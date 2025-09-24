O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 24

Arraial do Cabo

Um evento chamado ” Porradeiro de Favela”, que aconteceu na comunidade da Caboclo e é organizado pelo senhor Édão, acabou tendo uma cena inusitada. O vereador Tutuba acabou sendo noucateado de “tabela” e gerando memes nas redes sociais. Tutuba iniciou um treinamento junto com alguns professores de MMA, para participar do evento. Fantinha está vendo outro vereador para ser seu adversário. O mais cotado é o Kálico. Preparem suas apostas.

Araruama

Rola na Praça João Helio, em Araruama, que o vereador Oliveira Zagueirão passou por procedimento estético e está parecendo um galã. O moço tá desfilando pela cidade e onde passa é só elogios. Já tem gente dizendo que ele vai assinar um belo contrato com uma revista famosa. Tá podendo!

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Subsecretaria Municipal de Cultura, promoverá na próxima segunda-feira, 6 de outubro, às 18h, um encontro de orientação sobre a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). O evento é voltado para agentes culturais do município e será realizado no Teatro Municipal Mário Lago, localizado na Av. Cel. Madureira, 77 – térreo, no prédio da Prefeitura. O objetivo é esclarecer dúvidas, apresentar diretrizes e reforçar a importância da participação dos fazedores de cultura no fortalecimento das ações culturais da cidade.

Iguaba Grande

A Praia dos Ubás, em Iguaba Grande, será o palco no fim de semana da terceira etapa do Circuito Costa do Sol de Canoa Havaiana. A competição vai reunir atletas de diversas regiões. O circuito foi aberto em junho na Lagoa de Imboassica em Macaé. A segunda etapa aconteceu em Araruama na Praia do Centro. Em Iguaba, a competição tem início no sábado com as categorias V1, OC1 e OC2, nas modalidades super e open, com percursos de 2 e 4 quilômetros, nas categorias feminino, masculino e mista. O grupo “Os Três da Aldeia” sobe ao palco às quatro da tarde.

Búzios

A Festa da Primavera do tradicional bloco “Não tem Água na Moringa”, em Búzios, acontece neste sábado, na Praça dos Ossos, e vai celebrar São Cosme e Damião com distribuição de doces e guloseimas para as crianças. Entre as atrações, decoração especial, doação de livros e DJ Sapucaia. E, claro, apresentação da fanfarra carnavalesca com muito axé, samba, xote, baião e sur-presas. A organização sugere ao público que leve seu próprio copo para evitar excesso de descartáveis, além de utilizar as lixeiras da praça. “Não Tem Agua Na Moringa” é uma fanfarra e bloco de Carnaval de Búzios que, desde a fundação, em 2018, anima eventos e outras festividades no balneário, com o obietivo de manter o Carnaval o ano todo na cidade. O grupo começou como uma reunião de amigos e se consolidou, com marchinhas e versões de clássicos da MPB em ritmo de funk xote baião e samba.

São Pedro da Aldeia

“Domingo, a Rua é Nossa”. A prefeitura de São Pedro da Aldeia, vai promover a terceira edição do projeto que transtorma o espaço urbano em ambiente de convivência e lazer, promovendo atividades ao ar livre e incentivando a ocupação segura e inclusiva das vias públicas por famílias e crianças. “Domingo, A Rua é Nossa”, acontece nas proximidades da Igreja Matriz, no Centro, das duas da tarde às sete da noite. O tráfego de veículos estará interditado em trechos da Avenida Francisco Coelho Pereira e da Rua João Martins, até o cruzamento com a Rua Aluísio Martins de Souza. Os moradores são convidados a levar seus próprios equipamentos, como patins, bicicletas, skates e brinquedos, para usufruir livremente do espaço. A programação conta com apoio voluntário de instrutoras de patins, que realizarão brincadeiras orientadas.

Cabo Frio

A quadra da APAE de Cabo Frio, em São Cristovao será palco neste sábado do “Emprego já Incluso”. O objetivo e aproximar empresas que possuem vagas abertas da população PCD, além de esclarecer dúvidas sobre direitos trabalhistas e benefícios sociais. O evento terá ainda oficina que vai ensinar a montar um currículo acessível e captação de currículos para o banco de dados do Programa Emprego Já, além de Roda de Conversa com o tema “Meu lugar no mundo do trabalho”.