O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 04

Arraial do Cabo

Com a proximidade da temporada de verão, o Procon Arraial do Cabo, em parceria com a Secretaria de Ordem Pública, Posturas e Fiscalização, realizou nesta quinta-feira (04/12) uma ação de orientação voltada para comerciantes e ambulantes que atuam nas praias do município. Durante a iniciativa, a equipe reforçou informações sobre práticas proibidas, como a adoção de consumação mínima e a venda casada, além de esclarecer outras normas que visam garantir um atendimento mais justo e transparente aos consumidores. A proposta é preparar o comércio local para o aumento do fluxo de visitantes e promover uma temporada mais segura, organizada e consciente. Segundo o Procon, ações desse tipo contribuem para valorizar os profissionais que trabalham nas praias, ao mesmo tempo em que protegem moradores e turistas contra práticas abusivas. O órgão segue atuando diariamente para assegurar os direitos de consumidores e comerciantes, fortalecendo as relações de consumo em Arraial do Cabo.

Araruama

A magia do Natal toma conta de Araruama a partir desta sexta-feira, 05, com a abertura oficial da Casa do Papai Noel na Praça Antônio Raposo, no Centro. O espaço, que já se tornou tradição no calendário natalino da cidade, promete encantar moradores e visitantes com uma ambientação cuidadosamente preparada para transportar o público ao universo do Bom Velhinho. Decorada com enfeites, luzes e personagens natalinos, a casa é um verdadeiro cenário de fantasia, mas com charme de lar real. Móveis de verdade, detalhes afetivos e uma paleta vibrante de cores e brilho ajudam a transformar cada cantinho em uma experiência acolhedora, perfeita para registrar fotos e garantir memórias inesquecíveis. Após a abertura oficial, a Casa do Papai Noel ficará aberta à visitação do público de quinta a domingo, sempre das 18h às 22h. Nos dias festivos, os horários serão ajustados: dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o espaço funcionará das 16h às 19h; já no dia 25, as portas se abrem das 17h às 22h. A prefeita Daniela Soares destacou a importância da programação natalina como uma forma de fortalecer o espírito comunitário e proporcionar momentos especiais para as famílias araruamenses. “A Casa do Papai Noel é um símbolo do carinho que dedicamos à cidade. Queremos que cada criança, cada família, viva aqui um momento de magia, afeto e alegria. Esse ambiente foi preparado com muito cuidado para celebrar o que o Natal tem de mais bonito: a união e a esperança”, afirmou.

São Pedro da Aldeia

A tradiconal Casa do Papal Noel de São Pedro da Aldeia abre as portas na próxima quinta-feira. O espaço passa a ser, por um mês, a residência oficial do bom velhinho na cidade, aberta à visitação gratuita diariamente, das três da tarde às dez da noite. De terça a domingo, das sete às dez da noite.

Iguaba Grande

Neste sábado (6), das 9h às 13h, o ônibus do Expresso do Consumidor estará na Praça da Estação oferecendo atendimentos jurídicos, orientações sobre direitos do consumidor e diversos serviços gratuitos. Serviços disponíveis:

• SEDCON e PROCON-RJ: orientações, reclamações e denúncias

• Poupa Tempo: 2ª via do título, CPF, ID Jovem, Carteira do Idoso, certidões, Cartão SUS

• Prolagos: atendimento e negociação de dívidas

• Enel: esclarecimentos, segunda via, tarifa social e muito mais

• Exame de vista grátis + óculos a preço popular

Entrega de senhas: 9h às 11h

Iguaba Grande

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, realizou nesta semana uma série de ações essenciais que reforçam o compromisso com o desenvolvimento sustentável, o fortalecimento da produção rural e o cuidado com a população. Entre as iniciativas, destaca-se o trabalho de poda de galhos em diversos pontos da cidade. Todo o material recolhido foi transformado em adubo orgânico e doado aos produtores rurais, contribuindo para o enriquecimento do solo, a melhoria das lavouras e a promoção de práticas ambientalmente responsáveis. No bairro Rio Mole, equipes da Secretaria realizaram o serviço de gradeamento em uma propriedade rural, garantindo melhores condições de preparo do solo e oferecendo suporte direto aos agricultores locais, fundamental para o aumento da produtividade. As ações voltadas à pessoa idosa também tiveram grande destaque. Nos Centros Dia de Jaconé e de Sampaio, foram promovidas atividades especiais que estimulam o bem-estar, a convivência social e a qualidade de vida dos idosos atendidos, fortalecendo o cuidado e a atenção a esse público tão importante. Moradores do bairro Tingui receberam os materiais do programa Quintal Produtivo, iniciativa da Prefeitura que incentiva a produção familiar, a segurança e a autonomia alimentar das famílias participantes. Além disso, foi realizada a doação de uma nova colheita para a Casa do Diabético, reforçando o compromisso social da Prefeitura e contribuindo para uma alimentação mais saudável e equilibrada para as pessoas assistidas pela instituição.

Cabo Frio

A magia do Natal vai tomar conta de Cabo Frio neste sábado e domingo. A cidade recebe o Festival da Liga do Natal, que celebra 10 anos de história com uma programação especial, gratuita e pensada para todas as idades. O evento acontece na Praça da Cidadania. Nesta ediçao comemorativa, o público poderá aproveitar apresentações que misturam talento, emoção e memória afetiva. Entre elas, o show de Theo Bial, filho do jornalista Pedro Bial e da atriz Giulia Gam, interpretando clássicos inesquecíveis de Chico Buarque.