O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 23

Araruama

Em comemoração ao Dia do Servidor Público, a Prefeitura de Araruama preparou uma programação especial voltada à valorização e integração dos servidores municipais. As atividades começam nos dias 25 e 26 de outubro, com o Torneio do Servidor Público, que será realizado no Estádio Rei Pelé. O evento contará com a participação de 13 secretarias municipais, promovendo momentos de lazer, união e espírito esportivo entre os colaboradores da administração pública. Na segunda-feira, dia 27 de outubro, será ponto facultativo, conforme decreto municipal. Encerrando as comemorações, no dia 28 de outubro, acontece a tradicional Festa do Servidor, na Praça Antônio Raposo. O evento reunirá servidores de diferentes setores da Prefeitura em um dia de confraternização, com diversas ações e atividades voltadas à valorização do funcionalismo público. A prefeita de Araruama, Daniela Soares, ressaltou a importância de reconhecer o trabalho dos servidores que fazem o município avançar: “Cada servidor público tem um papel essencial no desenvolvimento de Araruama. Essa programação é uma forma de agradecer a dedicação de todos que, diariamente, se empenham para oferecer um serviço de qualidade à população. É um momento de celebração, mas também de reconhecimento e valorização”. O Secretário Municipal de Turismo, Thiago Moura, destacou que eventos como esse também fortalecem o turismo local: “Além de homenagear nossos servidores, essa programação movimenta os espaços públicos e reforça o papel de Araruama como uma cidade acolhedora, vibrante e cheia de vida. Cada evento é uma oportunidade de gerar movimento, fortalecer o comércio local e mostrar o quanto o turismo e o serviço público caminham juntos para impulsionar o desenvolvimento do município”.

Arraial do Cabo

No próximo sábado, 25 de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde de Arraial do Cabo realiza o Dia D da Multivacinação, com todas as Unidades de Saúde abertas das 8h às 17h para atender a população. A ação tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças, adolescentes, adultos e idosos, garantindo que todos estejam protegidos contra diversas doenças. Todas as vacinas do Calendário Nacional de Imunização estarão disponíveis gratuitamente, incluindo as mais procuradas, como:

• HPV, que teve a ampliação da idade até dezembro para jovens de 15 a 19 anos (resgate pra quem não se vacinou) indicada para adolescentes e jovens, essencial na prevenção do câncer de colo do útero e outras infecções;

• Dengue, disponível para o público-alvo definido pela campanha nacional;

• Vacinas infantis, como BCG, Pentavalente, Poliomielite, Rotavírus, Pneumocócica, Meningocócica e Tríplice Viral, garantindo a imunização completa dos bebês e crianças.

Além da vacinação, a programação deste sábado inclui uma ação especial do Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama e do colo do útero. Durante o Dia D, as equipes de enfermagem também estarão realizando coletas de exame preventivo (Papanicolau) e encaminhamentos para mamografia, reforçando o cuidado com a saúde da mulher. “O Dia D é uma oportunidade para toda a população colocar a saúde em dia. Estamos mobilizando nossas equipes para garantir que ninguém fique sem vacina e que as mulheres tenham acesso facilitado aos exames preventivos”, destacou o secretário municipal de Saúde, Jorge Diniz. A ação será realizada de forma simultânea em todas as Unidades Básicas de Saúde do município, das 8h às 17h. A orientação é que os moradores levem documento de identificação, CPF e a caderneta de vacinação.

São Pedro da Aldeia

A matéria que autoriza o município de São Pedro da Aldeia a participar do Consórcio Regional da Região dos Lagos vai demorar mais uns 10 dias para ser votado. Segundo informações, o vereador Pedro Abreu pediu vistas e o nobre edil Moisés Batista, ex-chefe de gabinete do prefeito Fábio do Pastel acompanhou. Resultado da votação 5 a 4 e ninguém entendeu nada. Dizem que o vereador Zezinho perdeu a voz e ficou sem entender.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema informa que, nesta terça-feira, 28/10/2025, data em que se comemora o Dia do Servidor Público, as unidades da Prefeitura não terão expediente. A exceção ocorrerá com os setores que trabalham em escala de plantão, como saúde, segurança pública e limpeza urbana. O feriado do Dia do Funcionário Público é comemorado em todo o país e está previsto no artigo 235 do Estatuto do Servidor Público Municipal (Lei número 97/1993).

Iguaba Grande

Búzios

Búzios vai ser palco neste sábado da décima sexta edição da XC RUN 2025, uma das maiores competições de trail running do Brasil. Com um percurso desafiador de 42 quilômetros em meio a natureza, o evento reúne atletas de diferentes níveis de preparo físico. A prova atravessa trilhas, estradas de terra, paralelepípedos e trechos de praia. A largada e chegada acontecem na Rua das Pedras, principal ponto turístico de Búzios. O X Run será dividida em três modalidades: solo com percurso de 42 quilômetros; dupla, com percurso de vinte e um quilometros para cada competidor e quarteto com a lisputa de dez quilômetros. A prova conta com três pontos de transição ao longo do percurso, onde ocorrem as trocas entre atletas das equipes e o controle dos tempos de prova. Os competidores terão o tempo limite de 8 horas para completar o trajeto completo.

Cabo Frio

A Câmara de Cabo Frio, finalmente, ouviu as reclamações de moradores que não conseguem realizar o agendamento eletrônico de serviços como emissão de identidade, habilitação e licenciamento de veículos no site do DETRAN. Um requerimento com pedido de informações ao presidente do órgão e ao governador Claudio Castro sobre a distribuição de vagas de agendamento no município, de autoria do vereador Jonathan de Almeida Pires, o Tatá de Tamoios, está em tramitação na Câmara. O vereador ressalta que há denúncias de intermediação irregular, nas quais terceiros conseguem realizar agendamentos mediante cobrança o que, segundo ele, reforça a necessidade de maior transparência e fiscalização. Tatá reclama que embora exista um posto do DETRAN em Tamoios, muitos cidadãos não conseguem visualizar vagas disponíveis no sistema online e são obrigados a buscar atendimento em outros municípios.