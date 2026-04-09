O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 09

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria Municipal de Administração Tributária, informa que o prazo para pagamento da cota única do IPTU 2026 com 5% de desconto encerra nesta sexta-feira, dia 10 de abril. Na mesma data, também vence a terceira parcela para os contribuintes que optaram pelo pagamento parcelado em até 10 vezes. As guias de pagamento podem ser emitidas de forma on-line, pelo site oficial da Prefeitura de Arraial do Cabo, ou por meio do Xareuzinho – Servidor Público Virtual, pelo número (22) 99998-8566. Quem preferir o atendimento presencial pode procurar a Secretaria de Administração Tributária, localizada na Avenida da Liberdade, s/n, Centro, para solicitar o carnê físico.

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, iniciou um importante processo de modernização da iluminação pública na orla do Centro, uma das áreas de maior circulação e convivência da cidade. A intervenção contempla a substituição do antigo sistema de vapor metálico por modernas luminárias em LED, tecnologia que oferece maior desempenho, economia e durabilidade. Cada poste instalado ao longo da orla está sendo equipado com cinco refletores de LED de 300 watts, somando 1.500 watts de potência por ponto de iluminação. O novo sistema substitui equipamentos já desgastados pelo tempo, que apresentavam menor eficiência luminosa e consumo energético mais elevado. A iniciativa representa um avanço significativo para a infraestrutura urbana do município, especialmente em um dos seus principais cartões-postais. Com iluminação mais intensa e uniforme, a modernização melhora a visibilidade no período noturno e reforça a sensação de segurança para moradores e visitantes que frequentam diariamente a região. Além de reduzir custos com manutenção e consumo de energia, a tecnologia em LED contribui para tornar o espaço mais funcional e acolhedor para a prática de atividades físicas e momentos de lazer. A orla do Centro é amplamente utilizada para caminhadas, corridas, passeios de bicicleta, exercícios ao ar livre e encontros entre famílias e amigos. Mais do que uma melhoria operacional, a nova iluminação também agrega valorização estética ao local, destacando ainda mais a beleza da orla e fortalecendo seu potencial turístico e de convivência social.

Saquarema

A ex-prefeita de Saquarema, Manoela Peres, foi recebida por mais quinhentas pessoas na noite desta quarta-feira (08) em São Pedro da Aldeia. Manoela é pré candidata a deputada federal e consegue reunir várias lideranças políticas, como o ex-prefeito, Paulo Lobo, a vereadora, Mislene, o Vereador, Zezinho e outros políticos da cidade, além de empresários. O Salão de eventos ficou pequeno e algumas pessoas ficaram na parte externa. O encontro foi um grande sucesso.

Cabo Frio

A cardiologista, Gabriela Azevedo, irmã do prefeito Dr. Serginho, de Cabo Frio, assume nesta quinta-feira (09) a presidência do PL, mulher de Cabo Frio. O evento deve reunir vários políticos do estado e também marcar o pré lançamento de uma candidatura futura. Na cidade já se diz que Dra. Gabriela é pré candidata estadual.

São Pedro da Aldeia

Um homem, de 20 anos, foi preso por policiais militares do Vigésimo Quinto Batalhão, no início da tarde de ontem, no Porto do Carro, em São Pedro da Aldeia uhas de pedras de crack; 48 pinos de cocaína; 29 maconha e R$ 24 Reais. Os PM chegaram ao criminoso após informação de tráfico na Rua Antônio Costa. Ao perceber a aproximação policial, o criminoso enrtou em fuga, entrando numa servidão, se desfez de uma sacola que carregava e chegou a subir na garupa de uma mota que passava no momento na tentativa de escapar da perseguição policial, mas acabou capturado. A sacola com as drogas foi recuperada. Em Cabo Frio, na rua Rua Fagundes Varela, no Guaranı, policiais militares apreenderam 43 buchas de maconha; 22 pinos de cocaina e 7 pinos de Skank. Os PMS chegaram ao local após receber informações que um grupo de criminosos estaria armazenando drogas no local.

Arraial do Cabo

Cerca de dois mil atletas são esperados para Meia Maratona da Região dos Lagos neste domingo. A prova terá largada às seis da manhã, na Praia Grande, em Arraial do Cabo, e chegada na Praia do Forte, em Cabo Frio. Os corredores seguem pela RJ-140, Ministro Gama Filho, no Braga; Avenida Macario Pinto Lopes, na praia do Forte, Avenida Hilton Massa, na Passagem e retornam pela Hilton Massa até a Macário Pinto Lopes, altura da Rua Sergipe. A dıreção de prova vai disponibilizar serviço de transfer de Cabo Frio para Arraial do Cabo após a prova. As inscrições já estão encerradas, mas o público esta convidado a prestigiar o evento. A programação conta com diversas modalidades: 21 quilômetros, nas categorias solo e dupla, além de corrida é caminhada de 5 quilômetros. Haverá, ainda, uma corrida destinada a crianças de 0 a 12 anos, com distâncias que variam de 50 a 400 metros.

Búzios

A ex-vereadora de Búzios, Gladys Nunes, já está em liberdade, mas só chega a cidade hoje após colocação da tornozeleira eletrônica. Ela estava presa desde fevereiro acusada de comandar um esquema de rachadinha na Câmara. A desembargadora Maria Sandra Direito disse no voto que garantiu a liberdade de Gladys que o juízo decretou a prisao sem qualquer fundamentação concreta. A magistrada frisa que a denúncia foi apresentada seis anos após a data dos fatos, e quase quatro anos depois do depoimento do delator Vinicius Eduardo Pires, o Dudu e ressaltou que o Ministério Público não trouxe informações atualizadas. A desembargadora lembra que Gladys é primária, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito e destaca que após a apresentação da defesa, nenhum ato processual concreto se realizou, sendo sequer desıgnada data para a Audiência de Instrução. Além disso, não há notícias de que Gladys tenha causado qualquer embaraço às investigações.