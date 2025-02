O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 20

Araruama

A crise política em Araruama ganhou um novo capítulo. A prefeita Daniela Soares instaurou auditoria em contratos e licitações do governo da prima e ex-aliada, a ex-prefeita Lívia Soares Belo, a Lívia de Chiquinho. O Decreto de Daniela Soares, que até pouco tempo usava o nome Daniela de Lívia cria uma Comissão Especial que tem prazo de sessenta dias para investigar, além dos contratos e licitações, os convênios realizados pelo governo entre janeiro de 2.021 e dezembro do ano passado. O objetivo é investigar eventuais sobrepreço em contratos, além de verificar prorrogações e aditivos à revelia da legislação. A prefeita justifica a auditoria afirmando desconhecer as reais condições que recebeu a administração já que, de acordo com ela, não houve transição governamental adequada, o que dificultou o acesso às informacões sobre a situação financeira do município.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Doutor Serginho, reuniu ontem a cúpula da segurança do município, após as cenas lamentáveis de descontrole e truculência de fiscais da postura na praia do Forte que ganharam as redes sociais, e avisou que ninguém tem carta branca para descontrole. O prefeito disse que não compactua com violência ou qualquer tipo de agressão e lembrou que Cabo Frio é uma cidade ordeira que respeita todas as pessoas, sejam elas moradoras ou visitantes. Serguinho destacou que não vai permitir desordem na cidade, nem que o trabalhador seja impedido de exercer sua atividade. O prefeito disse que seguirá firme no ordenamento da orla, impedindo abusos, ocupação irregular e bagunça. Mas isso, de acordo com ele, deve ser feito sem prejudicar aqueles que trabalham de forma honesta para sustentar suas famílias. O prefeito não comentou sobre a utilização da arma de choque pelo fiscal da prefeitura.

São Pedro da Aldeia

O edital de Licitação para contratação da empresa que será responsável pela operacionalização do Cine São Pedro, no bairro Nova São Pedro, em São Pedro da Aldeia foi publicado ontem no Portal Nacional de Contratações. O processo é conduzido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do Fundo Estadual de Cultura. A data limite para o recebimento das propostas é 11 de março, as dez e meia da manhã no Portal da Licitação. No mesmo dia está previsto a realização do pregão. De acordo com a Secretaria de Estado, após finalizar as etapas de licitação, a previsão é de que a abertura do espaço aconteça em maio. Com duas salas de exibição e capacidade total para 174 espectadores, o Cine conta com estrutura moderna, e para atender aos critérios de acessibilidade e vai exibir filmes a preços populares.

Saquarema

O Aloha Spirit Saquarema entre os dias 14 e 23 de março, na Praia de Itaúna e na Lagoa de Saquarema, vai distribuir um total de R$ 27 mil Reais em premios, garantindo igualdade entre homens e mulheres. Além disso, não apenas os atletas da categoria Open serão contemplados, mas também os competidores das classes Master. O evento, reconhecido internacionalmente, terá cinco modalidades esportivas e também conta com uma programação diversificada, incluindo exposições, feira de equipamentos, shows, palestras, apresentações culturais e sessões de cinema ao ar livre. Entre as novidades que serão apresentadas nesta edição, destaca-se a introdução da nova categoria Elite V1 e Elite OC1. O Aloha Spirit também sediara a primeira etapa do circuito brasileiro da Confederação Brasileira de Surt, com uma premiação de R$ 50 mil e a presença de grandes ídolos do Stgand-Up Paddle.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Superintendência da Juventude da Secretaria de Desenvolvimento Social, está promovendo a Oficina de Barbearia, uma oportunidade para jovens que desejam aprender a profissão de barbeiro. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 10 de março e podem ser feitas presencialmente nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS Central, CRAS Monte Alto e CRAS Figueira) ou de forma online via link.

Búzios

A Prefeitura de Búzios agora está no Twitter/X e no TikTok! Acompanhe todas as novidades, projetos e ações da cidade também nessas plataformas. Siga os perfis e fique por dentro de tudo: Twitter/X: @buziospref / TikTok: @buziosprefeitura

Iguaba Grande

O prefeito Vantoil Martins esteve ontem no Gabinete do Prefeito de Macaé, Welberth Rezende. “Foi uma ótima oportunidade para troca de experiência e para conhecer novos projetos”, disse Vantoil.