estado do Rio de Janeiro. O tema apresentado foi: “O SAD como facilitador do acesso ao serviço de saúde bucal no município de Saquarema”.