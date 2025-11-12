O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 12

Araruama

Já pensou na combinação de cerveja artesanal, música boa e comidinhas pra acompanhar ??

Pois essa é a proposta da 5ª edição do

Festival de Cerveja Artesanal, que promete animar o fim de semana em Araruama. O evento, realizado pela Prefeitura, e com entrada gratuita, vai acontecer nesse final de semana, 15 e 16, na praça Antônio Raposo. Serão oito expositores apresentando diferentes estilos e rótulos de cervejas artesanais, feitas com os melhores ingredientes para agradar aos mais diversos gostos. Além disso, será montada uma praça de alimentação com petiscos e pratos deliciosos para acompanhar a cervejinha. A programação musical também promete levantar o público. No sábado, dia 15, sobem ao palco o grupo Deu Onda (12h às 13h30), Vitor Brício (14h30 às 16h), Luiza Dionísio (17h às 19h) e Os Caras Velhos (20h às 22h). Já no domingo, dia 16, a animação continua com Edu Gomes e banda (12h às 13h30), o grupo Sambará (14h30 às 16h) e Felipe Pitta (17h às 19h). Para o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Thiago Moura, o festival representa um movimento importante para a cidade. “Esses eventos são fundamentais porque movimentam o comércio, atraem turistas e fortalecem os empreendedores locais. Então eu convido a todos para virem prestigiar mais esse evento incrível, tragam a família, os amigos e vamos aproveitar o fim de semana juntos”, finalizou.

Arraial do Cabo

Após o sucesso do LiterArraial 2025, que proporcionou a alunos, servidores, moradores e visitantes uma verdadeira imersão no universo literário, Arraial do Cabo volta a respirar cultura e literatura com a chegada do projeto itinerante BiblioSesc. A iniciativa do Sesc, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, tem como principal objetivo incentivar o hábito da leitura e facilitar o acesso aos livros em diversas regiões do país. O caminhão do BiblioSesc vai ficar estacionado na Praça Victorino Carriço (Sindicato), sempre às quartas-feiras, das 10h às 17h30. O espaço oferece empréstimos gratuitos de livros, com prazo de devolução de até 14 dias. Os leitores podem retirar os livros, devolvê-los ou renovar o empréstimo por mais um período. Para isso, é necessário realizar um cadastro apresentando carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. Crianças com menos de 12 anos devem estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis. O acervo também pode ser consultado pela internet, no site www.sesc.com.br/bibliotecas. Com um acervo de cerca de 3,5 mil títulos, o BiblioSesc oferece obras para todos os gostos e idades. Nas estantes do caminhão, é possível encontrar desde romances, clássicos da literatura e biografias até livros de culinária, poesia e histórias em quadrinhos. Todo o acervo é criteriosamente selecionado e constantemente renovado, garantindo sempre novas descobertas literárias ao público.

Búzios

Prepare-se para a adrenalina na veia, Búzios! A cidade vai tremer com a Copa Rio de Motocross, reunindo os melhores pilotos em dois dias de muita emoção, velocidade e manobras incríveis!Sábado e Domingo, na Pista de Motocross de Búzios. Serão treinos, corridas e aquele clima de torcida que a gente ama.

Cabo Frio

O presidente da Câmara de Cabo Frio Vagner Azevedo Simão, o Vaguinho, repassou um cheque simbólico de R$ 5 milhões para o prefeito Sérgio Azevedo, o Serginho, no encerramento da sessão solene em comemoração aos 410 anos de Cabo Frio. O dinheiro e fruto, de acordo com o presidente, de economias do legislativo. Ele lembrou que a Câmara ja devolveu aos cofres públicos de janeiro a novembro, do chamado duodécimo R$ 7 milhões de Reais. O presidente disse ainda que não tem previsão de novos repasses esse ano. Serginho agradeceu, lembrou que o município perdeu recursos dos royalties e chamou os vereadores de “parceiros”. O prefeito disse ainda que o governo dele é uma “virada de chave”, após dez anos de abandono da cidade. A Sessão Solene em comemoração distribuiu 34 Títulos de Cidadania, Medalhas e lotou o salão do Tamoyo.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia promove, nesta sexta-feira, na praça Hermógenes Freire da Costa, a Praça das Águas, no Centro, o Feirão da Empregabilidade. A iniciativa, da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, por meio do Centro de Atendimento ao Trabalhador, tem o objetivo de gerar oportunidades e fortalecer a economia. Durante o evento diversas empresas estarão presentes realizando cadastros, entrevistas e recrutamentos para vagas em diferentes áreas e níveis de experiência. Para participar, os candidatos devem levar o currículo impresso. O secretário Thiago Ribeiro disse que o Feirão é a chance do cidadão conhecer vagas, se cadastrar e até participar de entrevistas na hora. Dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho revelam que de janeiro a setembro do a-no passado São Pedro criou 763 postos de trabalho com carteira assinada. Essse ano, no mesmo período, foram 707.

Saquarema

As inscrições para a a primeira etapa do Rei e Rainha do Mar 2.026 estão abertas. Cerca de dois mil participantes são esperados no dia 25 de janeiro na Praia da Vila, em Saquarema. Os competidores devem se inscrever pelo site: www.rei erainhadomar.com.br. A diretora da competição Claudia Porto se disse feliz por Saquarema abrir o calendário do Rei e Rainha do Mar. Ela lembra que a etapa é inédita, fruto de um trabalho de expansão.