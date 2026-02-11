O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 11

Arraial do Cabo

Os estudantes da rede municipal de ensino de Arraial do Cabo retornaram às aulas nesta semana, marcando o início de mais um ano letivo no município. Alunos dos Anos Iniciais, Anos Finais e do Ensino Médio já estão de volta às salas de aula. Com o retorno das atividades escolares, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a entrega de kits escolares aos alunos. Os materiais incluem mochilas, cadernos, lápis, borrachas, apontadores, canetas, tesouras, cola, entre outros itens essenciais, organizados de acordo com cada nível de ensino. A iniciativa tem como objetivo garantir melhores condições de aprendizagem e contribuir para o desenvolvimento educacional dos estudantes. Para o ano de 2026, a rede municipal de ensino contará ainda com novos investimentos em tecnologia educacional. Estão previstos a aquisição de tablets e a implantação de lousas digitais, ampliando a presença da tecnologia no ambiente escolar e fortalecendo a aplicação de metodologias inovadoras de ensino. A Secretaria Municipal de Educação informa que a unidade escolar Adolpho Beranger Júnior retomará as aulas no dia 23 de fevereiro, em razão de uma situação externa relacionada à concessionária de energia elétrica Enel. As unidades de Educação Infantil também iniciarão suas atividades na mesma data.

Búzios

Rola na Praça Santos Dumont, em Búzios, que a lista de pré candidatos para a assembleia e Câmara dos deputados só aumenta. José de DJ, articula uma pré candidatura para federal. Tem gente dizendo que José anda mandando recado para o Portuga. Será?

Araruama

A Prefeitura de Araruama deu mais um passo importante para fortalecer a gestão pública. A Superintendência Municipal de Fase Preparatória promoveu reuniões técnicas em parceria com a Controladoria Geral e o Agente de Contratação, reunindo gestores e fiscais de contratos da administração municipal. Os encontros tiveram como principal objetivo fortalecer e tornar mais dinâmica a fiscalização e o gerenciamento dos contratos públicos, garantindo mais controle, organização e eficiência nos processos administrativos. Durante as reuniões, foram alinhadas novas diretrizes para tornar os procedimentos mais ágeis e rigorosos, além de discutir estratégias voltadas à capacitação técnica dos servidores que atuam diretamente nessa área. A proposta é assegurar que cada etapa das contratações públicas seja acompanhada de perto, com responsabilidade e clareza.

Saquarema

A Região dos Lagos pode ganhar uma linha de ônibus intermunicipal ligando diretamente Saquarema à Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado (DETRO) está analisando pedido da Auto Viação 1001 para a implantação da rota. A linha é uma demanda antiga de moradores da Região. O processo, atualmente, está em fase de análise técnica de viabilidade. Segundo o orgao regulador, o estudo avalia o impacto no tráfego, a demanda de passageiros e a logística operacional antes do parecer final que autorize o início das operações. A proposta visa solucionar um gargalo entre as duas regiões. Hoje, o passageiro que sai de Saquarema com destino à Barra precisa, realizar baldeações — seja na Rodoviária do Rio ou em Niterói — o que aumenta o tempo de viagem e o custo do trajeto.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia já vive o clima do Carnaval 2026. O município está em ritmo acelerado de preparação para receber a festa, que neste ano tem como tema “Aldeia na Folia”, celebrando a cultura popular, a alegria e a identidade aldeense. A estrutura do palco principal, que ficará montado em frente à Praça Agenor Santos (Praça da Igreja Matriz), começou a ser instalada nesta terça-feira (10/02). Quem passa pelo Centro também já pode conferir os banners instalados nos postes com a identidade visual do evento, espalhados pelas principais vias e reforçando o clima festivo na cidade.

Cabo Frio

O atleta André Luiz da Silva Cordeiro, de 13 anos, morador da Praia do Siqueira, em Cabo Frio, foi convocado para a Seleção Brasileira de Vôlei de Praia. S), para uma fase de treinamento que vai acontecer no CT de Saquarema de 19 de fevereiro a 3 de março. Federado, bicampeão das etapas estaduais, Andre participa de competições oficiais desde os 10 anos de idade deiro da Elite Parei de Praia, era Henrique For-Sport. André sonha alto com o futuro. Quer ser campeão Olímpico. Aluno da escola municipal Marcia Franciscone, André também se destaca no ambiente escolar, mantendo excelentes notas e reforçando que educação e esporte caminham juntos.