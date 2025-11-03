O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 03

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Fábio Costa, fez a entrega da UPA nesta segunda-feira (03). A UPA passou por uma grande reforma e teve suas dimensões ampliadas para oferecer mais conforto para a população. Parabéns!

Araruama

A Expo Agro 2025 que começou na quinta-feira (30) e terminou neste domingo (02) de novembro foi o maior sucesso. Segundo informações estimasse que mais de 200 mil pessoas passaram pelo Parque de Exposições. A prefeita, Daniela Soares, recebeu vários políticos e autoridades durante todo evento. A moça era só sorrisos.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, realizará mais uma edição da tradicional Feira do Produtor Rural no Centro da cidade. Em sua 38ª edição, a feira acontece no sábado, dia 08 de novembro, das 16h às 22h, na Rua Cecília dos Santos Souza – ao lado da agência dos Correios. A Feira do Produtor Rural é um espaço dedicado ao fortalecimento da agricultura familiar e ao incentivo à economia local, reunindo produtores, artesãos e empreendedores de diversos segmentos. O público poderá encontrar hortaliças frescas, produtos da terra, artesanato, plantas ornamentais e culinária local, tudo preparado com cuidado e qualidade por quem vive e produz em Saquarema. Além disso, no domingo, dia 09 de novembro, haverá uma Edição Especial da Feira, das 10h às 14h, também no mesmo local, ampliando a oportunidade para que moradores e visitantes aproveitem o fim de semana com produtos locais, gastronomia tradicional e um ambiente acolhedor ao ar livre.

São Pedro da Aldeia

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. As inscrições são realizadas exclusivamente on-line, por meio de formulário disponibilizado no portal oficial da Prefeitura. O prazo será encerrado às 17h desta sexta-feira (07/11). O processo contemplará cargos de diferentes níveis de escolaridade. A pontuação de títulos e o tempo de experiência terão caráter classificatório, conforme critérios estabelecidos no edital. De acordo com o documento, a convocação dos candidatos seguirá a ordem de classificação final e será feita mediante Edital de Convocação publicado no portal da Prefeitura, conforme a necessidade da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos.

Arraial do Cabo

A 3ª Edição do Festival de Frutos do Mar – Gastronomia e Chopp de Arraial do Cabo já está chegando. De 7 a 9 de novembro, a orla da Praia Grande será o ponto de encontro dos amantes da boa culinária cabista. Para acompanhar esses dias em que a Capital do Mergulho será, também, a cidade dos frutos do mar, a Prefeitura preparou uma programação musical especial, com artistas de vários estilos e ritmos diferentes . Confira a programação completa:

Sexta-feira, 7 de novembro

19h – Ramona Rox

22h – Liah Soares

Sábado, 8 de novembro

20h – FAB

22h – Carol Biazin

Domingo, 9 de novembro

19h – Lary

22h – SalDoce

Búzios

O Ministério Publico Federal recomendou a prefeitura de Búzios que suspenda, imediatamente, as obras do Mirante do Pai Vitório. O Procurador da República, Leandro Mitidieri, na recomendação, pede esclarecimentos sobre a regularidade ambiental da obra e a realização de consulta prévia a comunidade Quilombola da Rasa e as Marisqueiras. Mitidieri destaca, ainda, no documento, que as obras de construção de um Mirante Turístico e de um posto da Guarda Ambiental na Ponta do Pai Vitório, Area de Conservação, não tiveram aprovação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e dos Conselhos Gestores da Area de Proteção Ambiental do Mangue das Pedra e do Parque Estadual da Costa do Sol. O Procurador adverte, que o não cumprimento da recomendação pode levar o MPF a adotar as medidas judiciais cabíveis com base em danos morais coletivos.

Cabo Frio

O caminhão da Tomografia Computadorizada da Secretaria de Estado de Saúde estará em Cabo Frio desta terça-feira até o próximo sábado. A expectativa é realizar cerca de 90 exames gratuitos por dia. O objetivo é agilizar o diagnóstico e reduzir a fila de espera por este tipo de exame no município. O equipamento tem capacidade para atender pacientes com peso de até 200 quilos. A unidade móvel estará na Praça de São Cristovão, com diversos tipos de Tomografia Computadorizada sem contraste. Os atendimentos serão feitos das oito manhã as cinco da tarde. Para ter acesso aos exames, os pacientes devem apresentar os seguintes documentos: RG, Cartão do SUS, comprovante de residência, além do pedido médico original. Os laudos serão disponibilizados na plataforma online da Secretaria Estadual de Saúde no prazo de 10 dias após a realização do exame.