O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 05

Búzios

O Ministério Público Publico Federal voltou a cobrar o cumprimento imediato de decisões judiciais que determinam a desocupação de restaurantes e pousadas, a demolição de quiosques e a ecuperação ambiental da Praia Brava, em Búzios. De acordo com MPF, apesar de decisões definitivas e reiteradas do Judiciário a ocupação irregular da praia continua e vem sendo intensificada, especialmente durante a temporada de verão. Estruturas de grande porte, como palcos, tendas fixas, mesas e cadeiras estariam sendo instaladas tanto na faixa de areia quanto em área de preservação permanente e em terrenos de marinha, pertencentes à União. O procurador da República Leandro Mitidieri se disse perplexo que mesmo após quase duas décadas de tramitação o processo e decisões claras determinando demolições, desocupações e a proibição de novas construções, o cenário seja de agravamento da degradação ambiental e de privatização indevida da praia.

São Pedro da Aldeia

A prefeitura de São Pedro da Aldeia suspendeu o transporte escolar das crianças das turmas da Creche 3 e 4, ou seja de 10 meses, 1 e 2 anos e provocou revolta e indignação em pais e mães. Eles foram surpreendidos com o aviso da direção das unidades de que os filhos não terão direto ao transporte escolar esse ano. A șuspensão do serviço obriga pais e responsáveis a levar as crianças as unidades por conta própria. Tauane, moradora do Bairro Flexeira, mãe de um menino com Síndrome do Espectro Autista conta que não tem condições de levar o filho, diariamente, a Creche na Praia Linda, a cerca de oito quilômetros de distância de casa. Tauane, em vídeo divulgado numa rede social, afirma que é um direto do filho ter o transporte. Ela diz que precisa trabalhar e precisa que o filho estude. Pais também reclamam da proibição de acompanharem os filhos nos ônibus.

Arraial do Cabo

O trabalho conjunto das forças de segurança resultou, nesta terça-feira (3), na apreensão de mais de 2,5 mil unidades de entorpecentes, entre cocaína e maconha, que tinham como destino o município de Arraial do Cabo, frustrando a distribuição do material ilícito na cidade. A operação foi fruto da atuação integrada da Secretaria Municipal de Segurança Pública, por meio do PROEIS, da Polícia Militar, através da 6ª Companhia, com equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes do Rio de Janeiro (DRE/RJ) da Polícia Federal, e da Polícia Rodoviária Federal. As investigações tiveram início a partir da troca de informações entre a DRE/RJ e agentes do PATAMO da 6ª Companhia, que apontavam que um suspeito estaria transportando entorpecentes do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, com destino a Arraial do Cabo. Com base nos dados de inteligência, as forças de segurança montaram um cerco tático integrado. O veículo foi interceptado na altura do bairro Sabiá, impedindo que a carga ilícita chegasse aos pontos de distribuição no município.

Iguaba Grande

A Ilha dos Dinossauros está contratando. O parque țemático que será inaugurado em Iguaba Grande iniciou o processo de seleção de pessoal. Segundo a direção do parque, em vídeo divulgado no perfil oficial do empreendimento, serão abertas 500 vagas de empregos. Os interessados devem enviar currículumparao seguinte e mail: rhilhadosdinossauros@gmail.com. O candidato deve colocar no assunto o cargo desejado. A direção do Ilha dos Dinossauros alerta que esse é o único e-mail oficial para o recrutamento e frisa que Ilha dos Dinossauros não cobra nenhum valor para participar da seleção. Os dissonauros já estão a bordo de diversos navios vindo da China a caminho do Rio, entre eles, o Megalodonte um tubarão pré-histórico gigante que vai ocupar um tanque dentro do parque que vai ocupar uma área de 220 mil metros quadrados e tem previsão de inauguração este ano.

Araruama

“Claudinha Bagunceira” abre, esta noite, a série de shows que vao marcar as comemorações dos 167 anos de Ararauama. Serão quatro noites de grandes shows gratuitos na orla do Centro. A programação tem ainda Luan Santana, Calcinha Preta e Mumuzinho. O esquema de segurança reúne Guarda, Policia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros, além da cavalaria da PM, e segurança privada. serao usados drones e monitoramento facial. O público terá que passar por barreiras de fiscalização em pontos estratégicos da cidade e revistas na entrada da área dos shows.

Cabo Frio

Estão abertas as inscrições para aulas de beach soccer no recém-inaugurado polo Cabo Frio do Grão de Areia. O projeto, que já atendia crianças e adolescentes de 7 a 14 anos em Mangaratiba e Itacuruçá, está formando uma nova turma na Região dos Lagos. Os interessados devem entrar em contato pelo e-mail graodeareia.rj@gmail.com. Idealizado por Marcelo Mendes, o projeto inaugurou o novo espaço, no Recanto das Dunas, com clínicas de futebol de areia, sorteio de brindes e as presenças do padrinho Benjamın e da madrinha Dani Barboza, referências no esporte. As aulas no polo de Cabo Frio serão as segundas, quartas e sextas-feiras, em três horários: cinco e meia da tarde, seis e meia, sete e meia da noite. As vagas são limitadas. Idealizado por Marcelo Mendes, instrutor Fifa, e um dos principais técnicos de beach soccer no mundo.