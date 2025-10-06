O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 06

Arraial do Cabo

A Praia Lagunar do Caiçara, localizada no distrito, teve a sua excelência reconhecida novamente e manteve o selo Bandeira Azul para a temporada 2025/2026. A decisão foi tomada pelo Júri Internacional em 20 de setembro, após uma reunião em Copenhague, na Dinamarca, sede da Foundation for Environmental Education (FEE), a entidade responsável por essa iniciativa global. ​Para conquistar o título, os destinos precisam comprovar anualmente que cumprem rigorosamente 38 critérios que abrangem áreas essenciais.

São Pedro da Aldeia

Fernando Frauches falou ao Jornal Sábado, na manhã desta segunda-feira (06), que ainda estava trabalhando na prefeitura aldeense. O mesmo teria pedido exoneração da chefia de gabinete do prefeito, Fábio do Pastel, mas ainda não tinha conversado com o chefe do executivo.

Búzios

Casamento de Joãozinho Carrilho parou literalmente o município de Búzios, neste último final de semana. Políticos e empresários de toda Região dos Lagos estavam presentes. Segundo informações, foi o casamento do ano. Parabéns para família Carrilho e muita felicidade para o casal!

Iguaba Grande

No próximo domingo (12), a partir das 8h, a Praça da Estação vai se transformar em um verdadeiro mundo encantado com o Iguakids, um evento preparado com muito carinho pela para celebrar essa data tão especial! Serão horas de pura alegria e diversão, com atrações pensadas especialmente para a garotada e para toda a família.

Saquarema

Os melhores surfistas do mundo desembarcam em Saquarema a partir do próximo sábado para a disputa de Sanco do Brasil Saquarema Pro, que se estende ate dia I’ A competição e vai reunir 128 surfistas das sete regiões da Liga Mundial de Surf — Austrália/Oceania, Asia, Africa, Europa, Havaí/Taiti, América do Norte e América do Sul — em busca de uma vaga no Circuito Mundial. No masculino, os dez melhores do ranking garantem classificação, enquanto no feminino são as sete primeiras. Entre os brasileiros em destaque estão Mateus Herdy que ocupa a segunda colocação e Michael Rodrigues que aparece em nono. O Banco do Brasil Saquarema Pro mantém a tradição de oferecer entretenimento fora da água com show de abertura com Gabi Melim, além de campeonato de altinha, atividades interativas com brindes 3 área de academia ar livre inspirada em Venice Beach.

Araruama

Os vereadores da Câmara de Araruama votam, na sessão da próxima quinta-feira, as contas de 2023 da ex-prefeita do município, Livia Soares Bello, a Livia de Chiquinho, rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. A Comissão Permanente de Orçamento e Finanças acompanhou a decisão do TCE e emitiu parecer pela condenação da ex-prefeita. Caso o plenário mantenha a decisão, Lívia de Chiquinho estará inelegível por oito anos. O site da Câmara publicou Edital extrajudicial notificando Lívia sobre o processo e caso deseje apresentar defesa na Tribunal, por intermédio do advogado, na sessão plenária desta terça-feira. O edital, assinado pelo verador Walmir de Oliveira Belchior, informa também que a votação do Projeto de Resolução que condena a ex-prefeita está marcada para quinta, às dez da manhã.

Cabo Frio

O Governador Claudio Castro e o secretário de Estado de Meio Ambiente Bernardo Rossi estarão em Cabo Frio amanhã para dar início as obras da Praça do Pontal de Santo Antônio e para a assinatura do termo de cooperação para dragagem da enseada da Praia do Siqueira. O novo Pontal do Santo Antônio, de acordo com projeto, terá praça, terminal de embarque, para passeio de barco no Rio São João, além de casa do pescador, mercado do peixe e polo gastronômico integrados em um mesmo conceito. Uma audiência pública em junho discutiu a dragagem enseda da Praia do Siqueira. A reunião, realizada no bairro, teve o objetivo de apresentar o projeto de despoluição e envolveu a Secretaria de Estado do Ambiente e INEA. O encontro tratou da dragagem do lodo. A audiência pública foi a última etapa de discussões antes das obras.