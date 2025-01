O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 09

Araruama

O edital de Convocação é referente à entrega de documentos e exames médicos admissionais do concurso municipal de Araruama n002/2019 – para provimento de vagas do quadro efetivo da Guarda Civil. Os candidatos deverão comparecer, pessoalmente, ou por meio de procurador, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no período compreendido entre os dias 08, 09 e 10 de janeiro de 2025, de 10:00h às 16:00h, na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal, situada à Avenida John Kennedy, 120, Centro, Araruama-RJ.

Búzios

O ex-secretário de Saneamento e Drenagem de Búzios, Aziel Vieira, colocou em dúvida a capacidade do sucessor e atual secretário Marcus Vallerius da Silva, o Marcão, para comandar a pasta. Aziel disse, em entrevista ao jornal Prensa de Babel, que apesar de respeitar Marcão, tem dúvidas se ele é a melhor pessoa para comandar a secretaria. Ele lembrou que estava construindo um trabalho sólido, com foco em soluções de saneamento que a cidade precisa e epera que a continuidade do trabalho não se perca com a troca de comando da secretaria. Dida Gabarito, na mesma entrevista, garantiu que a relação do irmão com o prefeito era independente do mandato dele e que a nomeação de Aziel para secretaria não passou por ele. Dida lembrou que Aziel apoiou Alexandre para prefeito, enquanto ele apoiou Rafael Aguiar.

Cabo Frio

Os profissionais da Educação de Cabo Frio podem entrar em greve por tempo indeterminado em assembleia on line marcada para às sete da noite, num recado claro ao prefeito Sérgio Azevedo, o Doutor Serginho, de que a categoria não aceitará trabalhar sem o pagamento integral e pontual dos salários. O SEPE já planeja passeatas pelo centro da cidade e ato público na porta da prefeitura, para exigir que o governo não jogue nas costas dos trabalhadores os impactos do caos administrativo que vigorou implantado pela ex-prefeita Magdala Furtado.

Saquarema

Saquarema se prepara para mais uma edição do Festival de Verão, promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo. Já consolidado como um dos principais eventos da cidade, o festival promete atrair moradores e turistas entre janeiro e fevereiro, com uma programação repleta de música, esporte e muito lazer. A abertura do festival será marcada por um show especial da banda de reggae Maneva, no dia 10 de janeiro, às 23h, na Praça do Coração, no Centro. Maneva é um grupo de reggae formado em 2005 na cidade de São Paulo. É composto por Tales de Polli (voz e violão), Felipe Sousa (guitarra), Fernando Gato (baixo), Diego Andrade (percussão) e Fabinho Araújo (bateria). Seu nome tem origem africana e significa prazer. Com quase duas décadas de trajetória e hits que até hoje tocam nas rádios de todo o país, o grupo soma mais de 4 milhões de ouvintes nas plataformas digitais e disponibilizou recentemente o álbum “Origem”. Além de Maneva, o festival contará com shows de grandes nomes da música, como Leoni, João Gabriel, Monobloco, Grupo Bom Gosto, Raimundos e Grupo Balacobaco, oferecendo um repertório diversificado que agrada a todos os públicos.

São Pedro da Aldeia

Os cidadãos aldeenses devem ficar alertas à mudança nos dias de imunização contra a febre amarela na Sala de Vacinas. A alteração feita pela Secretaria Municipal de Saúde foi necessária para melhorar a distribuição e evitar a perda de doses de imunizantes. Agora, a vacina contra a febre amarela passa a ser aplicada de 15 em 15 dias, às terças-feiras, mediante agendamento prévio. A Sala de Vacinas, localizada na Travessa Getúlio Vargas, no Centro (em frente à Capela Municipal), também realiza a imunização contra a hepatite B, pneumocócica, antitetânica (em casos de acidentes), antirrábica e influenza (gripe). Para se vacinar, o cidadão precisa comparecer aos postos com a carteira de vacinação e o cartão do SUS ou CPF.

Iguaba Grande

A Prefeitura de Iguaba Grande adquiriu na tarde desta terça-feira (07), 10 novas máquinas roçadeiras que foram recebidas no galpão pela secretaria de Serviços Públicos e que vêm intensificando os trabalhos por toda a cidade. A aquisição facilitará o andamento dos serviços de roçagem de ruas e vias públicas, além de ter como objetivo manter o município cada vez mais limpo, organizado e esteticamente agradável.