O Sombra: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 26

Cabo Frio

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no plantão judiciário de ontem, uma decisão judicial que determina o bloqueio de bens da prefeita, Magdala Furtado, e do secretário municipal de Saúde, Bruno Alpacino Velame Reis. A medida foi tomada após os gestores descumprirem uma liminar que exigia a regulamentação imediata dos serviços de saúde no município. Como resposta, a justiça fixou uma multa diária de R$ 100 mil reais aos gestores, retroativa à data de sua intimação, totalizando até agora R$ 550 mil reais, referente a cinco dias de descumprimento.

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, proibiu a entrada de ônibus, micro onibus e vans de turismo na península até 20 de março. O decreto, entretanto, libera a entrada dos veículos para embarque ou desembarque nas proximidades da hospedagem do grupo, a excessão do período de sete às nove da manhã.

Os ônibus deverão ser direcionados para a area de estacionamento nas proximidades da FAETEC e para acessar a península, além de autorização prévia expedida pelos setores responsáveis deverão dispor, também, de um guia de turismo, com registro na EMBRATUR.

Búzios iniciou a Operação Verão 2025 e a expectativa é que a cidade registre mais de 80% de ocupação hoteleira. A Secretaria de Segurança além do aumento do efetivo de agentes da Postura, Guarda-vidas e Defesa Civil tem realizado várias ações de ordenamento das praias.

São Pedro da Aldeia

Os contribuintes de São Pedro da Aldeia poderão parcelar o pagamento do IPTU de 2025 em até dez vezes. O prazo para pagamento do imposto em cota única com 10% de desconto vai até 28 de fevereiro.

Araruama

A prefeita Livia de Chiquinho inaugura, neste sábado, às dez da manhã, o “Estádio Municipal Rei Pelé” com a presença de nomes que fizeram

história no futebol brasileiro, ente eles, Jairzinho, o “Furacão da Copa de 70”, Túlio Maravilha e Rondinelli. O antigo Estádio Guanabara, foi desapropriado pelo governo em janeiro do ano passado e, desde então, passa por um grande reforma. O Estádio também vai receber uma

professores de Educação Física. O local vai abrigar, ainda, um Centro Esportivo para alunos e alunas do município coordenado pelo ex-jogador Luís Carlos Quintanilha, o Luisinho Quintanilha; bicampeão carioca pelo Botafogo e Tricampeão pelo Vasco.

Arraial do Cabo

Ontem o Papai Noel decidiu tirar o dia de folga e está aproveitando o sol e as belezas de Arraial do Cabo para recarregar as energias! Afinal, até o bom velhinho merece um descanso! Mas hoje, dia 26 de dezembro, ele estará em Monte Alto, na praça principal, a partir das 19h, pronto para tirar fotos e espalhar muita alegria. E no dia 27 de dezembro, é a vez de Figueira receber o Papai Noel! Ele estará próximo ao Pronto Socorro, também às 19h. Não perca a oportunidade de registrar aquela foto bacana para as redes sociais!

Iguaba Grande

A Secretaria Municipal de Educação realizará mais uma inauguração nesta sexta-feira (27), a partir das 10 horas. A Creche Municipal Rosa Homobono, localizada no bairro São Miguel, irá atender crianças com idade dos 6 meses aos 2 anos e 11 meses, da Creche I à Creche III, em período integral, aumentando a quantidade de vagas ofertadas pela rede municipal de ensino para o ano letivo de 2025.