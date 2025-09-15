O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 15

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Proteção Animal, e a Emater convidam os produtores rurais do terceiro distrito de Araruama, São Vicente, para uma importante reunião, onde serão escolhidos os novos representantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável Rural e Pesqueiro de Araruama. O encontro será realizado no dia 30 de setembro, às 18h, na Escola Bilíngue Oscarino Pereira de Andrade, localizada na Rua Professor Antônio Raposo, nº 10, no Centro de São Vicente. O objetivo do encontro é promover a reestruturação do Conselho. O público-alvo são os produtores rurais que atuam nas microbacias hidrográficas dos rios São João, Onça, Carijojó e Conceição. Segundo a Secretaria Municipal de Agricultura, essa reestruturação é considerada fundamental para fortalecer a representatividade dos produtores locais e garantir que as decisões sobre políticas públicas rurais sejam tomadas de forma participativa e alinhada às necessidades da região.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo realiza, no dia 4 de outubro, a primeira edição da Copa Tubarões Salvamar, na Prainha. A partir das 8h, guarda-vidas da cidade e jovens da Guarda Mirim vão se reunir em uma competição que une preparo físico, simulações de resgate e integração entre equipes. A partir das 9h, quem estiver na areia vai poder acompanhar provas que reproduzem situações reais de resgate, com corrida ao pé de pato, simulação no pranchão, revezamento em equipe, desafio de RCP, aquathlon, testes de resistência, técnica e, acima de tudo, de união. Além disso, durante toda a manhã, oficinas abertas ao público vão ensinar como interpretar as bandeiras de sinalização, reconhecer correntes de retorno e cuidados básicos na praia. Vale lembrar que nenhuma praia de Arraial do Cabo ficará sem segurança neste dia. Nossos guarda-vidas continuam presentes em cada canto do litoral. Gratuito e aberto a toda a família, o encontro promete unir esporte, aprendizado e conscientização em um dos cenários mais bonitos da cidade.

Iguaba Grande

Rola nos corredores da Câmara de Iguaba Grande que vereador Luciano Silva está de viagem marcada para Brasília nos próximos dias. Segundo informações, ele teria convidado o vereador, Renatinho da Saúde e mais um grupo para passar uns dias em Brasília. Luciano garante que será tudo por conta dele. O moço tá com corda toda.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Sérgio Azevedo, o doutor Serginho, ameaçou prender, nas palavras dele, o “porco” que tem despejado lixo numa área de mata das Palmeiras, atrás do Shopping Park Lagos as margens da Lagoa. Serginho ficou visivelmente irritado ao se deparar com o lixo acumulado no local durante a corrida da manhã. O prefeito, visivelmente contrariado, ressaltou que a área é limpa semanalmente pela COMSERCAF e anunciou que vai instalar câmeras de segurança para identificar e prender. Serginho, recentemente, chamou a atenção para barracas que pernoitaram na areia da Praia do Forte; reclamou da organização dos barcos e de um deck no Portinho e até da proliferação de algas na orla das Palmeiras que ele disse ser um efeito natural.

Búzios

A primeira dama de Búzios, Daniele Martins, confirmou em entrevista ao Bom Dia Litoral que é pré-candidata a deputada Estadual nas eleições do próximo ano. Ela disse que a aceitação nas ruas tem surpeendido, que será um desafio mas, ressaltou, que o foco agora, é o trabalho na secretaria da Mulher. Hoje, em Búzios, de acordo com ela tem 133 mulheres sob medidas protetivas da justiça. Danielle anunciou que pretende dobrar o número de Casas de Apoio a Mulher Buziana com a inauguracão de mais duas unidades na cidade e revelou que, em breve, a secretaria vai oferecer cursos de constução civil para mulheres pela Firjan. Danielle alertou que violência contra a mulher é crime e não pode ser naturalizada e lembrou que na próxima quarta-feira, na Praça do INEF promove uma ação para toda a familia, com corte de cabelo, emissão de identidade e diversos serviços das nove da manhã às quatro da tarde.

São Pedro da Aldeia

Com o objetivo de oferecer um atendimento cada vez mais eficaz e humanizado à população, a Secretaria Municipal de Saúde promoveu a capacitação “Conhecendo a Vigilância em Saúde: desvendando a Sífilis”. A iniciativa teve como objetivo ampliar o conhecimento de médicos e enfermeiros da Rede Municipal de Atendimento à Saúde sobre prevenção, diagnóstico e acompanhamento da doença. O encontro, realizado na UNOPAR, foi conduzido pela diretora de Vigilância em Saúde, Tatiana de Cássia Ferreira Leal de Oliveira. Durante a formação, a palestrante destacou a importância da atualização contínua das equipes para o fortalecimento das ações de enfrentamento à sífilis no município. Um dos pontos de destaque da capacitação foi a abordagem sobre as formas de transmissão da sífilis, reforçando a necessidade de orientar a população para a prevenção. Além disso, os profissionais também receberam orientações detalhadas sobre as opções de tratamento disponíveis, fundamentais para garantir o acompanhamento adequado dos pacientes e interromper a cadeia de transmissão da doença. O encontro faz parte do cronograma de formações promovidas pela Secretaria de Saúde e reforça o compromisso da gestão em qualificar constantemente os serviços prestados à população.

Saquarema