O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 02

Búzios

A Prefeitura de Búzios anunciou para amanhã, em parceria com a Prolagos, o início das obras de implantaçao da rede separativa de esgoto no bairro de Cem Braças. Os trabalhos acontecerão em 19 ruas, das sete e meia da manhã as seis da tarde e vão provocar interdições temporárias no trânsito. Serão implantados cerca de cinco quilometros de rede, com 126 poços de visita, beneficiando mais de 270 famílias até dezembro. A Prefeitura arcará com as despesas referentes ao material, enquanto a Prolagos será responsável pelos custos da mão de obra. Com a separação adequada das águas pluviais e do esgoto sanitário, haverá maior eficiência no tratamento dos resíduos, redução da poluição dos corpos d’água e prevenção de alagamentos. Além disso, o projeto promove a preservação dos recursos naturais, garantindo um ambiente mais saudável e sustentável para as futuras gerações.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia é Cidade da Região dos Lagos com melhor qualidade de vida, de acordo com índice de Progresso Social que avaliou, com notas de o a 100, 57 indicadores sociais, entre eles, necessidades básicas, oportunidades, saúde, água e saneamento, moradia e segurança em todos os municípios do país. O melhor índice da Região dos Lagos é de São Pedro.

Arraial do Cabo

A Temporada de Baleias 2025 de Arraial do Cabo está prestes a começar. A abertura oficial será na próxima sexta-feira, dia 6 de junho, às 9h, no Centro Educacional e Cultural Manoel Camargo. A programação se estende até as 20h, com diversas atividades gratuitas e abertas ao público. A realização é da Fundação do Meio Ambiente, Ciência, Pesquisa, Tecnologia, Esporte e Lazer de Arraial do Cabo (Funtec Ambiental). Um dos grandes destaques é a baleia-jubarte inflável, com 14 metros de comprimento, que estará exposta na Avenida da Liberdade, em frente ao Centro Cultural. Além de impressionar pelo tamanho e realismo, a baleia pode ser visitada por dentro, permitindo que o público visualize a posição dos principais órgãos do animal. No céu, uma enorme pipa em formato de baleia chamará a atenção da população para o início da temporada de observação dos cetáceos. Entre as atrações culturais, como a exposição do artesanato local. Ao longo do dia, diversas palestras com pesquisadores e especialistas acontecerão no auditório do Centro Cultural. As apresentações são voltadas para toda a comunidade, gratuitas e abertas ao público, independente da escolaridade. O objetivo é engajar a participação comunitária e dar protagonismo aos atores sociais. A programação continua no sábado (7) e no domingo (8), com a Tenda de Educação Ambiental na Praia Grande. No Mirante Flávia Alessandra, o projeto Coral Vivo abrirá uma tenda educativa onde o público poderá conhecer o acervo de esqueletos de corais, acessar publicações do projeto e vivenciar uma imersão por meio de óculos de realidade virtual. Já no Mirante do Pontal do Atalaia, das 9h às 18h durante todo o fim de semana, será realizado o monitoramento de cetáceos no posto da Funtec Ambiental. O presidente da Funtec Ambiental, Ronnie Plácido, destacou a importância da iniciativa: “Queremos envolver toda a população e convidamos todos a participarem das atividades previstas para a abertura da temporada. As redes de ensino pública e particular já foram convidadas. Arraial do Cabo possui um dos litorais mais biodiversos do Brasil, com áreas de proteção ambiental, como a Reserva Extrativista Marinha (RESEX) e o Parque Estadual da Costa do Sol. Entre junho e setembro, nossa costa entra na rota das baleias e golfinhos, que proporcionam um verdadeiro espetáculo no mar. Nosso objetivo é fomentar o avistamento terrestre dos cetáceos, já que Arraial do Cabo foi considerado pelo Instituto Baleia-jubarte, o melhor ponto de avistamento de baleias do Brasil”.

*Confira a programação das palestras:*

*08:00 – 08:30* – Recepção e credenciamento dos participantes

*08:30 – 09:00* – Abertura

*09:00 – 09:30* – Cultura Oceânica – Palestrante: Yaci Gallo Alvarez (FUNTEC Ambiental)

*09:30 – 10:00* – A Educação Ambiental na Década do Oceano – Palestrante: Yago Ferreira (Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo)

*10:30 – 11:00* – A Ciência Cidadã no Projeto Mar de Baleias – FUNTEC Ambiental

*11:00 – 11:30* – Turismo de avistamento de baleias-jubarte: uma oportunidade para fomentar o turismo na baixa temporada – Natália ou Joyce (Secretaria de Turismo)

