O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 08

Cabo Frio

A Câmara de Cabo Frio efetuou, ontem, mais um repasse antecipado de parte do duodécimo para a Prefeitura. O valor de R$ 200 mil é referente ao saldo remanescente do mês de maio, apos quitar todas as obrigações com fornecedores, servidores e repasses patronais. O repasse tem como objetivo contribuir com os ajustes das contas públicas municipais. Este é o terceiro repasse realizado pelo Legislativo em 2025, totalizando o envio de R$ 2 milhões só nesses cinco primeiros meses do ano. O presidente da Câmara, vereador Vagner Simao, o Vaguinho, disse que todo mundo quer ver Cabo Frio melhor e ressaltou que os vereadores estão se esforçando de todas as maneiras para ajudar na organizaçao das contas públicas. O objetivo, de acordo com ele, é construir uma cidade financeiramente forte, onde a população seja bem atendida quando procurar os serviços públicos.

Búzios

O artista plástico e arquiteto Helo Pellegrino, de 13 anos, entregou, ontem, o projeto da nova Câmara dos vereadores de Búzios ao presidente Vitor Santos e ao vereador Rafael Braga. Em uma rede social, o arquiteto disse que fez um trabalho que atenderá as necessidades do municipio com beleza, funcionalidade e harmonia. Helo Pellegrino escreveu que o projeto é uma doação feita com amor para o lugar que ama. O arquiteto mineiro assina importantes projetos na cidade, como o Pórtico; os restaurantes Don Juan, Pátio Havana e Boom; a Travessa dos Arcos e o hotel Pérola. O arquiteto tem sido um critico feroz do governo Alexandre Martins, principalmente do projeto de revitalização do centro histórico que derrubou flamboyants um símbolo e trocou o paralelepípedos por bloquetes.

São Pedro da Aldeia

O Tribunal de Contas do Estado emitiu parecer favorável às contas do prefeito de São Pedro da Aldeia Fábio do Pastel, do ano de 2023. Os técnicos do Tribunal de Contas constataram que o prefeito cumpriu com os investimentos mínimos com educação e saúde.

Arraial do Cabo

O trânsito em Arraial do Cabo vai mudar por conta da programação de aniversário de 40 anos de emancipação politico-administrativa da cidade cuja programação inclui shows, desfile cívico e a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. A Avenida Hermes Barcelos (orla Flávia Alessandra) será fechada para veículos das onze da noite do próximo domingo até cinco da tarde de segunda devido ao show aéreo. Na terça-feira a partir do meio-dia, algumas vias no centro da cidade estarão interditadas para o tradicional desfile, enrte elas, Avenida Leonel Brizola (entre as ruas carlos Aguar e Marechal Deodoro da Fonseca). Os ônibus não poderão circular no centro na segunda e terça-feira. O trajeto será até o Trevo da Canoa. De domingo a terca-feira por conta dos shows as avenidas Luiz Corrêa, Roberto Silveira e Liberdade (próximo à Avenida Luiz Correa) estarão fechadas a partir das três da tarde.

Iguaba Grande

No último dia 7, a secretaria de Integração Governamental e Relações Políticas realizou o Dia de Integração, em parceria com o programa estadual “RJ Para Todos”, oferecendo serviços gratuitos à população. Detran, Procon, INSS, OAB, CEDAE, Enel, Prolagos e várias secretarias municipais marcaram presença com atendimentos, orientações e muito mais!

Araruama

Segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), a cidade registrou 373 novos postos de trabalho com carteira assinada no primeiro trimestre. Esse crescimento representa uma virada importante em relação ao mesmo período do ano passado, quando Araruama enfrentava saldo negativo. Agora, com o setor de serviços puxando a retomada, a cidade mostra que está no caminho certo para o fortalecimento da economia local.

Saquarema

Saquarema celebra seus hoje seus 184 anos de história. Entre tradições e novos horizontes, nossa cidade segue se transformando com a força do povo.