O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 30

Araruama

A Prefeitura Municipal de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove, nesta quarta-feira (30), uma ação especial em alusão ao Julho Amarelo — mês de conscientização das hepatites virais. A ação acontece na Praça da Bíblia (ao lado da Superintendência da Mulher), das 9h às 13h, aberto a toda a população. Durante a ação, são oferecidos testes rápidos gratuitos para hepatites B e C, além da vacinação contra a hepatite B— para isso, é necessário apresentar o cartão SUS e o cartão de vacinação. Também há orientação sobre formas de prevenção e transmissão das hepatites, além da distribuição de insumos de prevenção. A iniciativa tem como objetivo reforçar a importância da vigilância e prevenção das hepatites virais, ampliando o acesso à informação e aos serviços de saúde. A Prefeitura lembra ainda que os testes rápidos e a vacina contra a hepatite B estão disponíveis em todas as unidades de saúde do município ao longo do ano.

Arraial do Cabo

Sol, mar e uma gelada no meio do caminho. No próximo sábado (2), Arraial do Cabo vira ponto de encontro de quem ama correr… e brindar. Vem aí o Circuito Cervejeiro de Corrida! O evento promete unir esporte e diversão num dos visuais mais incríveis do Brasil, a nossa Praia Grande. A largada acontece às 14h, direto da Orla Flávia Alessandra, e o percurso é leve: 3,5 km com paradas estratégicas para degustar cervejas especiais. Aqui, o foco é curtir o trajeto, brindar com os amigos e colecionar boas histórias. Pra participar, é só fazer a inscrição no site do evento www.circuitocervejeirocorrida.com.br. O circuito é exclusivo para maiores de 18 anos, por motivos óbvios (spoiler: tem cerveja no meio).

Búzios

Rola na Praça Santos Dumont, em Búzios, que o presidente da Câmara, Victor Santos, já encomendou uma cadeira reforçada para José de DJ. Segundo informações do Sombra, o vereador Felipe Lopes, não tem conseguido dormir de preocupação.

São Pedro da Aldeia

A entrevista do secretário de Obras de São Pedro da Aldeia, Dr. Hildegardo Milagres, continua sendo o assunto do canhão da fofoca. O motivo é que ao colocar seu nome na lista de prefeitaveis deixou alguns pretendentes preocupados.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Sergio Azevedo, o Doutor Serginho, anunciou ontem em video divulgado numa rede social, que encaminhou a Camara Projeto de Lei que cria o naior programa de perdao fiscal ja visto na cidade intitulado “Tributo do Amor”. O programa vai permitir que o contribuinte inadimplente quite as dívidas vencidas até 31 de dezembro de 2024 com até 90% de desconto em juros e multas, em 24 parcelas, mas será necessário dar o sangue, ou seja, doar sangue para o Hemolagos (ou apresentar justificativa médica caso não possa). O projeto também estabelece que o contribuinte deverá doar 10% do valor remanescente para uma entidade cabo-friense de utilidade pública que atue com autismo ou tratamento de câncer. O prazo de adesão será de 90 dias após a regulamentação. Quem já está em outros parcelamentos também poderá migrar para o novo programa.