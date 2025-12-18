O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 18

Araruama

A Prefeitura de Arraial do Cabo informa que foi divulgado, nesta quarta-feira, 17 de dezembro, o Edital n° 02/2025 do Concurso Público nº 01/2024 para as áreas de Meio Ambiente, Obras, Desenvolvimento Social, Posturas, Fazenda – Tributos, Saúde, Turismo e Defesa Civil. As inscrições estarão abertas do dia 07 de janeiro até o dia 09 de fevereiro e serão realizadas exclusivamente por meio do link disponível no site oficial da Prefeitura: (www.arraial.rj.gov.br/concursos). O Edital n° 02/2025 oferece 16 cargos distintos, com oportunidades para os níveis médio e superior. Entre os cargos disponíveis estão: Agente de Defesa Civil, Arquiteto, Assistente Social, Auxiliar Administrativo, Biólogo, Educador Social, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro Elétrico, Fiscal de Posturas, Fiscal de Rendas, Fiscal Sanitário – Médico Veterinário, Inspetor Sanitário, Nutricionista, Psicólogo e Turismólogo. A aplicação das provas está prevista para os dias 15 e 22 de março e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) é a banca responsável pela organização e execução do certame. Demais informações, cronograma completo e regras do concurso estão disponíveis no Edital, que pode ser consultado no site do IBAM e também no site da Prefeitura de Arraial do Cabo, na aba “Concursos”.

Búzios

Búzios será palco nesta quinta e sexta-feira do Festival Conectadas – Conexões que Transtormam. A feira de negócios, que acontece na Praça Santos Dumont e na Rua das Pedras, é considerada o maior evento gratuito de empreendedorismo feminino do país. O Festival conta com mais de 30 empreendedoras e estarão em exposição produtos e serviços de diversos segmentos, como gastronomia, artesanato, bem-estar, hospedagem, experiencias culturais e shows. O ambiente foi planejado para receber toda a família, com estrutura de lazer, espaço Kids e atrações culturais. Entre os temas dos painéis estão assuntos essenciais para mulheres que empreendem ou desejam empreender, como Liderança Feminina, Economia Criativa, Divulgação de Negócios nas Redes Sociais, Fortalecimento do Empreendedorismo na Baixada Litorânea, Oportunidades Locais e Saúde e Bem-Estar da Mulher.

Araruama

A cantora Lexa é a grande atração do Réveillon em Araruama. Este ano, pela primeira vez, a prefeitura vai realizar a virada simultaneamente em dois pontos. Além da tradicional festa na Praça de Eventos da Pontinha, o distrito de Praia Seca também terá shows e queima de fogos lançados de balsas na Lagoa de Araruama. Na Praça de Eventos da Pontinha, a programação do dia 31 começa com o show do grupo Di Propósito, as dez e meia da noite. Em seguida, acontece a queima de fogos e, logo depois, show da cantora Lexa.

Iguaba Grande

O peixe pode entrar no cardápio da merenda dos alunos da rede muncipal de educação de Iguaba Grande. A secretaria de Educação do município discutiu o assunto em encontro com pescadores locais e representantes da Comissão de Alimentos Tradicionais dos Povos. A reunião também debateu estratégias para adotar o pescado local, como tainha e perumbeba, na merenda, garantido mais qualidade nutricional para os alunos, diversidade de alimentos e incentivo à produção tradicional dos pescadores da região. Os participantes discutiram ainda questões como logística de fornecimento, regulamentações sanitárias, sazonalidade das espécies e capacitação dos profissionais envol-vidos. A reunição discutiu ainda a criação de uma lei de incentivo, que permita a compra regular de pescados para as escolas junto aos pescadores artesanais.

Cabo Frio

O ex-vereador e candidato a vice prefeito de Cabo Frio, Leo Mendes, está no Catar. Ele foi assıstır a final entre Flamengo e Paris Saint-Germain, ontem, mas a presença dele em Doha ganhou repercussão aqui, depois do político cabofriense ser flagrado por câmeras de TV na arquibancada do estádio durante a partida. O assunto ganhou as redes soçiais e os principais grupos de whats App. Os comentarios se multiplicaram, muitos, com bom humor, atribuíram a derrota do Flamengo a presença do ex-vereador afirmando que Ló Mendes seria um um pé-frio. A expressão é usada no futebol para definir pessoa que traz azar e atrai má sorte para o time. Léo gravou num vídeo logo depois do jogo e partiu logo para o ataque: disse que não é pé frio, lembrou que já testemunou vários títulos do Flamengo e frisou que não precisa dar satistação a ninguém, mas explicou que viajou para Doha graças a irmã que é comissária de bordo, mora em Abu Dhahi e comprou a passagem com deconto de 90.

Saquarema

A prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal, assinou ontem o contrato com o Instituto Brasileiro de Administração – o IBAM – que vai ser a banca responsável pela realização do concurso público do município. A prefeita informou que a previsão é que o edital seja lançado no primeiro semestre de 2026, contemplando áreas como segurança, saúde e educação e totalizando mais de 1.700 vagas. Lucimar frisou que tudo está sendo feito com responsabilidade, planejamento e dentro da legalidade, para que o concurso aconteça da forma correta. As oportunidades serão para cargos de níveis médio e superior. A maior parte das vagas (1.754) será para o nível médio, restando apenas 40 para o nível superior. Os futuros candidatos terão de passar por provas objetivas, discursivas, redação, de títulos, prática, teste de aptidão física, investigação social e exame psicotécnico.