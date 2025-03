O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 17

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema vai dar início ao recadastramento do Cartão Moeda Social Saquá. O procedimento é obrigatório para todos os que já recebem o benefício e acontecerá dos dias 26 de março a 30 de abril, sempre das oito da manhã ao meio-dia. O recadastramento será realizado seguindo a inicial do nome do beneficiário. Dois polos de atendimento serão montados na cidade: o primeiro, para as pessoas referenciadas nos CRAS de Sampaio Corrêa e Jaconé, funcionará no Parque de Exposições Marcos Santiago. Já o segundo, para as pessoas referenciadas nos CRAS de Rio d’Areia, Porto da Roça, Raia e Bonsucesso, funcionara no Centro de Eventos, no bairro Porto da Roça. No ato do recadastramento, é necessária a apresentação de um documento de identificação original com foto, podendo ser o RG ou a CNH. Neste momento, a prefeitura não realizara novas inscrições.

São Pedro da Aldeia

A mesa diretora da Câmara de São Pedro já conversa sobre antecipar a eleição para os próximos dois anos. A informação é de um político da casa que pediu para não ter seu nome divulgado.

Arraial do Cabo

Na semana passada, o prefeito Marcelo Magno recebeu em seu gabinete para um café, o ex-prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins. Marcelo Magno e Vantoil Martins agora secretário de Desenvolvimento Trabalho e Renda, colocaram o papo em dia, só falaram de projetos grandes, como as baleias de Arraial e os Dinossauros de Iguaba. Aguardem!

Cabo Frio

Cabo Frio vai voltar a encenar a Paixão da Cristo na Sexta-Feira Santa, dez anos depois da última apresentação do espetáculo a céu aberto, que costumava reunir cerca de cem pessoas, entre atores e figurantes da comunidade católica. Um do eventos mais tradicionais da cidade aconteceu pela primeira vez em 1997 e até a suspensão foram 27 edições ininterruptas. Em 2016, por conta da falta de verba da prefeitura para a montagem da estrutura, como palcos e iluminação, devido a crise economica provocada pela redução do repasse de royalties do petróleo a encena Paixão duscristo em cabo Frio já teve status de superprodução com a participação de atores globais em 2001, entre eles, Eduardo Moscovis, no papel de Jesus. O evento é, por lei, Patrimônio Cultural Imaterial de Cabo Frio e integra o calendário Oficial de Eventos do Município.

Búzios

Entre os dias 01 e 15 de maio , Armação dos Búzios sediará o Brasil Ultra Triathlon, a maior competição de resistência do mundo, com um percurso total de 2.260 km — o equivalente a uma viagem de Búzios ao Uruguai! O evento acontecerá no Clube Aretê e serão 60 atletas de elite, de diversos países, enfrentando um teste físico e mental extremo, divididos em três modalidades solicitadas:

38 km de natação – o equivalente a 24 horas nadando;

1.800 km de ciclismo – o equivalente a seis dias pedalando;

422 km de corrida – o equivalente a seis dias correndo.

A prova é a única das Américas que homologa registros mundiais, atraindo olhares do cenário esportivo internacional para Búzios. E este ano promete ser ainda mais histórico! O atleta brasileiro Sérgio Cordeiro, de 71 anos, pode se tornar a pessoa mais velha do mundo ao completar um desafio de quase 2.300 km — um feito sem precedentes no esporte mundial. O evento é organizado por Daniel de Oliveira , que destacou a importância da competição para o esporte mundial e para Búzios: “O Brasil Ultra Triathlon é um verdadeiro teste de superação e resistência. Trazer esse evento para Búzios é uma conquista que coloca a cidade em um patamar internacional no cenário esportivo.”

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Administração, convoca os habilitados para o cargo de Orientador educacional e pedagógico para a entrega de documentos. A entrega deve ser feita presencialmente nos dias 18 e 19 de março, das 9h às 16h, na sede da Secretaria de Educação, que fica na Avenida Country Clube dos Engenheiros – Clube dos Engenheiros.

Iguaba Grande

O prefeito Fabinho, acompanhado da secretária de Saúde de Iguaba Grande, Karin Netto, se reuniu nesta segunda-feira (17) com a secretária de Saúde do Governo do Estado, Cláudia Mello, e o Deputado Federal, Áureo Ribeiro, para discutir os próximos passos na construção do Hospital Municipal de Iguaba Grande. O projeto, uma das principais prioridades da gestão, visa oferecer um atendimento médico de qualidade para a população local e regional, melhorando a saúde e a qualidade de vida. A obra é um compromisso do prefeito com a cidade, com o objetivo de diminuir a necessidade de deslocamentos para outras localidades e garantir mais rapidez e eficiência no atendimento.