O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 11

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo recebe, nos dias 26 e 27 de junho, a segunda edição da Jornada das Infâncias, evento voltado ao público infantil que promete dois dias de muita diversão, cultura e aprendizado. A programação acontecerá a patir das 08h30, em frente ao Estádio Hermenegildo Barcellos, e será aberta a toda a população, com entrada gratuita. Após o sucesso da primeira edição, realizada no ano passado, a Jornada retorna com ainda mais atrações para estimular o brincar, a criatividade e o desenvolvimento das crianças. O espaço contará com diversos estandes oferecendo oficinas de vivências, com atividades voltadas à curiosidade, pesquisa, investigação e experimentação. Haverá também circuitos esportivos, além de um ambiente com várias brincadeiras tradicionais. Um dos destaques desta edição é a Tenda Antirracista, com atividades de pintura e tranças afro, valorizando a cultura negra desde a infância. Outro ponto importante da estrutura será o espaço multifuncional, projetado para promover inclusão e acessibilidade, equipado com materiais didáticos adaptados às diferentes necessidades das crianças. Durante os dois dias de evento, o público poderá ainda aproveitar uma rica programação cultural com apresentações artísticas pensadas especialmente para encantar os pequenos. A participação das crianças da rede municipal de ensino está organizada conforme a faixa etária: os alunos da Creche I à Creche IV deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis durante toda a programação. Já as turmas do Pré I e Pré II participarão das atividades acompanhadas pelas equipes escolares. A programação completa será divulgada em breve.

Araruama

O ex-vereador de Araruama, o policial militar Sérgio Roberto Egger de Moura foi preso ontem por policiais da delegacia de Araruama, acusado de homicídio, durante operação que investiga a atuação de um grupo de extermínio. A operação cumpriu mandados de prisão temporária e de busca e apreensão no âmbito do inquérito morte de Elizeu de Almeida Campina, conhecido Comura, apontado como um dos principais suspeitos da tentativa de assassinato do empresário Max dos Medicamentos. De acordo com as investigações, a morte de Zeu teria sido motivado por um desentendimento interno em um suposto grupo de extermínio que atuava na região. Além de Sérgio Roberto Egger de Moura, também foi preso Eduardo dos Santos Damas. A polícia procura ainda Eliomar Souza da Silva Cordeiro, o “Bimba”, que está foragido.

Cabo Frio

A empresa EUROFORT recebeu a maior pontuação no julgamento das propostas técnicas de publicidade na licitação que vai escolher a agência responsável pela comunicação institucional e de utilidade pública da Prefeitura de Cabo Frio. A vencedora vai administrar pouco mais de R$ 8 milhões de Reais em publicidade. De acordo com o quadro de julgamento das propostas técnicas, publicado na edição de ontem do Diário Oficial da prefeitura, a EUROFORT, que em em 2017 foi a agência responsável pela publidade da prefeitura de Búzios, obteve 91,6l pontos. A Agência Nacional de Popaganda 71,09 e a Jornada Seekers Publicidade 68,11. As empresas tem prazo de três dias para apresentar recurso contra o resultado do julgamento das Propostas Técnicas. Caso não haja contestação, a licitação entra na última fase com a sessão de abertura dos envelopes com as propostas de preços.

Búzios

As obras da nova rede separativa de esgoto no bairro Cem Braças, em Búzios, foram iniciadas. A Rua Casuarina é a primeira das 19 ruas que vão receber as intervenções até o fim do ano. Nesta semana, as equipes chegam com a obra na Rua Brasil, com a instalação de mais de 200 metros de rede. Técnicos da empresa se reuniram, mes passado, com representantes do municipio e moradores na quadra da Praça José Paraíba para explicar o cronograma da obra e dar dadas orientações sobre como cada imóvel devera ser ligado ao sistema de esgoto e a necessidade de fechamento das ruas. A expectativa é que 274 imóveis estejam conectados ao novo sistema após o fim da implantação. Ao todo, serão construidos quase cinco quilometros de rede, com a instalação de 126 poços de visitas que dao acesso as redes subterrâneas, permitindo manutenções e inspeções.

São Pedro da Aldeia

O prefeito Fábio do Pastel esteve, nesta terça-feira (10/06), no bairro São João para uma visita técnica à Escola Municipal Jamila Mota da Silva. A unidade está passando por obras de reestruturação que incluem a construção de um novo muro, instalação de cobertura no telhado e melhorias internas, como pintura e recuperação de grades. As intervenções têm como objetivo garantir mais segurança, conforto e qualidade no ambiente escolar. As equipes da Secretaria de Educação atuam no local. Entre os serviços em andamento está a substituição do antigo muro, construído em 1993, cuja estrutura já apresentava desgaste e necessidade de renovação. A nova construção garantirá mais segurança para alunos e servidores, além de possibilitar o uso da horta pedagógica, que estava desativada por precaução. Uma cobertura também está em execução para solucionar questões de infiltrações causadas pela exposição da laje às chuvas. Durante a visita, o prefeito destacou o compromisso da gestão com a melhoria da infraestrutura das unidades escolares. “Estamos investindo para que nossas escolas ofereçam ambientes dignos, seguros e propícios ao aprendizado. A Escola Jamila Mota precisava de intervenções urgentes e, hoje, estamos acompanhando de perto esse processo de transformação. Esse trabalho faz parte de um planejamento contínuo de valorização da educação em nosso município”, afirmou Fábio do Pastel.

Iguaba Grande

Aconteceu nesta segunda-feira (9), na Quadra do Boa Vista, a tradicional Sessão Solene, realizada pela Câmara Municipal, em comemoração aos 30 anos de emancipação político-administrativa de Iguaba Grande. O evento reuniu autoridades, representantes da sociedade civil, servidores públicos e moradores em um clima de celebração e reconhecimento à trajetória da cidade. O prefeito Fabinho Costa, que foi homenageado pelo trabalho desempenhado à frente do Executivo, ressaltou o desenvolvimento da cidade nas últimas décadas, com ênfase nas melhorias nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e desenvolvimento social. “Estamos celebrando não apenas uma data, mas o esforço coletivo de uma população que acredita no potencial de Iguaba”, afirmou. Já o presidente da Câmara Municipal, Balliester Werneck, reforçou o papel do Legislativo na construção de um futuro promissor. “São 30 anos de história construídos com luta, união e muito trabalho. Esta é uma noite para agradecer e renovar a esperança em dias ainda melhores”, declarou o Presidente.