O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 17



Araruama

O Réveillon 2026 em Araruama chega com novidades e será marcado por uma programação ampliada. Este ano, pela primeira vez, a Prefeitura vai realizar a virada simultaneamente em dois pontos. Além da tradicional festa na Praça de Eventos da Pontinha, o distrito de Praia Seca também receberá uma grande celebração no Calçadão Cultural, com shows e queima de fogos lançados de balsas sobre a Lagoa de Araruama. Na Praça de Eventos da Pontinha, a programação do dia 31 começa com o show do grupo Di Propósito, que sobe ao palco às 22h30. Em seguida, acontece a queima de fogos, que este ano será lançada de balsas posicionadas em pontos estratégicos da orla, dentro da lagoa, ampliando a segurança da população e garantindo que todos tenham uma visão privilegiada do espetáculo. A grande atração da noite será a cantora Lexa, que assume o palco logo após a virada, à 1h, como destaque principal da festa. A artista promete uma apresentação eletrizante, embalando o público com seus maiores sucessos, como Posso Ser, Chama Ela, Sapequinha e Só Depois do Carnaval. A expectativa é de um show vibrante, com coreografia, hits e a energia característica que transformou Lexa em um dos nomes mais populares do pop e do funk nacional. Já em Praia Seca, o Calçadão Cultural será tomado por uma celebração que reforça a valorização dos talentos da região. O grupo Sambará, conhecido por suas apresentações que resgatam a essência do samba local, abre a festa às 22h30. Logo após a virada, às 1h, é a vez do tradicional Boka Loka, um dos nomes mais queridos do público da Região dos Lagos, assumir o palco. A programação reafirma o compromisso da Prefeitura em prestigiar artistas que fazem parte da identidade cultural araruamense e que ajudam a movimentar o cenário musical do município. A prefeita Daniela Soares destaca a importância deste novo formato e o fortalecimento da programação festiva em Araruama. “Expandir o Réveillon para dois palcos e levar a festa pela primeira vez para Praia Seca é um marco. Queremos que cada morador e visitante sinta o orgulho de celebrar à beira da nossa lagoa, em um evento pensado para valorizar nossa cultura, nosso turismo e nossa identidade. Este Réveillon coloca Araruama no mapa dos grandes destinos do Ano-Novo no Estado do Rio”, ressalta a prefeita. A Prefeitura reforça que toda a estrutura de segurança, trânsito e ordenamento será ampliada para garantir que moradores e turistas celebrem a virada com tranquilidade, conforto e uma vista privilegiada da queima de fogos sobre a lagoa.

Arraial do Cabo

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, realiza, nesta terça e quarta-feira, dias 16 e 17, um mutirão de atendimentos voltado aos operadores de passeios de quadriciclo no município que já possuem processo de regularização em andamento. Os atendimentos acontecem na Rua Bento Pereira, nº 10, na Praia dos Anjos, e seguem a ordem alfabética dos requerentes cadastrados. A ação tem como objetivo conferir a documentação apresentada, orientar os responsáveis e verificar possíveis pendências, garantindo o correto andamento dos processos administrativos. Após a análise, os responsáveis que estejam em processo de regularização deverão apresentar a documentação solicitada em até cinco dias úteis. Paralelamente, a fiscalização será intensificada em todo o município para assegurar que a atividade seja exercida dentro das normas legais e de segurança, com o uso de itens obrigatórios, como capacetes e kit de primeiros socorros. Para obter a autorização para comercializar o serviço em Arraial do Cabo, os requerentes precisam apresentar uma série de documentos obrigatórios. Entre eles estão o CADASTUR, a Carteira Nacional de Habilitação, a certidão de antecedentes criminais e as certidões fiscais.

Saquarema

A ex-prefeita de Saquarema, Manoela Peres, está gastando muita sola de sapato pelo Estado do Rio de Janeiro. A moça está cheia de fôlego e está semana foi vista prestigiado a festa de fim de ano do vereador e secretário, Nelsinho do Som, em Araruama. Aliás, quem estava colidindo era o ex-prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins.

Búzios

Rola na Praça Santos Dumont, em Búzios, que o prefeito Alexandre Martins está preparando algumas mudanças para 2026. Agora é esperar o ano novo chegar.

Iguaba Grande

A Prefeitura de Iguaba Grande, por meio da secretaria Municipal de Saúde, disponibiliza a vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), principal causador da bronquiolite — uma infecção respiratória que pode ser grave, especialmente em bebês nos primeiros meses de vida. A vacinação durante a gestação é fundamental porque ajuda a proteger o bebê desde o nascimento, reduzindo o risco de internações e complicações respiratórias. Ao se vacinar, a gestante transfere anticorpos ao bebê, garantindo mais segurança nos primeiros meses de vida. Público-alvo: gestantes a partir de 28 semanas de gestação. Onde: todas as UBSs de Iguaba Grande. Quando: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Cabo Frio

O Natal em Cabo Frio vai ser em rítimo de samba. O Parókia, mais tradicional bloco da cidade, promove neste sábado, o Papai Noel do Parókia, com distribuição de brinquedos e lanches para as crianças e o primerio grito de carnaval da cidade, com direito a desfile pelas ruas do centro. A festa acontece na Rua Jorge Lóssio, esquina com a Avenida Nilo Peçanha, tradicional ponto de concentração do bloco. Tradição resgatada desde o ano passado pela presidente Fernanda Carriço, o Papai Noel do Parókia é uma mistura de solidariedade e “abertura” do Carnaval. As crianças terão ainda um pula-pula grátis, distribui-çao de picoles, algodao doce, pipoca e cachorro-quente a pártir das três da tarde. A chegada do Papai Noel está prevista para cinco.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Carlos Fábio da Siva, Fábio do Pastel, decretou ponto facultativo nos dias 24, 20 e 31 de dezembro a partir do meio dia e no dia 2 de janeiro. O Decreto foi publicado no Diário Oficial Eletrônico da prefeitura. O documento transfere o ponto facultativo referente à Emancipação Político-Administrativa da cidade, celebrada hoje, para 26 de dezembro. Desta forma, o expediente lesta quarta-feira nas repartições públicas do município será normal. Os prefeitos de Iguaba Grande, Fabio Costa, o Fabinho, e de Búzios, Alexandre Martıns, também decretaram ponto facultativo nos dias 24, 26 e 31 de dezembro, além de 2 de janeiro. Em Araruama, Daniela Soares decretou ponto facultativo no dia 20, sexta-Jeira, e no dia 31, quarta-feira, véspera de Ano Novo. Também não haverá expediente no dia 2 de janeiro.