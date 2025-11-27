O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 27

Araruama

A prefeita Daniela Soares encaminhou nesta quarta-feira (26) à Câmara Municipal o projeto de lei que cria o Vale Natalino, benefício especial destinado aos servidores efetivos e comissionados que já recebem o Auxílio Alimentação. A iniciativa garante um bônus natalino equivalente a 50% a mais sobre o valor mensal do benefício, reforçando a política de valorização funcional adotada pela gestão. O Vale Natalino será pago uma única vez, em dezembro de 2025, e tem como finalidade reconhecer o trabalho desempenhado ao longo do ano pelos servidores das diversas secretarias, além de contribuir para o fortalecimento da renda desses profissionais no período de maior demanda financeira. Para a prefeita, o Vale Natalino é mais do que um reconhecimento e o compromisso da gestão com quem mantém a máquina pública funcionando diariamente. “A medida também é um estímulo indireto à economia local, uma vez que aumenta o poder de compra dos servidores e movimenta setores do comércio araruamense. O servidor é nossa espinha dorsal, valorizar quem trabalha pela cidade é uma forma de agradecer”, explica a prefeita. O projeto enviado pela prefeita Daniela Soares segue todos os parâmetros legais e orçamentários, com impacto financeiro previsto e compensado dentro do planejamento fiscal do município.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, continua cheio de esperanças que o royaltes vai chegar. Aliás, no canhão da fofoca o que se fala é que oração não tem faltado. Raimundo, Cláudio Viviane, Edmilson Bittencourt e próprio prefeito, todos estão orando.

Iguaba Grande

Pela primeira vez, em Iguaba Grande, duas praias receberam o selo Bandeira Azul: Ubás, renovado pelo terceiro ano consecutivo, e Cidade Nova, que acaba de alcançar esse reconhecimento mundial de qualidade. Para receber o selo, a Praia de Cidade Nova passou por uma transformação visível em cada detalhe: rampa de acessibilidade, base de salva-vidas, ponto instagramável, novas lixeiras e banheiros totalmente revitalizados. Tudo pensado para valorizar nosso patrimônio natural e garantir mais cuidado, segurança e qualidade de vida para a população. No dia 1º de dezembro, às 9h30, vamos celebrar juntos o hasteamento da Bandeira Azul na Praia de Cidade Nova. Iguaba Grande segue preservando a natureza, elevando a qualidade de vida e construindo um futuro que enche nossa gente de orgulho.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, em parceria com o Grupo de Estudos e Trabalhos para a Conscientização e Valorização do Homem e da Mulher Negra (GETHOMN), realizará o 1º Encontro da Consciência Negra de Saquarema, um momento dedicado ao diálogo, à afirmação cultural e ao fortalecimento da identidade negra no município. A programação terá início no dia 28 de novembro, às 18h, no Teatro Mário Lago, com palestras e debates que convidam a refletir sobre justiça, democracia e reparação histórica. Participarão como palestrantes Margareth Ferreira, especialista em relações étnico-raciais e idealizadora da Rede das Pretas, e Luiz Eduardo Negrogun, presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Negro e Promoção da Igualdade Racial (CEDINE-PIR). No dia 29 de novembro, a partir das 14h, o encontro segue na Praça do Bem-Estar, com uma programação aberta ao público que inclui apresentações culturais e musicais, além da Feira Preta, destacando o empreendedorismo, a arte e o conhecimento produzidos pela comunidade negra de Saquarema e região. Será um momento para celebrar a diversidade, reconhecer trajetórias e fortalecer a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Búzios

A atriz e ativista buziana Alexia Dechamps usou uma rede social, ontem, para convocar buzianos e turistas para a audiência pública marcada para esta quinta-feira, as seis da tarde na Escola Cileia Maria Barreto, na Rasa. A audiência vai discutir o projeto de obras do Mirante do Pal Vitório, e os impactos do turismo no Mangue das Pedras ao meio ambiente e à Comunidade Quilombola da Rasa e às Marisqueiras. O projeto prevê a contrução de dois mirantes: um aproveitando antiga estrutura com posto da Guarda e outro no ponto mais alto, com deck. Alexia classificou a obra de questionável e lembrou que vinha sendo executada sem um plano de manejo. Ela frisou que o local é protegido e não é uma área para concreto por ter risco de desabamento. A atriz frisou ainda que importante a presença de todos para mostrar a prefeitura de Búzios que a população não quer tanta obra feita, nas palavras dela, de qualquer maneira.

Cabo Frio

Cabo Frio é bronze no Estadual de Vôlei de Praia Sub-19. A dupla formada pelos atletas Caio Anderson (17 a-nos) e Gabriel Rodrigues (18 anos) garantiu a medalha no domingo. A competição, organizada pela Federação de Voleibol do Estado foi realizada na Praia do Leme, no Rio de Janeiro, Os jovens, que treinam no Centro de Treinamento Forte Sports, em Cabo Frio, estão competindo juntos há apenas oito meses e alcançaram seu primeiro pódio estadual. Além da medalha, a colocação no torneio garantiu o terceiro lugar no ranking geral do estadual.