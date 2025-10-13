O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 13

Arraial do Cabo

A dupla Ramon e Rafael mandou um recado para a comunidade católica de Arraial do Cabo e Região dos Lagos. Eles convidam a todos para um momento de fé, emoção e muita música durante o louvor que será realizado no dia 18 de outubro, às 21h30, em frente à igreja histórica na Praia dos Anjos. A apresentação acontece no dia da Padroeira da cidade, Nossa Senhora dos Remédios, e promete reunir moradores e visitantes em uma noite de devoção e celebração.

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que está realizando a Estratégia de Atualização da Caderneta Vacinal 2025, com o objetivo de resgatar crianças e adolescentes menores de 15 anos que ainda não foram vacinados ou que possuem o esquema vacinal em atraso, conforme o Calendário Nacional de Vacinação. Período da ação: de 6 a 31 de outubro de 2025, durante o horário de funcionamento das unidades de saúde. Dia D de Mobilização: 25 de outubro (sábado), das 9h às 12h, em unidades específicas.

Iguaba Grande

A vereadora Sueli Dama de Ferro, que esteve em Brasília, na semana passada, fez inúmeras fotos e fotógrafo foi seu colega, vereador Renatinho da Saúde. Segundo informações, a vereadora gastou tanto da viagem que nem queria voltar. Que coisa!

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está promovendo durante todo o mês de outubro uma programação especial em alusão ao Outubro Rosa, campanha mundial de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. As ações acontecem nas Equipes de Saúde da Família (ESF) de todo o município e incluem palestras, rodas de conversa e atividades educativas, com foco em prevenção, autocuidado e identificação de sinais importantes, além de momentos para tirar dúvidas e compartilhar informações que salvam vidas.

Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza, no próximo sábado (18), o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação 2025, com foco na atualização da caderneta de vacinas de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos. O objetivo é garantir que todos estejam com o esquema vacinal completo, reforçando a proteção contra doenças que podem ser prevenidas. Durante o Dia D, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégias de Saúde da Família (ESF) participantes estarão abertas das 9h às 16h, oferecendo diversas vacinas, entre elas, as de febre amarela, sarampo, poliomielite, meningite e HPV, além de outras do calendário nacional.

Búzios

O Inea embargou a obra de construção de um Saneamento na Estrada de Cabo Frio/Búzios, no bairro São José, em frente ao Hospital Heloisa Perisse. O w foi autuado e a multa pode chegar a R$ 50 mil. Os agentes estiveram na área de cerca de três hectares (o equivalente a três campos de futebol). O empreendedor não apresentou a licença para execução da obra dentro da área do Parque Estadual da Costa do Sol, unidade de conservação administrada pelo INEA. A equipe também constatou desmatamento irregular da área para a implantação do loteamento.

São Pedro da Aldeia

RedBull e CFZ lideram a Copa Brilho do Cruzeiro de São Pedro da Aldeia após a segunda rodada da competição diputada neste domingos. O Red Bull conquistou a segunda vitória ao vencer o Califórnia por 2 a zero no campo do Cruzeiro. A equipe soma seis pontos. Ainda pelo Grupo A o Nova União venceu o Ferro Velho por um a zero pelo Grupo B o Azulão empatou com o Arsenal em 2 a 2 no Cruzeiro e o Aquários venceu o Camerum por 4 a 3 em Unamar. Dois Toques lidera a chave com 3 pontos. Aquarios tem os mesmos três pontos mas opcupa a segunda colocação em desvantagem no saldo de gols. O CFZ derrotou o Dinamo, por 2 a 1 e conseguiu a segunda vitória no campo do Grillo. O time lidera a Chave C com seis pontos. O Floresta derrotou o Polêmico por 2 a 1 em Unamar. Pela D, o Sina venceu São Jacinto por 3 a 2 e o P-36 empatou com o Tupi: 2 a 2.