O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 27



Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, está preparando uma grande operação para garantir tranquilidade e proteção durante a Expo Araruama 2025, que acontecerá de 30 de outubro a 2 de novembro, no Parque de Exposição Agropecuária, localizado no bairro Fazendinha. Nessa sexta-feira (24), foi realizada uma reunião entre a Secretaria Municipal de Segurança e outras secretarias envolvidas no evento para acertar as estratégias de segurança que serão adotadas nos dias da Expo. Ficou decidido que, até chegar na entrada principal do evento, o público passará por duas revistas. O objetivo é evitar a entrada de pessoas com armas, objetos perfurantes, garrafas de vidro ou coolers. Além disso, cães farejadores estarão no local para identificar tentativas de entrada com drogas, o que será terminantemente proibido. O secretário municipal de Segurança, Pedro Ivo, destacou o comprometimento de toda a equipe no planejamento das ações preventivas. “Estamos trabalhando com afinco, realizando uma grande força-tarefa, com reuniões semanais com toda a equipe de segurança envolvida. Com certeza será um evento para toda a família comparecer com tranquilidade e segurança nos quatro dias da Expo Araruama 2025”, afirmou o secretário. A entrada de pessoas com deficiência será feita pela lateral do parque de exposição agropecuária, garantindo mais conforto e acessibilidade.

Arraial do Cabo

A atuação integrada entre agentes do CPROEIS de Arraial do Cabo e a equipe PATAMO, do 25º BPM, resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas na noite deste domingo (26), no distrito de Figueira. Durante patrulhamento conjunto, as equipes receberam informações sobre a prática de tráfico na região. Após buscas, o suspeito foi localizado e detido com 12 cápsulas de cocaína, cinco trouxinhas de maconha e uma quantia em dinheiro. O caso foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia, onde o autor foi autuado com base no artigo 33 da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas). O CPROEIS (Programa Estadual de Integração na Segurança) permite que policiais militares atuem em ações de segurança pública a serviço da Prefeitura, reforçando o policiamento preventivo e o combate à criminalidade em diversas regiões da cidade.

Búzios

O Ministério Público Federal declinou da ação dos Buggys para o Ministério Público Estadual. Segundo o Dr. Leandro Mitidieri, o representante na verdade questiona a inconstitucionalidade formal de lei municipal por vício de iniciativa. Logo, seria, em tese, caso de representação pela inconstitucionalidade junto à Justiça Estadual.

Saquarema

Onde se passa na Região dos Lagos alguém fala na ex-prefeita Manoela Peres que é pré candidata a deputada federal. A moça tem andado por toda Região. Tá gastando sola de sapatos. Imagina ano que vem?

Iguaba Grande

O vereador Alan Rodrigues participou da corrida do Guardião em Cabo Frio e não fez feio. O que chamou a atenção é que ele quis levar uma medalha para seu amigo do peito, o Luciano Silva. Que coisa!

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia realizou uma atividade especial do Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, na sede do PAISMCA. A iniciativa teve como objetivo orientar as pacientes sobre a importância do autocuidado e da realização regular de exames preventivos. Durante a atividade, a enfermeira Alexsara Soares Gomes ministrou uma palestra com informações sobre o câncer de mama, destacando a importância do autoexame, da mamografia e de outros exames preventivos, como o Papanicolau, fundamentais para a detecção precoce de doenças. Além da palestra, o encontro proporcionou um espaço de diálogo e acolhimento entre as pacientes e os profissionais da unidade, fortalecendo o vínculo entre a equipe de saúde e a comunidade.

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio publicou na edição de sexta-feira, no Diário Oficial Eletrônico, a lei que cria o “Selo Empresa Inclusiva” destinado a empresas que promovam a inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiência e com transtorno do espectro autista. O certificado, que será renovado anualmente, garante desconto no Imposto Predial, Territorial e Urbano (IPTU) e redução no Imposto Sobre Serviços (ISS) em percentuais que podem variar de 3% a 10%. A certificação é dividida em quatro categorias: bronze: empresas com, no mínimo 1% do quadro de funcionários preenchido por pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista.