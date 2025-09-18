O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 18

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Proteção Animal, e a Emater convidam os produtores rurais do terceiro distrito de Araruama, São Vicente, para uma importante reunião, onde serão escolhidos os novos representantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável Rural e Pesqueiro de Araruama. O encontro será realizado no dia 30 de setembro, às 18h, na Escola Bilíngue Oscarino Pereira de Andrade, localizada na Rua Professor Antônio Raposo, nº 10, no Centro de São Vicente. O objetivo do encontro é promover a reestruturação do Conselho. O público-alvo são os produtores rurais que atuam nas microbacias hidrográficas dos rios São João, Onça, Carijojó e Conceição. Segundo a Secretaria Municipal de Agricultura, essa reestruturação é considerada fundamental para fortalecer a representatividade dos produtores locais e garantir que as decisões sobre políticas públicas rurais sejam tomadas de forma participativa e alinhada às necessidades da região.

São Pedro da Aldeia

O VI Fórum Municipal de Segurança Pública de São Pedro da Aldeia reuniu autoridades e representantes da sociedade civil para debater iniciativas e desafios da área. Realizada no Teatro Municipal Dr. Átila Costa, na quarta-feira (17/09), a ação foi promovida pelo Conselho Comunitário de Segurança, em parceria com as Polícias Militar e Civil, e contou com o apoio da Prefeitura aldeense, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, e do Instituto de Segurança Pública (ISP). Durante sua apresentação, o secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, destacou a importância de continuar o investimento no setor. O secretário também ressaltou avanços locais, como a modernização da radiocomunicação da Guarda Civil Municipal (GCM), a aquisição de armamentos não letais, o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) e a qualificação contínua dos agentes. Na ocasião, foram discutidos temas como crimes digitais, prevenção à violência doméstica e segurança no trânsito. A coordenadora da Patrulha Maria da Penha da GCM, Rosana Andrade, apresentou dados sobre a Lei Maria da Penha e falou sobre a atuação humanizada do grupamento no enfrentamento à violência contra a mulher. O subinspetor da Guarda Civil Municipal, GCM Oliveira, abordou a importância da educação para o trânsito, lembrando que a imprudência é uma das principais causas de acidentes.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, irá inaugurar nesta segunda-feira (22/09), a Creche Municipal Maria Rosa dos Santos, localizada no bairro de Itaúna. A nova creche irá ampliar a oferta de vagas para a educação infantil na cidade, trazendo um ambiente seguro, equipado e acolhedor, levando mais conforto e uma melhor oportunidade de educação para as crianças do bairro. A unidade conta com 838,60 metros quadrados de área construída, 5 salas de aula, sala de multiuso, lavanderia, cozinha, refeitório, banheiros, fraldário, lactário, salas administrativas, área de lazer, e jardins sensoriais. Aproximadamente 100 crianças serão beneficiadas com a nova unidade escolar. A inauguração será nesta segunda-feira (22) às 18hs, na Avenida São Rafael, 644, no bairro de Itaúna, próximo ao Cross.

Búzios

A Procuradora Regional Eleitoral Neide Cardoso de Oliveira opinou pela manutenção da setença que condenou Claudio Cesar da Conceição Ribeiro, o Claudio Temporada, e o genro Lucas da Silva de Souza, por abuso de poder econômico e compra de votos nas eleições municipais de Búzios. Segundo a procuradora, as provas existentes no processo não deixam dúvida da prática de crime eleitoral. Ela também opinou contra o pedido de redução das multas de R$ 30 mil e R$ 10 mil e ainda pela anulação de todos os votos do candidato do Democracia Cristã e a consequente retotalização dos votos válidos para o cargo. O caso pode levar a perda do mandado do vereador Felipe Lopes. José de DJ assume. A procuradora disse ainda que as condutas de Claudio e do genro demonstraram menosprezo não só pela integridade das eleições.

Arraial do Cabo

A CPI da ENEL criada pela Câmara de Arraial do Cabo será presidida pelo vereador Bruno Florentino de Oliveira, o Bruno Carudo, e terá como membros os vereadores Arthur Miranda, Rogério Simas e Ângelo de Macedo Alves, o Shogun. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem prazo de cento e vinte dias para avaliar os serviços prestados pela concessionária e apresentar relatório final apontando possíveis irregularidades. A Enel tem sido a empresa mais reclamada nos órgãos de proteção e defesa do consumidor do município, seja pela ma qualidade do serviço prestado, ou ate pela constante interrupção do serviço. O PROCON encaminhou ontem a CPI um relatório das reclamações contra os serviços prestados pela concessio-aria que chegaram ao orgao de defesa do consumidor nos últimos doze meses. A maioira das reclamações é devido as interrupções diárias, várias vezes ao dia.

Iguaba Grande

Estão abertas as inscrições para o Festival de Pesca de Iguaba Grande. No ato da inscrição, cada dupla deverá entregar quatro quilos de alimentos não perecíveis, requisito obrigatório para a participação no torneio. O evento já é uma tradição na cidade e, de acordo com o secretário de Pesca, Leandro Coutinho a realização do Torneio logo após o término do período de defeso da Lagoa – de primeiro de agosto a 31 de outubro – simboliza a retomada das atividades de forma responsável e organizada e reforça o compromisso do municipio com a pesca consciente e sustentável.

Cabo Frio

O Jardim Caiçara, em Cabo Frio, foi alvo ontem de uma operação de Choque de Ordem da prefeitura. O objetivo foi desobstruir calçadas para garantir o direito de ir e vir da população. Sete veículos foram notificados e um carro e uma moto rebocados para o depósito público.