*11:30 – 12:00* – A herança cabista: das rendas às canoas de boçarda – Tereza Moreira (Subsecretaria de Cultura)

*12:00 – 13:30* – Intervalo para almoço

*13:30 – 14:00* – Geoparque Costões e Lagunas: o que é e como se conecta com a temporada de migração das jubartes em Arraial do Cabo

*14:00 – 14:30* – Recursos e valores de conservação da RESEX Mar AC – Mariana Leitão ou Leandro Goulart (ICMBio)

*14:30 – 15:00* – Cetáceos de Arraial do Cabo – Dr. Rodrigo Tardin (EcoMar/UFRJ)

*15:00 – 15:30* – Coffee break

*15:30 – 16:00* – Baleias, voltamos com tudo! – Salvatore Siciliano (Grupo de Estudos de Mamíferos Marinhos da Região dos Lagos)

*16:00 – 16:30* – Vídeo: História do Arraial – A Fábrica de Baleias – Leo do Blimp

*16:30 – 17:00* – Conservação das baleias-jubarte no Brasil e boas práticas para o turismo de observação de baleias – Instituto Baleia Jubarte

*17:00* – Encerramento e agradecimentos

Fotos: Jorge Porto



Araruama

A Prefeitura de Araruama vai realizar no dia 6 de junho, a 1ª Conferência Municipal das Cidades. Com o tema “Construindo o futuro das cidades com participação social”, o evento será um espaço democrático e aberto ao diálogo, onde a população poderá contribuir com ideias, propostas para o desenvolvimento urbano sustentável e soluções para uma Araruama mais justa, acessível e inclusiva. As Conferências Municipais estão sendo realizadas em todo o País até o dia 30 de junho, e visam promover reuniões entre a sociedade civil e o poder público. Os encontros têm como principal objetivo debater cidades melhores e formar propostas sobre políticas públicas mais eficientes. A população e o Governo, juntos, participam da construção de políticas públicas para cidades mais inclusivas, sustentáveis e democráticas, com debates sobre temas como mobilidade urbana, habitação, saneamento e inclusão social. A Conferência Nacional das Cidades, que será realizada em outubro, em Brasília, é precedida pelas etapas preparatórias nos municípios, estados e Distrito Federal, que servem para consolidar as propostas feitas pela sociedade civil para desenvolver as políticas públicas urbanas. A fase nacional coloca em perspectiva a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU) em busca de cidades mais inclusivas, democráticas e sustentáveis. A Prefeitura, por meio da Superintendência Municipal de Planejamento, convida toda a sociedade civil, entidades representativas, conselhos municipais, movimentos sociais, lideranças comunitárias, técnicos e gestores públicos a se fazerem presentes neste importante momento de escuta e planejamento para o futuro de Araruama. A 1ª Conferência Municipal das Cidades será realizada no dia 6 de junho, das 8h às 17h, no Centro de Convenções, na Praça Menino João Hélio. A presença de toda a sociedade civil, movimentos sociais, lideranças comunitárias, conselhos municipais, técnicos e gestores públicos é fundamental.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, vai intensificar ainda mais as visitas aos Postos de Saúde e Hospitais. Segundo uma fonte do governo, o prefeito quer resolver os problemas da saúde mais breve possível. O mutirão feito pela Secretaria de Saúde no último final de semana foi classificado como de muito sucesso.

Iguaba Grande

As Seletivas das Paralimpíadas Escolares 2025 foram realizadas no último sábado (31), no Clube APIERJ, em Iguaba Grande. O evento, que é a maior competição escolar inclusiva do país, reuniu estudantes de 11 a 17 anos com deficiência física, intelectual ou visual, matriculados nas redes pública e privada do município e de cidades vizinhas. Os altetas inscritos participaram de provas de Natação e Judô. Caso sejam selecionados, participarão da competição nacional que acontecerá em São Paulo. Promovidos pela SUDERJ, os Jogos Paralímpicos Escolares são uma vitrine de oportunidades, oferecendo aos jovens atletas a chance de trilhar caminhos rumo ao esporte de alto rendimento, inclusive às futuras Paraolimpíadas. Além dos atletas e seus familiares, prestigiaram o evento o prefeito Fabinho Costa, o deputado estadual Fred Pacheco e demais autoridades locais, reforçando o compromisso com a inclusão e o esporte.

Saquarema

De 21 a 29 de junho, os melhores surfistas do mundo se encontram em Saquarema! Está chegando a etapa mais esperada do Mundial de Surf e é hora de mostrar que o mundo surfa a nossa onda.