O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 13

Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio pode buscar um empréstimo para quitar os salários de dezembro. A proposta foi apresentada pelo SINDICAF e SINDSaude durante reunião do prefeito de Cabo Frio, Sérgio Azevedo, o Doutor Serginho com repesentantes dos sindicatos. O prefeito disse que a viabilidade jurídica da medida vai ser analisada e que buscara o apoio da Camara para aprovar a iniciativa. Ele voltou a garantir que o pagamento de janeiro será feito no dia 28 e anunciou que uma boa parte do salário de dezembro será quitada no dia 15 mas se comprometeu a apresentar novas soluções hoje. Os profissionais da educação entram em greve por tempo indeterminado, na quarta-feira contra o parcelamento. A categoria promove, às nove da manha, a Marcha da Educação com concentração em frente à prefeitura e caminhada até o Ministério Público. De la, seguem para orla da Praia do Forte. Na quinta o protesto é no IBASCAF.

Saquarema

A escritora Roseana Murray val deixar Saquarema. Ela decidiu vender a casa onde morava com o marido Juan Arias há 23 anos. No final de novembro, o jornalista morreu, aos 92 anos. Ele era um dos fundadores do jornal espanhol El País e mantinha uma coluna no periódico. A escritora anunciou a venda na sexta-feira, no Insta-gram. A escritora revelou que val morar em Visconde de Mauá, onde a família toda está há 50 anos. Roseana Murray perdeu o braço direito e uma orelha após ser atacada por três caes da raça pitbull em abril do ano passado. Ela ficou 13 dias internada no Hospital Estadual Alberto Torres, onde escreveu o livro “O braço mágico”, lançado quatro meses depois. A força de Roseana após a tragédia inspirou o país. Internautas sugeriram a criação de um centro cultural dedicado noesia na casa.

Iguaba Grande

Iguaba Grande terá sete pontos facultativos este ano, onde não haverá expediente nas respartições públicas, além dos nove feriados nacionais que caem em dia de semana. Os pontos facultativos foram definidos através de decreto pelo prefeito Fábio Costa, o Fabinho. O objetivo é planejar com antecedência o funcionamento do setor público, para que não hajam remarcações de consultas, exames e outros atendimentos. O decreto ressalta que nas datas, os serviços essenciais funcionam normalmente. Não haverá expediente também no dia 22 de abril, uma terça-feira que emenda o feriado de Tiradentes e São Jorge. Na sexta-feira, 2 de maio e 20 de junho, além de 28 de outubro, 21 de novembro e 26 de dezembro.

São Pedro da Aldeia

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo anunciou mudanças no trânsito no entorno da Praça do Cova, por conta do aumento do movimento no verao:

• acesso ao trevo para a Avenida Luiz Correa, na Praia dos Anjos, será fechado todos os dias após as três da tarde. Na orla da Praia dos Anjos, o acesso será bloqueado na altura da entrada para a Avenida Liberdade, a partir das seis da tarde. A reabertura das vias acontecerá a meia noite.

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Educação, vai realizar a renovação das bolsas de estudo do “Programa Araruama Universitário”, bem como do “Transporte Escolar Universitário”.

A renovação deve ser feita pessoalmente entre os dias 14 e 21 de janeiro na sede da Secretaria de Educação, na avenida Country Clube dos Engenheiros, lote 16- Clube dos Engenheiros, das 09h às 12h e das 13h às 16h.

Serão necessários os seguintes documentos:

* Programa Araruama Universitário (declaração da faculdade atualizada -cópia; RG ou documento original com foto – cópia)

*Transporte Escolar Universitário (grade curricular do semestre ou declaração atualizada-cópia; carteirinha universitária

Vale ressaltar que a renovação deverá ser feita pessoalmente pelo próprio estudante ou algum representante, desde que tenha uma autorização assinada pelo estudante.

Búzios

O suplente de vereador Uriel da Saúde está de volta à Câmara de Búzios. Uriel vai assumir a cadeira da vereadora Jô que passa a comandar a secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Renda. Segundo informações, Uriel chega como um jogador de seleção brasileira. Titular e com braçadeira de capitão. O Portuga já disse que cobrança de “pênalti e falta” será com Uriel.