O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 30

Araruama

Araruama é o primeiro município da Região dos Lagos e o segundo do Estado a ter a Guarda Civil armada para ajudar na proteção e segurança da população. A cerimônia de formatura dos 34 agentes aconteceu nesse domingo, 29, no Teatro Municipal, que fica na praça Menino João Hélio, no Centro. A conquista histórica se deve à gestão visionária da prefeita Livia de Chiquinho, que entendeu a medida necessária para reforçar a segurança de moradores e comerciantes no centro urbano. “Importante esclarecer que a Guarda Civil está sendo armada não com objetivo de ir para o confronto, mas, sim, para atuar em conjunto com a polícia militar. A finalidade é que esses agentes tomem conta do centro urbano da cidade para que a PM possa efetivamente combater o crime organizado no município”, esclareceu Livia de Chiquinho. O armamento dos agentes das Guardas Civis no país está previsto na lei federal 10.826. Acompanhe as etapas do processo de armamento da Guarda Civil de Araruama.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo reforçou o atendimento no Hospital Geral por conta do aumento do fluxo de turistas na cidade com o início do verao e também devido a crise na saúde em Cabo Frio que tem impactado diretamente os serviços de saúde do município. A prefeitura informa que já detecta um número de pacientes oriundos de Cabo Frio em busca de atendimento. A sala vermelha da unidade foi ampliada com mais 5 leitos, além dos que ja estavam disponíveis. Ao todo, 5 médicos estão disponíveis para atendimento emergencial, um no CIl; um ortopedista, um anestesista, um cirurgião, 2 obstetras e 2 pediatras. As equipes de resgate contarão com médicos, enfermeiros extras e ambulâncias em Monte Alto e Figueira. Já na Praia Grande serão 2 equipes, sendo uma para tenda e outra para ambulância.

Cabo Frio

O prefeito eleito de Cabo Frio, Sergio Azevedo, o Doutor Serginho, anunciou numa rede social, uma série de regras que entrarão em vigor nas praias dia 2 de janerio. Entre as medidas estão a limitação do número de guar-da-sóis por barraqueiro. Os ambulantes não poderão disponibilizar mesas, cadeiras e guardas-sóis a clientes; estarão proinidas a concessão de novas licenças e serão revogadas todas aque-lesido pelo Ministérios Público esma Prefeitura. Também será proibida abordar clientes no trajeto da Praia. Serginho anunciou, ainda, a revogação das licenças a proibição de trabalhar na praia para quem não for morador da cidade. O prefeito eleito adiantou também que após a temporada de verão serão estabelecidas novas regras qualificação dos trabalhadores e realização de estudo de carga para definir o número de barracas nas praias.

Búzios

A Prefeitura de Armação dos Búzios, por meio da Secretaria do Ambiente e Urbanismo, deu um passo importante na busca por um ambiente mais saudável! Com a aquisição de um sonômetro, vamos garantir o controle de ruídos e melhorar a qualidade de vida de todos. Com esse novo equipamento, nossa equipe de fiscalização estará mais preparada para identificar e combater excessos de ruídos, especialmente em áreas residenciais e zonas de lazer noturno. É hora de respeitar as regras e cuidar do nosso espaço! E lembre-se, você também pode ajudar! Denuncie irregularidades sonoras via WhatsApp para a Fiscalização Ambiental: (22) 99844-8335.

São Pedro da Aldeia

A festa da virada de São Pedro da Aldeia está logo ali! O evento será ao som de muita música e queima de fogos na Praia do Centro. A programação começa às 21h, com abertura do DJ Wanderson XVR, seguida pelos sucessos da banda Pagodeando, que promete levantar o público às 21h30. A chegada do novo ano será anunciada pela voz marcante de Raylane Mendes, que inicia o show às 23h30 e comanda a contagem regressiva para a tradicional queima de fogos às 00h. Para encerrar a noite, o projeto Live On apresenta os próprios remixes e leva um repertório exclusivo, a partir das 1h30, para as areias da Praia do Centro, na Praça Hermógenes Freire da Costa.