O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 20

Búzios

Uma semana depois de atropelar e matar a estudante Maria Eduarda Souza, de 18 anos, e ferir gravemente a amiga dela, Giovanna Larrubia, de 19, Yago da Silva Lima passou por audiência de custódia ontem. Ele retorna a Búzios no dia 27 de fevereiro para a primeira audiência de instrução e julgamento do caso, marcada para duas da tarde no Fórum do município. O juiz Danilo Marques Borges justificou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Ele não tem CNH e tem condenação por furto e tentativa de homicídio. Ele também é investigado por crime eleitoral. Yago é acusado de prática ilegal de transporte de eleição do ano passado.

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio retomou a apreensão de animais de grande nas ruas de Cabo Frio. Dados da secretaria de agricultura do municipio revelam que nos primeiros 16 dias de governo, 52 cavalos já foram recolhidos e encaminhados ao curral municipal. Os proprietários têm até sete dias corridos para resgatar os animais, mediante o pagamento do Documento de Arrecadação Municipal no valor de R$ 178 Reais e 16 Centavos. Após esse prazo, caso os animais não sejam retirados, eles passam a ser propriedade do município. Para regularizar a situação, o proprietário deve comparecer a Secretaria de Agricultura e Pesca, na Fazenda.

Arraial do Cabo

Começa, nesta segunda-feira (20), o cadastramento para o serviço de Transporte Universitário em Arraial do Cabo. O cadastro é realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em três polos: a sede da secretaria, o CRAS de Figueira e o CRAS de Monte Alto. Documentos necessários: – RG e CPF – Comprovante de residência – Foto 3×4 – Declaração e grade da faculdade

Endereços:

– Secretaria de Desenvolvimento Social – Rua Bernardino Viana, 108, Macedônia

– CRAS de Figueira – Rua São Januário, nº 53

– CRAS de Monte Alto – Rua Geraldo Alves Cândido, 14B

Iguaba Grande

Os vereadores de Iguaba Grande, Alan Rodrigues e Luciano Silva, estarão no Programa Bom Dia Litoral nesta terça-feira(21). A dupla promete uma entrevista para causar. Agora é só aguardar.

São Pedro da Aldeia

O prefeito Fábio do Pastel esteve no bairro Cruz, nesta segunda-feira (20/01), para acompanhar de perto o andamento das obras de reforma e ampliação da E. Mz. Capitão Costa. O trabalho visa melhorias estruturais do prédio, além de garantir um espaço com mais segurança, conforto e qualidade de ensino aos alunos e servidores. A escola, que contava com uma área construída de 307,76 m², passará a ter 2.280,38 m² de área construída após a finalização da obra. A secretária de Educação, Danielle Corrêa, o secretário de Governo, Luiz Fernando Jr., e o chefe de gabinete, Fernando Frauches, acompanharam o prefeito durante a visita. “A Escola Municipalizada Capitão Costa vai atender a educação integral, gradativamente, e é uma conquista muito grande para o nosso município uma escola que atende, aproximadamente, 400 alunos, estar ofertando essa modalidade”, comentou a secretária Danielle.