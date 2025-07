O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 21

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, deu início neste sábado (19), às obras de recuperação e revitalização de um trecho da rodovia RJ-106, no perímetro urbano, na entrada da cidade. Mesmo sendo uma via de responsabilidade estadual, a Prefeitura está executando os serviços com a devida autorização do Departamento de Estradas de Rodagem (D.E.R.-RJ), diante da necessidade urgente de intervenções para garantir segurança e melhor mobilidade à população. Os trabalhos começaram com a demolição do antigo pavimento, que se encontrava desgastado e comprometido. Em seguida, será realizada a preparação da base para aplicação de um novo asfalto, com o objetivo de proporcionar mais durabilidade e qualidade na trafegabilidade da via. A intervenção inclui também a ampliação do trecho onde há afunilamento da pista, nas proximidades do shopping. Com a implantação de duas faixas de rolamento, o trânsito ganhará mais fluidez, além de oferecer mais segurança para motoristas e melhores condições de circulação para pedestres. As obras seguem ao longo de toda a semana.

Arraial do Cabo

Um registro extraordinário de baleias-jubarte interagindo com golfinhos-nariz-de-garrafa na costa de Arraial do Cabo está conquistando o mundo. O vídeo, captado por drones do Projeto Mar de Baleias, da FUNTEC Ambiental, e publicado nas redes sociais, já foi visto e compartilhado por pessoas de diversos países, despertando curiosidade e admiração em diferentes partes do planeta. Perfis de grande relevância, como o @‌oceansnation e o @‌whalesnation, repercutiram as imagens em suas plataformas. O Oceans Nation, com mais de 3 milhões de seguidores, é uma das maiores comunidades globais dedicadas ao oceano, reconhecida por compartilhar histórias e conteúdos que fortalecem a conexão entre as pessoas e o mar. Já o @‌whalesnation, com cerca de 1,3 milhão de seguidores, é um perfil especializado na divulgação de registros e informações sobre baleias e outros cetáceos ao redor do mundo. Interações entre espécies como essa são extremamente raras, o que torna o registro ainda mais significativo. Além de encantar o público, o episódio destaca a importância das políticas públicas de conservação da biodiversidade, da ciência e da divulgação científica. A repercussão internacional desse registro comprova que a natureza brasileira é capaz de inspirar e conectar pessoas, ultrapassando barreiras de idioma e geografia, e reforçando a necessidade de proteção dos ecossistemas marinhos.

Búzios

O vice-prefeito de Búzios, Leandro Pereira, prefeito em exercício esteve na manhã desta segunda-feira (21), representando o município na visita do governador do Estado Cláudio Castro, em Cabo Frio. Leandro está na cadeira de prefeito porque o prefeito Alexandre Martins tirou 15 dias de descanso.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa, ficou feliz com às duas viaturas da Polícia Militar enviadas pelo governo do Estado. Iguaba estava representada com o prefeito, Fabinho Costa, o vice, Marcilei e do vereador, líder de governo, Luciano Silva.

Cabo Frio

A orla da Praia do Peró, em Cabo Frio, vai ganhar o reforço do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur), da Polícia Militar do Estado do Rio. O objetivo é garantir mais segurança e hospitalidade para moradores e visitantes de uma das regiões mais procuradas da cidade. O prefeito de Cabo Frio, Sérgio Azevedo, o Doutor Serginho, disse que o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas é uma conquista importante especialmente para o Peró e Conchas e mais segurança para o turista e para a população. Ele lembrou que o BPTur faz parte de um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da segurança pública e do turismo na cidade.

Saquarema

A Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, vai requalificar mais de 16 km de ruas no bairro Bonsucesso, com drenagem, pavimentação e sinalização viária. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (21) pela prefeita Lucimar Vidal e o governador Cláudio Castro, durante a assinatura do Termo de Cooperação Técnica.

São Pedro da Aldeia

Seguem abertas as inscrições para candidatos e eleitores representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Saúde (CMS), gestão 2025-2027. Podem se inscrever entidades, associações, ONGs e movimentos sociais com atuação comprovada na área da saúde ou em defesa dos interesses da comunidade. O regimento eleitoral, o requerimento de candidatura e o formulário de inscrição estão disponíveis no site oficial da Prefeitura. A eleição será realizada no dia 05 de agosto, conforme as diretrizes estabelecidas no regimento.